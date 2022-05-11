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Новини Війна
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Окупанти на півдні розстрілюють проукраїнських активістів, мародерять і брешуть про захоплення територій, - ОК "Південь"

рф,окупанти

Ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, акумулює сили та намагається відновити уражену техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".

Водночас, як зазначається, на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини паралельно із нав’язуванням ідеології "руського миру" продовжується тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати – розстрілюють.

Виїзди з населених пунктів, що перебувають під рашистами, заблоковано.

"Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що на Одещині з метою захисту цивільних осіб, військових та цивільних об’єктів від нападу; виявлення та знешкодження диверсійних груп РФ; відпрацювання інших завдань, продовжуються контрдиверсійні заходи. В прикордонних з Придністров’ям районах обстановка стабільна і контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку 10 травня знищено 79 окупантів та 12 одиниць техніки, серед якої безпілотники та гаубиці, - ОК "Південь"

"Корабельне угруповання ворога продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокувати судноплавство та погрожувати ракетними ударами з моря. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією", - додають в ОК "Південь".

Автор: 

Миколаївська область (2302) Одеська область (3306) Херсонська область (5894)


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Топ коментарі
+12
Все, что могут ордынцы в тылу, это вертухаить тех, кто отлынил от мобилизации и насиловать беззащитных женщин.
Делайте вывод украинцы! Они пришли уничтожать нас. Они убивают всех мужчин от 12 до 65, сторонников рюзького мира, и просто украинцев. Им не нужно население здесь, мужчин они убивают, а женщин угоняют в рабство. Ничего не напоминает?
Поэтому все мужчины, если не желают просто быть пристреленными бесславно за собственным домом со связанными руками и на коленях, просто обязаны брать оружие и уничтожать ордыцев!
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11.05.2022 14:36 Відповісти
+9
Пишуть, що на трасі з Мелітополя до Запоріжжя десь зо п'ять десятків орко-блокпостів.

Цікаво, чому українська армія їх не атакує тими ж Switchblade чи гаубицями? Розташування відоме.

(не "стратєх", просто цікавлюся)
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11.05.2022 14:37 Відповісти
+8
не уявляю скільки там Буч по масштабу скільки можна тянути звільніть Херсон від окупантів з кожним днем що тянуть зі звільненням ще більше звірства гвалтувань крадіжок тортур і смертей
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11.05.2022 14:38 Відповісти
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Все, что могут ордынцы в тылу, это вертухаить тех, кто отлынил от мобилизации и насиловать беззащитных женщин.
Делайте вывод украинцы! Они пришли уничтожать нас. Они убивают всех мужчин от 12 до 65, сторонников рюзького мира, и просто украинцев. Им не нужно население здесь, мужчин они убивают, а женщин угоняют в рабство. Ничего не напоминает?
Поэтому все мужчины, если не желают просто быть пристреленными бесславно за собственным домом со связанными руками и на коленях, просто обязаны брать оружие и уничтожать ордыцев!
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11.05.2022 14:36 Відповісти
Что значит отлынил от мобилизации поясни на примере оккупированных , Херсона, Мелитополя, Бердянска , очень интересно почитать такого вумного
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11.05.2022 16:08 Відповісти
Берешь паспорт, все необходимое по минимуму и идешь в ближайший военкомат мимо 10 попивающих пивасик, отлынивающих. Я доступно объяснил, Гена?
В Киеве это заняло у меня дня 4, а в этих городах, согласен, были проблемы почти сразу.
Но, это не значит, что украинцы не должны учиться на собственных ошибках!
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11.05.2022 16:52 Відповісти
вы о разном говорите. у жителей указанных геной мест не было даже такой возможности.
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11.05.2022 19:14 Відповісти
Пишуть, що на трасі з Мелітополя до Запоріжжя десь зо п'ять десятків орко-блокпостів.

Цікаво, чому українська армія їх не атакує тими ж Switchblade чи гаубицями? Розташування відоме.

(не "стратєх", просто цікавлюся)
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11.05.2022 14:37 Відповісти
Може через імовірність руху цивільних через ці блокпости? Та й блокпости - не головне, вони скоріше наслідок окупації, мені здається. Не претендую на абсолютну істину, просто припущення.
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11.05.2022 14:41 Відповісти
не уявляю скільки там Буч по масштабу скільки можна тянути звільніть Херсон від окупантів з кожним днем що тянуть зі звільненням ще більше звірства гвалтувань крадіжок тортур і смертей
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11.05.2022 14:38 Відповісти
В може ОК'південь' розкаже чому лінія фронту як була 2 місяці назад по адмінмежі херсонської області, так там і осталась?
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11.05.2022 14:43 Відповісти
треба вставати з дівана і іти в зсу тоді тягучки з визволеням Украіни не буде
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11.05.2022 14:45 Відповісти
не все так просто. ще треба підготуватись й озброїтись
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11.05.2022 14:58 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/tym-komu-zavtra-na-vijnu/ Тим, кому завтра на війну .
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11.05.2022 15:18 Відповісти
У областях від кордону з Польщею до Луганської області , там де ми вийшли до старого державного кордону, ми ж будуємо багатоешелонну оборону, як у ООС? Ми ж не відновлюємо пункти пропуску та дороги-мости до РФ та Білораши? Ми ж точно скористались цією паузою?
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11.05.2022 15:08 Відповісти
Самое плохое для рашки будет даже не проигрыш. Будут возвращаться калеки с войны в свои сараи. Будут по пьяне рассказывать, как зажиточно и хорошо жили украинцы. Как у них газ, свет, туалеты в домах. Водопроводы! Дороги в сёлах. И дурная кацапская голова призадумается, а чего ж них такого нет
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11.05.2022 15:30 Відповісти
Ну про що би оце в вас голова боліла як не про рашку.
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11.05.2022 18:25 Відповісти
Потому что говорили всем гражданам раздайте оружия для своей защиты. Теперь у них нет оружия и их расстреливают. Говорили годами про Швейцарскую систему в которой все граждане получат оружие и смогут защищать страну и где??? а теперь безоружных людей тупо убивают и насилуют и грабят.
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11.05.2022 15:40 Відповісти
Почему не идет наступление, почему мосты с Крымом все не взорваны и что между Херсоном с Крымом и что Крыма с Россией, почему русские могут спокойно везти подмогу тудой??? Это все похоже на предательство власти! Мариуполь с националистами сдали в окружение и помогают Путину денацификацию проводить. Все складывается в очень плохой пазл для власти! Нужно взорвать мосты и наступать со всех направлений и со стороны Одессы и Николаева и со стороны Запорожья и Донбасса в сторону побережья! орки людей мучают насмерть. Как это можно терпеть??? Это точно предательство! коллаборантов не вычистили ниоткуда! Коллаборантов нужно расстреливать без суда и следствия!
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11.05.2022 15:47 Відповісти
как погодка в Москве?
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11.05.2022 15:55 Відповісти
Мариуполь с националистами , кацап совсем не палится
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11.05.2022 16:10 Відповісти
 
 