Окупанти на півдні розстрілюють проукраїнських активістів, мародерять і брешуть про захоплення територій, - ОК "Південь"

Ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, акумулює сили та намагається відновити уражену техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".

Водночас, як зазначається, на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини паралельно із нав’язуванням ідеології "руського миру" продовжується тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати – розстрілюють.

Виїзди з населених пунктів, що перебувають під рашистами, заблоковано.

"Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що на Одещині з метою захисту цивільних осіб, військових та цивільних об’єктів від нападу; виявлення та знешкодження диверсійних груп РФ; відпрацювання інших завдань, продовжуються контрдиверсійні заходи. В прикордонних з Придністров’ям районах обстановка стабільна і контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку 10 травня знищено 79 окупантів та 12 одиниць техніки, серед якої безпілотники та гаубиці, - ОК "Південь"

"Корабельне угруповання ворога продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокувати судноплавство та погрожувати ракетними ударами з моря. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією", - додають в ОК "Південь".