Kalush Orchestra, у разі перемоги на Євробаченні, віддадуть нагороду на аукціон, а виручені гроші – Україні

Представник від України на пісенному конкурсі Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra у разі перемоги пообіцяли розіграти свою статуетку та передати гроші на потреби України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це гурт повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Якщо виграєм у фіналі Євробачення 2022 - то розіграємо статуетку переможців на благодійному аукціоні, а гроші віддамо на потреби України", - сказано в повідомленні.

Вчора, 10 травня, відбувся перший півфінал Євробачення-2022 у Турині, Італія. Після виступу представника від України, гурту Kalush Orchestra з піснею "Stefania", зал "вибухнув" оваціями - всі аплодували стоячи.

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За підсумками першого півфіналу Kalush Orchestra і представники ще 9 країн вийшли у великий фінал, який пройде в Турині 14 травня о 22:00. Серед них: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова і Нідерланди.

12 травня відбудеться другий півфінал конкурсу, який визначить ще 10 учасників великого фіналу.

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