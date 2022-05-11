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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна має бути членом НАТО - ми стали фортецею на кордоні Альянсу, який гарантує мир, - Порошенко

порошенко

Україна сьогодні фактично стала фортецею на східному фланзі НАТО і наша армія вже довела свою ефективність на рівні натівських стандартів. Тож ми маємо бути в Північноатлантичному альянсі, який гарантує мир.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це сказав Петро Порошенко в онлайн-виступі під час міжнародної конференції "НАТО після Мадриду: уроки України", яка відбулася у Болгарії.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні. Якщо це станеться, і це малоймовірний сценарій, це була б поразка не лише України, а й НАТО та Вільного світу. Це була б поразка демократії перед автократією", – наголосив він.

"Тому битва України набагато більша за Україну", – підкреслив Порошенко.

"Де-факто за 8 років російської агресії Україна перетворилася на фортецю на східному фланзі НАТО. Саме ми не дозволяємо Путіну перекинути його війну на інші країни. Українська армія неодноразово доводила, що воює в стилі НАТО. І я пишаюся тим, що з 2014 року під моїм командуванням і за допомогою наших союзників по НАТО ми не втрачали часу, щоб створити нову українську армію з повного нуля", – зазначив він.

Порошенко закликав напередодні саміту НАТО в Мадриді розглядати Україну як найбільш відданого союзника НАТО.

"На полі бою ми довели, що відповідаємо критеріям ПДЧ на 100 відсотків. Якщо ми цього не заслуговуємо, то хто заслуговує? Настав час для НАТО вивчити урок Бухареста. І настав час для НАТО навчитися мужності України", – сказав він.

Порошенко підкреслив, що зараз Україні потрібно більше важкої зброї, а також акти про ленд-ліз від союзників, включно з Болгарією.

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Крім того, потрібно ще більше посилити санкції проти Росії. "Нам потрібно нафтове ембарго, газове ембарго, торгове ембарго. Зараз не час для національного егоїзму", – зазначив він.

"Нам потрібно зупинити Путіна в Україні і зупинити його сьогодні. Інакше російські танки та крилаті ракети можуть з’явитися деінде, навіть у Болгарії. Не недооцінюйте цей виклик. Чим більше Україна отримає зброї, чим більше західної підтримки прийде до України, чим більше санкцій буде проти Росії, тим швидше закінчиться ця війна", – закликав Порошенко.

"Якщо ви запитаєте мене, як я ставлюся щодо прагнення України членства в НАТО, то моя відповідь буде такою: там, де НАТО – там мир, там, де Росія – там війна. А щодо нас, то ми в Україні хочемо миру", – сказав він.

Порошенко також зауважив, що зараз ми живемо у переламний момент історії і лише від нас залежить як виглядатиме світ завтрашнього дня. Він додав, що через 77 років після завершення Другої світової війни ми знову бачимо криваву, непотрібну, неоголошену війну на українській землі, прямо в центрі Європи.

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Автор: 

НАТО (6563) Порошенко Петро (15195) членство в НАТО (1748)


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Топ коментарі
+32
Только в НАТО. Альтернатив не надо придумывать - их просто нет. Кто этого не понимает, тот просто глуп.
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11.05.2022 14:25 Відповісти
+23
корупційні " Нептуни" пустили "мацкву" на дно.а чи некорупційний ацвальn "мацкві" "зе слуги" загрузили і він потонув?
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11.05.2022 14:36 Відповісти
+22
Якщо не НАТО, Україна не відновиться, ніякого бізнесу і інвесторів в Східній Частині не буде
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11.05.2022 14:36 Відповісти
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А що на цю тему скаже Кіра Рудик ? )

