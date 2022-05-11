Ставленики Кремля проситимуть Путіна включити Херсонську область до складу Росії без референдуму
Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова.
"Місто Херсон – це Росія, жодних ХНР (Херсонської народної республіки, – ред.) на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ", - заявив Стремоусов.
За словами ставленика Кремля, Херсонська область планує до кінця року повністю перейти під законодавство Росії. А структура влади на Херсонщині нібито вибудовуватиметься за аналогією з російськими регіонами.
Колаборант додав, що банк для введення рубля на Херсонщині запрацює до кінця травня, і в перспективі він буде інтегрований з російським Центробанком.
Повідомляється також, що російські окупанти під час нападу змогли "повністю відрізати Україну від Азовського моря", а також з’єднати території Херсонської та Запорізької областей із псевдореспублікою "ДНР".
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о таких говорят "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке" его прямо там в Херсоне и застрелят, зря он думает, что потом где-то спетляет в *********
щоб погрожувати ядерними ракетами
війська мордора не втримають позиції,
бо орки воювати не хочуть а хочуть тільки мародерити
https://www.youtube.com/watch?v=43QL_Po8qtc
Севастополь
когда вся великая пАбеда - ограбить украинских фермеров
и гордиться, гордиться!
А слова клоуна -- це ж комічно їх сприймати й враховувати це бла-бла-бла . Та нехай вони с ****** один одного призначать головою міжгалактичного радгоспу , та джидаєм комсомольского будзагіну на Марсі . Дурний спить , дурне сниться !
Назовіть хоч одну причину підривати міст прямо зараз ?!
Послухайте , є молодий Залужний в України, який має бойовий досвіт й проходив додатковий курс в країнах НАТО . Він знає карту й розстановку сил . Поки що ЗСУ звільнила 2/3 захопленний в перші дні теріторії (через чинник несподіванності захопленних) . За останні дні на Харківщині женуть ворога від того , що було місяць тому на сотні км . А залишки орків , яких вони зошкребли з частин , що розбили на Київщині , Черніговщині й Сумщині (десь так 30-40 тисяч) , так ось навіть додав їх на Донбасі максимум їх просування це 10-15 км й тільки на єдиній дільниці . Але за 4 дні останні в районі Ізюма в орків з"явилося загроза відрізання від баз постачання усього їх угрупування ...
Невже ж це саме Ви організували ?!
Якщо ні , то Вам особисто не соромно давати поради Залужному ?
Вам показують мапи політичні й з запізненням в 1-3 дні . А військові мають топографічні з горизонталями (тобто рельйофом й висотами) й різного масштабу . Мають супутникові з"йомки можливо он-лайн . Мають відео аероз"йомки , мають візуальний контакт з місцевостю . Довідки розвідки , напрікінець . Схеми пересування військ ворога . Що маємо ми з Вами крім нетерплячки ?!
Совсем БОЛЬНОЙ,но пока живой.