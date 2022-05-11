Окупанти на півдні розстрілюють проукраїнських активістів, мародерять і брешуть про захоплення територій, - ОК "Південь"
Ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, акумулює сили та намагається відновити уражену техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".
Водночас, як зазначається, на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини паралельно із нав’язуванням ідеології "руського миру" продовжується тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати – розстрілюють.
Виїзди з населених пунктів, що перебувають під рашистами, заблоковано.
"Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України", - йдеться у повідомленні.
Також зауважується, що на Одещині з метою захисту цивільних осіб, військових та цивільних об’єктів від нападу; виявлення та знешкодження диверсійних груп РФ; відпрацювання інших завдань, продовжуються контрдиверсійні заходи. В прикордонних з Придністров’ям районах обстановка стабільна і контрольована.
"Корабельне угруповання ворога продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокувати судноплавство та погрожувати ракетними ударами з моря. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією", - додають в ОК "Південь".
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Делайте вывод украинцы! Они пришли уничтожать нас. Они убивают всех мужчин от 12 до 65, сторонников рюзького мира, и просто украинцев. Им не нужно население здесь, мужчин они убивают, а женщин угоняют в рабство. Ничего не напоминает?
Поэтому все мужчины, если не желают просто быть пристреленными бесславно за собственным домом со связанными руками и на коленях, просто обязаны брать оружие и уничтожать ордыцев!
В Киеве это заняло у меня дня 4, а в этих городах, согласен, были проблемы почти сразу.
Но, это не значит, что украинцы не должны учиться на собственных ошибках!
Цікаво, чому українська армія їх не атакує тими ж Switchblade чи гаубицями? Розташування відоме.
(не "стратєх", просто цікавлюся)