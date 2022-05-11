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Новини Війна
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Харків в односторонньому порядку розірвав побратимські відносини з Бєлгородом, Москвою, Нижнім Новгородом, Новосибірськом та Санкт-Петербургом

харків,бобок

Місто Харків в односторонньому порядку розірвало побратимські відносини з російськими містами: Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 11 травня, на позачерговій сесії Харківської міської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, з огляду на те, що збройна агресія Російської Федерації призвела до людських страждань та значних руйнувань, у міста Харкова не може бути побратимів серед російських міст.

"Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери Харкова. Бо не може у нас бути побратимських відносин з людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину. Тому я пропоную сьогодні розірвати ці відносини. Таких міст-побратимів у Харкова бути не може", - підкреслив Терехов.

Також читайте: Обстріли Харкова - це свідомий терор, - Зеленський

Зазначимо, рішення про розірвання побратимських відносин з містами країни-агресора було прийнято одноголосно.

Автор: 

москва (1264) росія (66144) Санкт-Петербург (279) Харків (5716) Терехов Ігор (314) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+11
Замість них пропоную місто Тампере. Якщо є зацікавленість, маю можливість посприяти. У фінів зараз дуже добре ставлення до України і дуже високий рівень русофобії.
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11.05.2022 14:25 Відповісти
+10
Терехов, як і гепа, не в курсі, що війна за парашею у нас з 2014 року.
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11.05.2022 14:19 Відповісти
+7
«Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали. А дерьмо оказалось мстительным». Ада Роговцева
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11.05.2022 14:23 Відповісти
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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11.05.2022 14:18 Відповісти
Терехов, як і гепа, не в курсі, що війна за парашею у нас з 2014 року.
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11.05.2022 14:19 Відповісти
По центральній і східній частинах України місцева влада скрізь або пряма агентура або вата комуністична
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11.05.2022 18:10 Відповісти
«Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали. А дерьмо оказалось мстительным». Ада Роговцева
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11.05.2022 14:23 Відповісти
Замість них пропоную місто Тампере. Якщо є зацікавленість, маю можливість посприяти. У фінів зараз дуже добре ставлення до України і дуже високий рівень русофобії.
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11.05.2022 14:25 Відповісти
Тампере - побратим Києва.
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11.05.2022 14:28 Відповісти
Шкода. А в інших містах в мене нема виходу на керівництво...
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11.05.2022 14:36 Відповісти
Во время Зимней войны 1939-1940 годов советская авиация 12 раз бомбила Тампере. Самолеты уходили на боевое задание из оккупированного москалями эстонского Таллинна, где находились советские авиабазы.

Во время крупного налета 2 марта 1940 года погибло 9 человек, возникло 22 пожара, сгорели, в частности, заводы Sarvis Oy, Verkatehdas, Tako и Haarla.

По разным данным, в бомбежках Тампере погибло 14-17 человек. Сгорело 73 дома и повреждено 243 здания. Больше всего пострадали городские районы Кюттяля и Таммела.
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11.05.2022 14:35 Відповісти
Давно пора было! Какие могут быть братские отношения с нашими УБИЙЦАМИ?
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11.05.2022 15:14 Відповісти
"...Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 11 травня, Джерело: ..." Можно только одно спросить: Не того...? Не поторопилсь!? Звииииздец, полный!!!
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11.05.2022 15:21 Відповісти
Таких друзєй,тільки в мушку приціла,на дистанції!
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11.05.2022 15:27 Відповісти
Життя - великий учитель . Навчить розуму навіть вкрай упоротого і затятого . Нехай і через 30 років .
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11.05.2022 15:59 Відповісти
И для этого нужна была война? А до нее любили орков?..
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11.05.2022 18:44 Відповісти
А чого так довго? Тільки зараз доперло чого український народ ще з часів Короля Данила боровся з Ордою? За вісім років війни могли б і дотумкати...
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11.05.2022 20:30 Відповісти
 
 