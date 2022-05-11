Kalush Orchestra, у разі перемоги на Євробаченні, віддадуть нагороду на аукціон, а виручені гроші – Україні
Представник від України на пісенному конкурсі Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra у разі перемоги пообіцяли розіграти свою статуетку та передати гроші на потреби України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це гурт повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Якщо виграєм у фіналі Євробачення 2022 - то розіграємо статуетку переможців на благодійному аукціоні, а гроші віддамо на потреби України", - сказано в повідомленні.
Вчора, 10 травня, відбувся перший півфінал Євробачення-2022 у Турині, Італія. Після виступу представника від України, гурту Kalush Orchestra з піснею "Stefania", зал "вибухнув" оваціями - всі аплодували стоячи.
За підсумками першого півфіналу Kalush Orchestra і представники ще 9 країн вийшли у великий фінал, який пройде в Турині 14 травня о 22:00. Серед них: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова і Нідерланди.
12 травня відбудеться другий півфінал конкурсу, який визначить ще 10 учасників великого фіналу.
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"Kalush Orchestra" звернулися до світових лідерів та до людей, які приймають важливі рішення:
"Дуже просимо вас вивезти людей з Маріуполя та з Азовсталі, провести процедуру екстракшн".
https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #яАзов
Відео:
https://twitter.com/i/status/1524107325509931012
В любом случае, выглядели они вполне достойно. Хотя, их изначальный клип, до конкурса, мне не понравился. Но, они его переделали и очень даже можно смотреть и слушать.
https://eurovisionworld.com/odds/eurovision