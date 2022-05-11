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На розмінування українських територій може знадобитися від 5 до 10 років, - ДСНС

розмінування

Як свідчить міжнародний досвід, розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

"З огляду на міжнародний досвід, розмінування може тривати від 5 до 10 років", - зазначив Бондар.

За його словами, одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами, зокрема тими, застосування яких заборонене міжнародними конвенціями.

Бондар уточнив, що ворог застосовує дистанційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишає після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв, які несуть смертельну небезпеку і загрозу мирному населенню.

"Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить приблизно 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів", - додав він.

Також дивіться: Повертатися до звільнених населених пунктів Харківщини наразі небезпечно, - Нацполіція. ФОТО

Як зазначив Бондар, ДСНС з метою убезпечення цивільного населення активізувала роботу з навчання населення щодо ризиків у разі виявлення вибухонебезпечних предметів; на постійній основі проводиться інформаційна роз’яснювальна робота з громадянами.

За інформацією представника ДСНС, після звільнення нашими ЗСУ українських міст і сіл здійснюються першочергові заходи, зокрема, це й обстеження населених пунктів, автодоріг і споруд, убезпечення роботи аварійно-відновлювальних бригад на лініях електромереж, газо- та водогонах.

"Наразі виконання цих заходів дозволило нам розпочати поетапний процес обстеження та розмінування сільгоспугідь. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб надати можливість агропідприємствам здійснювати весняну посівну кампанію", - сказав Бондар.

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vot sdes kak raz plennye kacapi podoidut....
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11.05.2022 13:31 Відповісти
Чего так долго?! Стояли рашисты месяц, а нагадили прям на десятилетия?
Это мне напоминает, когда рассказывают, сколько будет стоить построить Мрию. От 800 млн баксов до 5 млрд. Вы там всех за дураков держите?
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11.05.2022 14:03 Відповісти
чего так долго? а ты головой подумай - ты сам пойдешь в саперы? разминировать? ты знаешь сколько прилетов было сколько кацапов прошло сколько по оставляли бк и растяжек? нужно тысячи специалистов и много времени для такой работы ..
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11.05.2022 14:20 Відповісти
А як це можна розраховувати, не маючи всіх вхідних даних?

Насамперед - скільки ще сюди прилетить/впаде/приїде!

Якщо ДСНС цього не враховує - то або ПИ%ДЯТЬ або ДЕБІЛИ!
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11.05.2022 14:09 Відповісти
Або й те і інше!
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11.05.2022 14:12 Відповісти
(Клонуйте )Патрона …
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11.05.2022 17:08 Відповісти
Виродки. Що б їм Бог дупи замінував...
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11.05.2022 18:35 Відповісти
Были б те территории…
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11.05.2022 19:57 Відповісти
 
 