теж голова фракції ВР
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11.05.2022 14:21 Відповісти
Поки в НАТО Франція і ФРН , Україну не приймуть ніколи .Не забувайте про це.
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11.05.2022 17:47 Відповісти
Ви для чого в серьозну розмову ту дурепу вставляєте? Для провокації, так в нас провокаторів промосковських більшість в Раді.
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11.05.2022 20:33 Відповісти
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11.05.2022 14:43 Відповісти
Выбор был без вариантов!
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11.05.2022 16:42 Відповісти
Ты идиот? Да. Ты идиот.
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11.05.2022 17:35 Відповісти
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11.05.2022 15:16 Відповісти
не напали б.тому що при Порошенку ніхто не посмів би розмінувати шлях на Херсон.
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11.05.2022 15:47 Відповісти
Скільки треба часу , щоб при пануванні в повітрі і в артилерії , розчистити дорогу в мінних полях для наступу ? Вивчайте військове мистецтво, і історію воєн.
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11.05.2022 17:50 Відповісти
Трохи треба, але все одно час, за який багато можна зробити... А на історії кацапсько- українських війн офіційна історія починає шкутильгати, і всі розрахунки експертів летять шкереберть- наочний приклад-розрахунки деяких "експертів" про час захвату Столиці, де ті "експерти"- в дупі. Так саме там буде і ваше твердження! Стійка оборона на півдні зовсім би знищила одну з цілей війни- сухопутній коридор до нашого Криму. А тепер ціною життів наших воїнів доведеться змітати цю наволоч в море. Ось що прошашликувала зелена отара.
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11.05.2022 20:44 Відповісти
не напали б.тому що при Порошенку ніхто не посмів би розмінувати шлях на Херсон.
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11.05.2022 15:47 Відповісти
окрім всього іншого.
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11.05.2022 16:34 Відповісти
Брись мразота ватна в будку і не тявкай , так як тобі Порошенко і твоїй
смердючій зграі , не по зубах 😠
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11.05.2022 15:18 Відповісти
всі реально-працюючі політики неоднозначні. Бо навіть порядним і пристойним, під час своєї каденції у виконавчій (почасти законодавчій) владі їм хош-не-хош доводиться приймати погані рішення, які є меншим злом порівняно з іншими можливими. Я вже не кажу про те, коли ті рішення залишаються незрозумілими широкому загалу, хоча би через те, що є через наявність державних таємниць (з ними пов'язаних) їх не можна розтлумачувати всьому суспільству.
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11.05.2022 14:45 Відповісти
Ти притчу про Ходжу Насреддіна і престол Аллаха знаєш? Коли молитви людей летіли до Бога? Коли молився купець про те, щоб купить подешевше і продать подорожче, а розбійник - щоб допоміг купця пограбувать Чи коли один селянин просив у бога сонячної погоди, щоб коробочки бавовни розкрилися, а другий - щоб пішов дощ і гарно зійшли озимі посіви
Кожний з людей оцінює дії політика з точки зору своїх власних шкурних інтересів
Тільки "ВАНА" вміє обіцять продавцям свинини підвищення цін на м"ясо удвічі, покупцям - подвійного їх зниження, а свиням - недоторканність!
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11.05.2022 15:03 Відповісти
НЕТ ,нато это ГОВНО и НИЧТОЖНАЯ организация ,Украина должна создать совершенно новую МИРОВУЮ систему безопасности ,где она будет ЛИДЕРОМ !!!
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11.05.2022 14:23 Відповісти
Со шлёмой-зелей во главе!
Эк тебя понесло!
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11.05.2022 14:27 Відповісти
Правильно, с призывом "Только перестать стрелять!!!". =((=
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11.05.2022 15:31 Відповісти
З величезними О Ч И М А - щоб ніхто не сховався від спрби заглянути!
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11.05.2022 16:09 Відповісти
треба мати міру
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11.05.2022 14:35 Відповісти
Только в НАТО. Альтернатив не надо придумывать - их просто нет. Кто этого не понимает, тот просто глуп.
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11.05.2022 14:25 Відповісти
"На полі бою ми довели, що відповідаємо критеріям ПДЧ на 100 відсотків". А чого в плані реформ ми не довели що відповідаємо критеріям ПДЧ? Путін помішав проводити реформи? чи в плані вибору між реформами і корупцією Порошенко вибрав - корупцію, адже своя сімя важливіша за долю 40-а мільйонної країни.
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11.05.2022 14:30 Відповісти
корупційні " Нептуни" пустили "мацкву" на дно.а чи некорупційний ацвальn "мацкві" "зе слуги" загрузили і він потонув?
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11.05.2022 14:36 Відповісти
ау!Порош вже 3 р не президент!!
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11.05.2022 14:42 Відповісти
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11.05.2022 16:41 Відповісти
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11.05.2022 14:46 Відповісти
Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні. Якщо це станеться, і це малоймовірний сценарій, це була б поразка не лише України, а й НАТО та Вільного світу. Це була б поразка демократії перед автократією - все вірно він сказав. Так і є і так воно буде у кацапів в першу чергу, сприйматись. Однак підтягнуться китаї с північними кореями і всякі африканські й азійські фюрерочки.
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11.05.2022 14:32 Відповісти
Краще б розповів широкому загалу хто саме і чому блокує вступ України в НАТО!
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11.05.2022 14:32 Відповісти
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11.05.2022 14:49 Відповісти
тільки НАТО
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11.05.2022 14:33 Відповісти
А тут без варіантів.... Якщо ви хочете бачити в Україні чеського/німецького/французького/ польського/американського інвестора.... Тот тут повинен стояти чеський/німецький/французький/польський/американський солдат... а це може забезпечити тільки НАТО.

