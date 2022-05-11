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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Це бажання завдати важкої поразки Росії, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі, - Медведєв відреагував на схвалення США $40 млрд допомоги для України

медведев

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на схвалену Сполученими Штатами допомогу українцям в 40 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.

Він визнав, що гроші, виділені Україні, "величезні", і що ці кошти нібито спробують поцупити самі ж американці.

"Цілком очевидно, що "допомога" у такому безпрецедентному масштабі пояснюється зовсім не любов'ю до України і навіть не підтримкою власної економіки. Її мета - продовження proxy war проти Росії, бажання завдати важкої поразки нашій країні, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі", - заявив Медведєв.

Він натякнув, що Росія не має наміру припиняти бойові дії проти України.

"Не вийде. Швидше зламається їхній друкарський верстат, коштом якого Америка постійно збільшує свій і так вкрай роздутий державний борг... а от цілі спецоперації будуть досягнуті", - стверджує Медведєв.

Також читайте: Палата представників США підтримала рекордний пакет допомоги для України на $40 млрд

Автор: 

Медведєв Дмитро (1917) допомога (8453) США (23449)


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Топ коментарі
+72
медведев, иди *****!!!
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11.05.2022 12:34 Відповісти
+61
не забывай димон...

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11.05.2022 12:38 Відповісти
+56
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11.05.2022 12:52 Відповісти
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Господи, як же кумедно спостерігати, коли оцей обісраний і обісравшийся ПУПС строїть з себе "рабакопа" - 3,14здець...)))
Йомуб ще "будьоновку", деревьяну конячку між ноги, лозинку в ручку і обов'язково гольфіки та шорти з підтяжками...
- "Ну-ну-ну плохая Омерика! Тьфу на тєбя! Ви згоріте а ми врай - бєбєбє! Дуракі"...
і умчался в закат попуківая....
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11.05.2022 13:24 Відповісти
Все правильно понимаешь, Димон!
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11.05.2022 13:25 Відповісти
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11.05.2022 13:26 Відповісти
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11.05.2022 13:27 Відповісти
угадал, дима...
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11.05.2022 13:31 Відповісти
Правду сказал. Только причина то в самой России
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11.05.2022 13:34 Відповісти
"Мішка" скоро буде сасать лапу
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11.05.2022 13:37 Відповісти
"Мішка" скоро буде сасать..." і не лапу, лапа йому буде, як делікатес .
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11.05.2022 14:30 Відповісти
Смоктати, але не лапу
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11.05.2022 14:30 Відповісти
Собака лаяла
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11.05.2022 13:39 Відповісти
Так ту війну сама ж РФ і почала.
************ бліц-криг хотів.
Тепер будуть усім скопом жерти те лайно, яке самі ж розвели.
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11.05.2022 13:40 Відповісти
https://tsn.ua/ato/viyna-zatyaguyetsya-u-minoboroni-poperedili-scho-pid-chas-zitknen-z-rosiyeyu-budut-pauzi-2059264.html https://tsn.ua/ato/viyna-zatyaguyetsya-u-minoboroni-poperedili-scho-pid-chas-zitknen-z-rosiyeyu-budut-pauzi-2059264.html

