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Окупанти використовують заборонені боєприпаси під час обстрілів майже кожної області України, - ДСНС

обстріл,миколаївщина

Російські військові під час обстрілів України масштабно використовують заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар на брифінгу в Києві у середу.

"Таких випадків (використання російськими військовими заборонених боєприпасів. – Ред.) дуже багато. Заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси використовуються під час обстрілів майже кожної нашої області, кожного міста. Застосовуються реактивні системи з касетними елементами, які становлять дуже велику загрозу для цивільного населення", - розповів Бондар.

Також читайте: За минулу добу на території України знешкоджено 1 тис. 592 боєприпасів, очищено територію площею 396 га, - ДСНС

Автор: 

обстріл (29282) ДСНС (5172)


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11.05.2022 13:06 Відповісти
Застосовуються реактивні системи з касетними елементами, які становлять дуже велику загрозу для цивільного населення"

Насправді, касетні ********** несуть набагато менше загрози цивільному населенню, яке перебуває у приміщеннях (ніж, фугасне, наприклад), а заборонено до застосування проти цивільних касетне озброєння з тієї ж причини, що і протипіхотні міни - високий рівень травматизму, замість швидкої смерті.
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11.05.2022 13:27 Відповісти
Як каже Айдер Муждабаев...рюZZkiy Reyh сам себя замочил в сортире... с 13 генералами впридачу...включая Герасима...
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11.05.2022 13:37 Відповісти
 
 