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Kalush Orchestra, у разі перемоги на Євробаченні, віддадуть нагороду на аукціон, а виручені гроші – Україні

калуш,євробачення

Представник від України на пісенному конкурсі Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra у разі перемоги пообіцяли розіграти свою статуетку та передати гроші на потреби України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це гурт повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Якщо виграєм у фіналі Євробачення 2022 - то розіграємо статуетку переможців на благодійному аукціоні, а гроші віддамо на потреби України", - сказано в повідомленні.

Вчора, 10 травня, відбувся перший півфінал Євробачення-2022 у Турині, Італія. Після виступу представника від України, гурту Kalush Orchestra з піснею "Stefania", зал "вибухнув" оваціями - всі аплодували стоячи.

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За підсумками першого півфіналу Kalush Orchestra і представники ще 9 країн вийшли у великий фінал, який пройде в Турині 14 травня о 22:00. Серед них: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова і Нідерланди.

12 травня відбудеться другий півфінал конкурсу, який визначить ще 10 учасників великого фіналу.

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Автор: 

Євробачення (607) Калуш (43) конкурс (1294)


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Топ коментарі
+4
а я "давольний", що сучку пашу, яка заглядє в задницю бояневтіка, який заглядає в задницю *****, ********* з конкурсантів.
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11.05.2022 15:14 Відповісти
+3
Коли ти не із співунів та акторішок "какая_разніца" ...

https://twitter.com/Jlkp10 @Jlkp10

"Kalush Orchestra" звернулися до світових лідерів та до людей, які приймають важливі рішення:

"Дуже просимо вас вивезти людей з Маріуполя та з Азовсталі, провести процедуру екстракшн".

https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #яАзов

Відео:
https://twitter.com/i/status/1524107325509931012

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11.05.2022 14:45 Відповісти
+3
Всім, хто пишуть, що Калуш не виграє Євробачення-2022: ви хоч в букмекерську таблицю загляньте, чи що. Коефіцієнт на перемогу Калуша 50%, і цей коефіцієнт був ще до початку євробачення. таких шансів раніше не давалі жодному учаснику до початку конкурсу.

https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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11.05.2022 15:27 Відповісти
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Красиво, но с рэпом им это не светит.
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11.05.2022 14:42 Відповісти
Коли ти не із співунів та акторішок "какая_разніца" ...

https://twitter.com/Jlkp10 @Jlkp10

"Kalush Orchestra" звернулися до світових лідерів та до людей, які приймають важливі рішення:

"Дуже просимо вас вивезти людей з Маріуполя та з Азовсталі, провести процедуру екстракшн".

https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #яАзов

Відео:
https://twitter.com/i/status/1524107325509931012

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11.05.2022 14:45 Відповісти
думаю им не дадут победу. Так как в этом случае след. ЕВ в Киеве. Бюджету будет не до ЕВ
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11.05.2022 14:58 Відповісти
Кто не даст? Что за ересь? ЕВ не обязательно проводить в Украине вообще. Я бы в случае победы Калуша предложил провести ЕВ-2023 в Вильнюсе, Варшаве или Братиславе. В знак благодарности.
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11.05.2022 17:42 Відповісти
не переможуть, бо це бездарі і клоуни, лабухи..., а от Аліна Паш швидше за все перемогла би...
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11.05.2022 15:00 Відповісти
а я "давольний", що сучку пашу, яка заглядє в задницю бояневтіка, який заглядає в задницю *****, ********* з конкурсантів.
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11.05.2022 15:14 Відповісти
Могут и выиграть. Как знать. Смотря с какой песней, да и политика тут замешана на этом конкурсе.
В любом случае, выглядели они вполне достойно. Хотя, их изначальный клип, до конкурса, мне не понравился. Но, они его переделали и очень даже можно смотреть и слушать.
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11.05.2022 15:14 Відповісти
Что значит "смотря с какой песней"? Алё, песня уже давно известна. Более того, с ней вчера в полуфинале выступали )
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11.05.2022 17:43 Відповісти
Всім, хто пишуть, що Калуш не виграє Євробачення-2022: ви хоч в букмекерську таблицю загляньте, чи що. Коефіцієнт на перемогу Калуша 50%, і цей коефіцієнт був ще до початку євробачення. таких шансів раніше не давалі жодному учаснику до початку конкурсу.

https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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11.05.2022 15:27 Відповісти
Ідея віддати нагороду на благодійність справді хороша. Бачу на Віоліті чимало благодійних лотів викладають, можливо і справді в суспільстві щось зміниться
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11.05.2022 19:35 Відповісти
Предлагаю проголосовать от нас за наших друзей, именно: Польшу, Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию. Кстати , участники от Латвии первые подняли вопрос, чтобы отстранить россию от Евровидения.
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12.05.2022 18:08 Відповісти
 
 