Бо своя сорочка ближча до тіла... Який би не був крутий УКРАЇНСЬКИЙ СОЛДАТ, але після російського вторгнення, західний бізнес буде неохоче йти в країну....Особливо в Харків, Чернігів, Суми.... А західні інвестиції - це один з головних чинників відновлення цих регіонів, повернення до нормального життя ..
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11.05.2022 14:33 Відповісти
Давно шукав такий коментар. Люто плюсую. Навіть вступ до ЄС не буде запорукою іноземних інвестицій (а відповідно і економічного розвитку) без вирішення безпекового питання. Нам треба в НАТО, але чи нас хоче НАТО? До війни було зрозуміло, що ні. Можливо щось зміниться після. Друге питання, як швидко нас готові туди взяти. Тобто, скільки часу нам стояти в полі одним без гарантій та захисту, а відповідно і без розвитку. Думаю, що саме ці питання є причиною пошуку проміжної альтернативи з боку влади, а далі, як запросять, то підем.
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11.05.2022 15:46 Відповісти
в НАТО не запрошують; в НАТО просяться вступити; і не всіх приймають. В 2002-му ***** просилося - дали відлуп.
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11.05.2022 16:11 Відповісти
Якщо не НАТО, Україна не відновиться, ніякого бізнесу і інвесторів в Східній Частині не буде
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11.05.2022 14:36 Відповісти
Ничего ты Петя не понимаешь.НАТО оно плохое,за нас не воюет,нужны нам гаранты раха и Китай и еще Эретрия.И ваще НАТО задолбало своими разветдаными,что Яневтик или Ещенесел,запутался и чуть ли не просрал Украину,а на юге это военные про*бали.
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11.05.2022 14:38 Відповісти
Украіна повсякчас опиняється в еріцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!!!!))))
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11.05.2022 14:39 Відповісти
Ми мусимо бути в НАТО!
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11.05.2022 14:43 Відповісти
Проблема в тому що Украіна має ще одну край небезпечну загрозу кремлівських корумпованих гнид,на всіх рівнях держвлади!!!)))
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11.05.2022 14:46 Відповісти
А чому саме НАТО?
А ось тому...
Бо зараз в Жешуві (Польша) кожну годину (!), кожний день, безперервно приземляється черговий військовий транспортний літак ( в основному з США, а також Британії, Італії, ітд.) зі зброєю та припасами для України.
Це дуже велика навіть критична допомога для ЗСУ.
Уявіть на мить, без цієї допомоги, ЗСУ скоро би припинила стріляти в москалів. Бо запаси радянських патронів вже вичерпалися а свого патронного заводу в нас немає.
Наприклад, тільки США поставили Україні зараз десятки мільйонів (!) патронів різного калібру.
Поляки поставили 250 танків нам, це 30% від усів танків, які були у нас на час вторгнення рашистів.
Допомагає грандіозна нам.
А от тепер уявіть, якби ми були в НАТО то не тільки була б допомога технікою, припасами а саме збройні сили тих же США, Британії, Польщі тут в Україні воювали би проти рашистів.
Тому єдина гарантія безпеки України, це Україна в складі НАТО.
Решта любих гарантій це самообман. Це ніщо.
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11.05.2022 14:46 Відповісти
Если бы мы были в НАТО,этой войны не было бы.
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11.05.2022 14:51 Відповісти
А тобі то що? "Сиди на попі рівно" там де сидиш! А ми вже якось "без засранців зі сторони" обійдемося!
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11.05.2022 16:39 Відповісти
Тільки у НАТО, але спочатку треба здихатися п'ятої колони, яка цьому заважає
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11.05.2022 14:54 Відповісти
Здача півдня Украіни і блокада Маріуполя це справа рук саме кремлівських гнид з кубла на Банковій та Грушевського !!!!)))
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11.05.2022 15:06 Відповісти
Говорить той хто зробив все щоб цього не було. Не буде Україна в НАТО ще довго. Причин декілька. Перша - повинна закінчуватися війна. Друга - для того щоб Україна стала членом НАТО, вона повинна бути як Швеція, чи Фінляндія, наприклад, яких беруть в НАТО без всяких дорожніх карт і іншої требухи. Як тільки Україна стане такою, так і стане членом НАТО. Коли це буде? Трагедія в тому, що народ України вже давно відповідає критеріям НАТО, а еліта?
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11.05.2022 15:01 Відповісти
Цікаво,хто обрав саме цю еліту??????))))
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11.05.2022 15:10 Відповісти
