Харків в односторонньому порядку розірвав побратимські відносини з Бєлгородом, Москвою, Нижнім Новгородом, Новосибірськом та Санкт-Петербургом

Місто Харків в односторонньому порядку розірвало побратимські відносини з російськими містами: Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 11 травня, на позачерговій сесії Харківської міської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, з огляду на те, що збройна агресія Російської Федерації призвела до людських страждань та значних руйнувань, у міста Харкова не може бути побратимів серед російських міст.

"Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери Харкова. Бо не може у нас бути побратимських відносин з людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину. Тому я пропоную сьогодні розірвати ці відносини. Таких міст-побратимів у Харкова бути не може", - підкреслив Терехов.

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Зазначимо, рішення про розірвання побратимських відносин з містами країни-агресора було прийнято одноголосно.