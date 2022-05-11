На розмінування українських територій може знадобитися від 5 до 10 років, - ДСНС

Як свідчить міжнародний досвід, розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

"З огляду на міжнародний досвід, розмінування може тривати від 5 до 10 років", - зазначив Бондар.

За його словами, одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами, зокрема тими, застосування яких заборонене міжнародними конвенціями.

Бондар уточнив, що ворог застосовує дистанційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишає після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв, які несуть смертельну небезпеку і загрозу мирному населенню.

"Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить приблизно 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів", - додав він.

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Як зазначив Бондар, ДСНС з метою убезпечення цивільного населення активізувала роботу з навчання населення щодо ризиків у разі виявлення вибухонебезпечних предметів; на постійній основі проводиться інформаційна роз’яснювальна робота з громадянами.

За інформацією представника ДСНС, після звільнення нашими ЗСУ українських міст і сіл здійснюються першочергові заходи, зокрема, це й обстеження населених пунктів, автодоріг і споруд, убезпечення роботи аварійно-відновлювальних бригад на лініях електромереж, газо- та водогонах.

"Наразі виконання цих заходів дозволило нам розпочати поетапний процес обстеження та розмінування сільгоспугідь. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб надати можливість агропідприємствам здійснювати весняну посівну кампанію", - сказав Бондар.

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