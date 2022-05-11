Це бажання завдати важкої поразки Росії, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі, - Медведєв відреагував на схвалення США $40 млрд допомоги для України
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на схвалену Сполученими Штатами допомогу українцям в 40 мільярдів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.
Він визнав, що гроші, виділені Україні, "величезні", і що ці кошти нібито спробують поцупити самі ж американці.
"Цілком очевидно, що "допомога" у такому безпрецедентному масштабі пояснюється зовсім не любов'ю до України і навіть не підтримкою власної економіки. Її мета - продовження proxy war проти Росії, бажання завдати важкої поразки нашій країні, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі", - заявив Медведєв.
Він натякнув, що Росія не має наміру припиняти бойові дії проти України.
"Не вийде. Швидше зламається їхній друкарський верстат, коштом якого Америка постійно збільшує свій і так вкрай роздутий державний борг... а от цілі спецоперації будуть досягнуті", - стверджує Медведєв.
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Йомуб ще "будьоновку", деревьяну конячку між ноги, лозинку в ручку і обов'язково гольфіки та шорти з підтяжками...
- "Ну-ну-ну плохая Омерика! Тьфу на тєбя! Ви згоріте а ми врай - бєбєбє! Дуракі"...
і умчался в закат попуківая....
************ бліц-криг хотів.
Тепер будуть усім скопом жерти те лайно, яке самі ж розвели.
Міноборони анонсує паузу.... Не подобаються мені такі заяви Міноборони (невідомо від кого)
Хвошізди...
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
А якщо вже на те пішло, то приведу тобі один приклад: говорив недавно з сусідом Він на кілька років старший мене Каже: "був у мене друг Зараз уже покійний Одружився з кацапкою і все життя прожив у Карелії Коли жінка вмерла, він повернувся в Україну Питаю років з десять тому:
- Коля! Скажи мені, чим в Росії все закінчиться?
Він встав Походив, покурив а потім каже:
- Знаєш Ваня! Прийде час (не знаю коли саме), коли вони до нас прийдуть "шматки" (хліба) просить! Але торб для тих шматків у них не буде з чого пошить!..."
А тепер згадай вислів покійної Валерії Новодворської: "Вы ещё у "хахлов" сало просить будете!... "
А теперь НАТО и Омерика кинули раZZею и хотят ее поражения. Да, димон?
Boewye pticy w Ispanii