пропоную не використовувати термін "еліта" до цих злиднів. в кращому випадку це - істеблішмент, тобто формальна влада і кодло навколо неї. Бо еліта - частина нації, яка бере на себе роль її лідера і керівника у політичній, культурній, економічній та інших сферах. Ці ж тільки красти навчилися і безперестанку брехати.
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11.05.2022 15:22 Відповісти
Не будемо придиратися до термінів. Головне щоб розуміли про кого йдеться. Головні винуватці війни вони, хто влаштував шабаш на розкраданні країни, та вихвалялися своїми багатствами, хто довів країну до бідності, безробіття, сепаратизму і зараз спокійно чекають поки прості українські хлопці здобудуть перемогу і вони візьмуться за старе
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11.05.2022 15:41 Відповісти
Короче: вже 35 коментів, і в жодному не бачу заперечення, що Україні конче потрібно вступати в НАТО. Навіть адепти ОПи, ЄрЗе і Зе, і подлякові боти не сміють що-небудь в'якнути проти вступу.
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11.05.2022 15:02 Відповісти
Ось тільки ти, порох, ніким не став. Ні, брешу! Гівном ти був, гівном й зостався!
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11.05.2022 15:06 Відповісти
це не ти вквакав "При Порошенко Запад помог Порошенко, а не Украине"????
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11.05.2022 16:05 Відповісти
Цель стать членом НАТО, наконец, благодаря усилиям "папередников", с февраля 2019 г., прописана в нашей Коституции... Тема НАТО это своеобразный маркер, которая четко и безошибочно разделяет промосковскую шваль и проукраинских, проевропейских политиков. Только москальская орда и их ставленники выступают против вступления Украины в НАТО, причем если москальские свинособаки выступают против НАТО в открытую, то их ставленники в Украине, подстраиваясь под ситуацию, пытаются последние 3 года всячески убедить украинцев, что, мол "нехорошее" НАТО почему-то нас до сих пор не приняло в свой блок, мол в НАТО нас никто не ждет, мол НАТО нам помогает медленнее чем нам бы хотелось и прочая промоскальская бла-бла-бла...
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11.05.2022 15:07 Відповісти
Так Україна воює технікою НАТО 80-х проти Росії з її технікою 80-х В чому проблема? Освоїмо "техніку НАТО 80-х" а потім дійде справа і до більш нової - коли ми дійсно будемо у НАТО
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11.05.2022 16:36 Відповісти
Я не вижу комментария вашего оппонента под крестиком, но полагаю, что он написал глупость. Гаубицы M777 поставлены на вооружение только в 2005 году. А модели М777А1(А2), которые передали нам, более поздние, еще и наводятся по координатам GPS. HIMARS - это тоже относительно новая РСЗО. Я уже не говорю про дроны.
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11.05.2022 18:33 Відповісти
Только НАТО
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11.05.2022 15:27 Відповісти
У мене питання до прихильників зе-манди. Якщо ваші депутати такі патріоти, то чому вони досі не вигнали з партії рашистського колаборанта - бужанського? Я вже не питаю, чому досі не позбавили депутатства - рашистського жопоблока? Чи може тому що рашисти і зе-гниди - це одна ze-*******?!!!
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11.05.2022 15:32 Відповісти
мовчить мовчить , мовчить , мовчить , мовчить , мовчать ...
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11.05.2022 16:45 Відповісти
Как то недостойно, выклянчивать это членство в НАТО. Украина своими делами доказывает, что достойна быть в блоке, ну а там уж пусть решают сами.
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11.05.2022 15:55 Відповісти
Ирониею судьбы и 73%, хорошо что до призЕдента от бени был президент Украины, нашему призЕденту необходимо ***** за ногу притащить в Гаагу! И только после этого, когда "расисья" останется только в сказках и фильмах ужасов, порассуждать о членстве в НАТО!
зЕ если не хочешь или не можешь так, значит прямо сейчас, на коленях умоляй о членстве в НАТО!!! Третьего не дано, проверено почти 9 годами войны!
PS: Гарантии безопасности уже были, даже от выгребной ямы-404!
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11.05.2022 16:03 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/05/11/parlamentskyj-komitet-zakordonnyh-sprav-pidtrymav-vidryadzhennya-lidera-yevropejskoyi-solidarnosti-petra-poroshenka-u-**********-na-kongres-****/ Парламентський Комітет закордонних справ підтримав відрядження лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка у Нідерланди на Конгрес ЄНП