Міноборони анонсує паузу.... Не подобаються мені такі заяви Міноборони (невідомо від кого)
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11.05.2022 13:40 Відповісти
Чого це невідомо від кого? Цю заяву оприлюднила офиційна особа на яку покладені обовʼязки комунікації з супільством від МО. І все вона каже як є. Так, дійсно війна входить в затяжну фазу. І що вона буде ще тривати це й раніше казали. Бо треба озброєння наступальне в достатній кількості, треба ротації особового складу робити для відпочинку. Контрнаступ ще не починався взагалі. Треба підготувати резерви, навчити людей. Так взагалі війна триває. Активні фази та оперативні паузи змінюють одна одну. Зрозуміло, що є бажання закінчити її якнайшвидше. Але є бажання, а є реалії та можливості.
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11.05.2022 14:04 Відповісти
у нас кучу желающих уже 2 мес не призывают в военкоматы и даже на учения....Это какая пауза? оперативная? тактическая??
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11.05.2022 21:52 Відповісти
ну, добре, призовуть... А чим озброїти?
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11.05.2022 23:11 Відповісти
Як це -ЧИМ? Т-62 які почали випускаться ще коли я "під стіл пішки ходив" Карабінами СКС (або "мосінками" Хай знімають з укріпрайонів на кордоні з Китаєм кулемети "Максим" і витягують з капонірів ІС-3 (З нас же сміялися коли ми в 2014 "максимами" воювали!) До речі - знаєш чого після 1941 року мало мелькали СВТ на екранах хроніки? Тому що по-перше вони масово були захоплені в якості трофеїв німцями а по-друге склади були "мосінками" забиті (що почали в останні роки перед війною зніматься з озброєння) Корім того почали мобілізувать тих хто служив з цією зброєю - "батьків"
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12.05.2022 06:51 Відповісти
Это все Пентагон..виноватій...завалил Листьева...Политковскую...Литвиненко...Щекочихина...Старовойтову...дома на Мацковии...и даже подлодку Курск утопил...
Хвошізди...
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11.05.2022 13:45 Відповісти
Какое развитие ? Какое влияние? Нет ни одной страны мира которая бы относилась с уважением к гамноедам ( поглотителям пропаганды)Все могут только плюнуть. Если кто подаст руку после нужно несколько часов отмывать растворителем. Кто там собрался развиваться?Еще нет технологий превращать гавно в золото, гавно всегда будет гавном.
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11.05.2022 13:48 Відповісти
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11.05.2022 13:51 Відповісти
2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!

А якщо вже на те пішло, то приведу тобі один приклад: говорив недавно з сусідом Він на кілька років старший мене Каже: "був у мене друг Зараз уже покійний Одружився з кацапкою і все життя прожив у Карелії Коли жінка вмерла, він повернувся в Україну Питаю років з десять тому:
- Коля! Скажи мені, чим в Росії все закінчиться?
Він встав Походив, покурив а потім каже:
- Знаєш Ваня! Прийде час (не знаю коли саме), коли вони до нас прийдуть "шматки" (хліба) просить! Але торб для тих шматків у них не буде з чого пошить!..."
А тепер згадай вислів покійної Валерії Новодворської: "Вы ещё у "хахлов" сало просить будете!... "
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12.05.2022 07:05 Відповісти
Воно геть тупе? Мету, яку вони ставлять у допомозі Україні американці вже давно оприлюднили. Перше це перемога України та повернення своїх територій. Друге це послаблення Мордору до такого стану, щоб вони більше ніколи не могли вести загарбницьких війн. Все просто і давно оприлюднено. Мабуть зайва хромосома заважає одному з кремлівських карл зрозуміти сказане.
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11.05.2022 13:52 Відповісти
Бойовий карликовий денерат! А які на тепер "цілі" "спецоперації?
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11.05.2022 13:56 Відповісти
Он просто дебил ,скоро не будет раши-параши. Пора принять очевидное.Конец недоимперии.Такое быдло должно быть разбито и разорвано на мелкие куски.Вы обосрались,УКРАИНЦЫ накажут и разломают пополам это стадо ублюдков.
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11.05.2022 13:58 Відповісти
По-моему медведев начал про что-то догадываться
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11.05.2022 14:04 Відповісти
Это ш НАТО и Омерика заставила раZZею напасть на Украину! Да, димон?

