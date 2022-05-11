Україна має бути членом НАТО - ми стали фортецею на кордоні Альянсу, який гарантує мир, - Порошенко

Україна сьогодні фактично стала фортецею на східному фланзі НАТО і наша армія вже довела свою ефективність на рівні натівських стандартів. Тож ми маємо бути в Північноатлантичному альянсі, який гарантує мир.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це сказав Петро Порошенко в онлайн-виступі під час міжнародної конференції "НАТО після Мадриду: уроки України", яка відбулася у Болгарії.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні. Якщо це станеться, і це малоймовірний сценарій, це була б поразка не лише України, а й НАТО та Вільного світу. Це була б поразка демократії перед автократією", – наголосив він.

"Тому битва України набагато більша за Україну", – підкреслив Порошенко.

"Де-факто за 8 років російської агресії Україна перетворилася на фортецю на східному фланзі НАТО. Саме ми не дозволяємо Путіну перекинути його війну на інші країни. Українська армія неодноразово доводила, що воює в стилі НАТО. І я пишаюся тим, що з 2014 року під моїм командуванням і за допомогою наших союзників по НАТО ми не втрачали часу, щоб створити нову українську армію з повного нуля", – зазначив він.

Порошенко закликав напередодні саміту НАТО в Мадриді розглядати Україну як найбільш відданого союзника НАТО.

"На полі бою ми довели, що відповідаємо критеріям ПДЧ на 100 відсотків. Якщо ми цього не заслуговуємо, то хто заслуговує? Настав час для НАТО вивчити урок Бухареста. І настав час для НАТО навчитися мужності України", – сказав він.

Порошенко підкреслив, що зараз Україні потрібно більше важкої зброї, а також акти про ленд-ліз від союзників, включно з Болгарією.

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Крім того, потрібно ще більше посилити санкції проти Росії. "Нам потрібно нафтове ембарго, газове ембарго, торгове ембарго. Зараз не час для національного егоїзму", – зазначив він.

"Нам потрібно зупинити Путіна в Україні і зупинити його сьогодні. Інакше російські танки та крилаті ракети можуть з’явитися деінде, навіть у Болгарії. Не недооцінюйте цей виклик. Чим більше Україна отримає зброї, чим більше західної підтримки прийде до України, чим більше санкцій буде проти Росії, тим швидше закінчиться ця війна", – закликав Порошенко.

"Якщо ви запитаєте мене, як я ставлюся щодо прагнення України членства в НАТО, то моя відповідь буде такою: там, де НАТО – там мир, там, де Росія – там війна. А щодо нас, то ми в Україні хочемо миру", – сказав він.

Порошенко також зауважив, що зараз ми живемо у переламний момент історії і лише від нас залежить як виглядатиме світ завтрашнього дня. Він додав, що через 77 років після завершення Другої світової війни ми знову бачимо криваву, непотрібну, неоголошену війну на українській землі, прямо в центрі Європи.

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