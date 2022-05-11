Це бажання завдати важкої поразки Росії, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі, - Медведєв відреагував на схвалення США $40 млрд допомоги для України

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на схвалену Сполученими Штатами допомогу українцям в 40 мільярдів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.

Він визнав, що гроші, виділені Україні, "величезні", і що ці кошти нібито спробують поцупити самі ж американці.

"Цілком очевидно, що "допомога" у такому безпрецедентному масштабі пояснюється зовсім не любов'ю до України і навіть не підтримкою власної економіки. Її мета - продовження proxy war проти Росії, бажання завдати важкої поразки нашій країні, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі", - заявив Медведєв.

Він натякнув, що Росія не має наміру припиняти бойові дії проти України.

"Не вийде. Швидше зламається їхній друкарський верстат, коштом якого Америка постійно збільшує свій і так вкрай роздутий державний борг... а от цілі спецоперації будуть досягнуті", - стверджує Медведєв.

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