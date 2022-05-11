Окупанти використовують заборонені боєприпаси під час обстрілів майже кожної області України, - ДСНС

Російські військові під час обстрілів України масштабно використовують заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар на брифінгу в Києві у середу.

"Таких випадків (використання російськими військовими заборонених боєприпасів. – Ред.) дуже багато. Заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси використовуються під час обстрілів майже кожної нашої області, кожного міста. Застосовуються реактивні системи з касетними елементами, які становлять дуже велику загрозу для цивільного населення", - розповів Бондар.

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