А теперь НАТО и Омерика кинули раZZею и хотят ее поражения. Да, димон?
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11.05.2022 14:08 Відповісти
Весна. Мишка выполз из берлоги поглядеть на белый свет
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11.05.2022 14:09 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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11.05.2022 14:09 Відповісти
"Цілком очевидно, що "допомога" у такому безпрецедентному масштабі пояснюється зовсім не любов'ю до України і навіть не підтримкою власної економіки. Її мета - продовження proxy war проти Росії, бажання завдати важкої поразки нашій країні, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі", - заявив Медведєв. - промичав недоношений плід плід п'яного аборту .ЛАПОТЬ-Хто любить Україну і її народ допомагає їй і грошима і зброєю і хлібом і всім, що має,так як він ділився всім чим мав із серисери в часи ДругоїСвітової Війни. Хто ненавидить Україну і її народ .той прийшов війною , і це є та сама суть, котра сидить в "капутінських" виродків і котра сиділа в гітлерівських виродках
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11.05.2022 14:10 Відповісти
Цели спецоперации будут достигнуты когда руководство ********** будет на скамье подсудимых
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11.05.2022 14:11 Відповісти
Медведев: "деньги, выделенные Украине, "огромные", и что эти средства якобы попытаются украсть сами же американцы". Вот как старается росийскую практику воровства внедрить американцам! Какой молодец! Мог ешё добавить поучая американцев: "Потом скажете - денег нет, но вы держитесь".
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11.05.2022 14:13 Відповісти
Похмеляться надо вовремя Димон.
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11.05.2022 14:20 Відповісти
империя Zла негодует? ******... вашей страньі уже давно нету. Корупционньій мицелий - зто не страна.
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11.05.2022 14:22 Відповісти
Невже дійшло? Діло за малим: вирішити свинособакам чи бути знищеними, чи залишитися хоч якимись полудохлими...
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11.05.2022 14:23 Відповісти
Який він Дмитро? Він дмітрій. Смішно читати таке: "Президент Польщі Анджей Дуда засудив дії володимира путіна". Який він Володимир? Тоді Дуда Андрій? Називайте кацапів їхніми іменами - Алєксандр, Кіріл, Дмітрій, Алєксєй, Владімір і т.д.
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11.05.2022 14:27 Відповісти
Бачу що до каzапів ще не дійшло що це не "пораженіє"... Просто мокшостан заїбав весь світ і спільнота вирішила країну-нєдорозумєніє помножити на нуль щоб сиділи в своїх болотах та не заважали людям нормальним жити. Дебіли, папуаси в джунглях себе ведуть пристойніше!
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11.05.2022 14:57 Відповісти
нанопрідурок мєдвєдєв, іді к ****** матєрі.
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11.05.2022 14:58 Відповісти
https://drive.google.com/file/d/1hvZf5SvYzTc5OSr8UqFbEEoja2o-8hLS/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1hvZf5SvYzTc5OSr8UqFbEEoja2o-8hLS/view?usp=drivesdk

Boewye pticy w Ispanii
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11.05.2022 15:14 Відповісти
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11.05.2022 15:15 Відповісти
Ему сегодня не налили и он случайно прикоснулся к действительности?
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11.05.2022 15:30 Відповісти
"бажання завдати важкої поразки нашій країні, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі Джерело: " - ось тут він вгадав, наче у воду дивився, а все інше - то така жуйня, що й коментувати не варто.
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11.05.2022 15:44 Відповісти
"бажання завдати важкої поразки нашій країні, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі Джерело: " - ось тут він вгадав, наче у воду дивився, а все інше - то така жуйня, що й коментувати не варто.
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11.05.2022 15:44 Відповісти
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11.05.2022 15:47 Відповісти
Цілі спецоперації будуть досягнуті - знищити все те що знаходиться від Балтійських країн і до Уралу. А все те що за Уралом - віддамо хто захоче. У Китаї майже 1 млрд народу живе, ще й гори є. Людей багато, місця мало. А в кацапстанії від Уралу і до Камчатки - місця багато. Китайці люди винахідливі - і там рис виростять.
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11.05.2022 16:25 Відповісти
Айфончик Димончик, не тебе указывать, ты уже показал себя профнепригодным!
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11.05.2022 17:21 Відповісти
Усі пусі прям обнять і плакать.А то що у медведя і в усієї росії мета завдати важкої поразки ізнищення Україні то нічо
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11.05.2022 18:00 Відповісти
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