Напередодні п'ятий Президент України Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП.
Одним з ключових питань Конгресу буде агресія росії і посилення підтримки України, підсилення жорсткості санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради. Комітет закордонних справ і міжпарламентського співробітництва Верховної Ради України підтримав відрядження лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на Конгрес ЄНП.
Конгрес Європейської народної партії відбудеться 31 травня - 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).
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11.05.2022 16:33 Відповісти
Такие президенты и довели страну......
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11.05.2022 16:34 Відповісти
брешеш. Довели країну до поточного нещастя ви всі, 73/43%зебіли.
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11.05.2022 17:39 Відповісти
А Ющенко чего молчит? А Кучма? С Яныком все понятно.
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11.05.2022 16:41 Відповісти
між іншим, цікаві запитання і вельми показове мовчання
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11.05.2022 19:13 Відповісти
бидлота завжди переходить на особистості. Історія повторюється. перший раз зотіли вирватись у Венгрію весною 1919 року, звинуватили у програші якогось Григорьєва. Потім у 1920 році пішли на поміч німецькому пролетаріату через Польщу. Тоді і виник термін "санітарний кордон"проти Росії. Планов громадьє накрилось тазом. Там крепко дали під зад, бо пролетаріат не бажав такої допомоги. Взялися помогати Туркеестану і Кетаю. Як казав ще один мрійник з Одеси Бронштейну нього сталін украв ідею експорту революції.
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11.05.2022 19:42 Відповісти
Ми пам'ятаємо, з якими потугами будувалась нещасна казарма в Широкому Лані.
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11.05.2022 19:54 Відповісти
ух ***** собі "нещасна казарма",цілий тренувальний центр, а я бачу поки що твої ******** "потуги",****** а ****** а нічого що крім неї будувались казарми по всій Україні,а ****** "потугове"?
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11.05.2022 23:41 Відповісти
 
 