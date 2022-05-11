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Ставленики Кремля проситимуть Путіна включити Херсонську область до складу Росії без референдуму

херсонщина,область,херсонська

Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова.

"Місто Херсон – це Росія, жодних ХНР (Херсонської народної республіки, – ред.) на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ", - заявив Стремоусов.

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За словами ставленика Кремля, Херсонська область планує до кінця року повністю перейти під законодавство Росії. А структура влади на Херсонщині нібито вибудовуватиметься за аналогією з російськими регіонами.

Колаборант додав, що банк для введення рубля на Херсонщині запрацює до кінця травня, і в перспективі він буде інтегрований з російським Центробанком.

Повідомляється також, що російські окупанти під час нападу змогли "повністю відрізати Україну від Азовського моря", а також з’єднати території Херсонської та Запорізької областей із псевдореспублікою "ДНР".

Автор: 

колабораціонізм (1174) Херсонська область (5894)


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Топ коментарі
+54
Кірілл Стрємоусов... Як же його любили цитувати борцуни з Порошенком!
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11.05.2022 14:42 Відповісти
+40
все по плану з ОМАНу
Так Володимире?!
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11.05.2022 14:45 Відповісти
+30
А мы давайте попросим Арахамию включить Кубанскую народную республику в состав Украины. Чем мы хуже?
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11.05.2022 14:43 Відповісти
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ахахах этот Стремоусов, со всех конченых рузьке клоунов гауляйтеров этот самый патороченый)
о таких говорят "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке" его прямо там в Херсоне и застрелят, зря он думает, что потом где-то спетляет в *********
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11.05.2022 16:36 Відповісти
Місто Херсон- це Україна! Кому що не так- пішли на йух!
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11.05.2022 16:39 Відповісти
хочуть бігом анексувати і швиденько записати собі в конституцію що тіпа територія мордора,
щоб погрожувати ядерними ракетами

війська мордора не втримають позиції,
бо орки воювати не хочуть а хочуть тільки мародерити
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11.05.2022 16:43 Відповісти
Варвари проти ЗСУ: війна не націй, а цивілізацій
https://www.youtube.com/watch?v=43QL_Po8qtc
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11.05.2022 16:48 Відповісти
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim

Севастополь
когда вся великая пАбеда - ограбить украинских фермеров
и гордиться, гордиться!

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11.05.2022 22:04 Відповісти
А відколи херсонська область є приватною власністю псевдоортанів херсонської ова?
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11.05.2022 17:16 Відповісти
Ну і де ******* аваков і де спецназ авакова, який знищив Білого Сашка??? Повойобуйтесь шо ви ***** круті не тільки патріотів знищувати. ****** кінчені.
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11.05.2022 17:18 Відповісти
рюкзакоф фсьо, тепер моня стирський, а ти міг би і сам, навіщо тобі авакянський спіцназ.
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12.05.2022 08:39 Відповісти
Я не считаю ,что это должно быть препятствием для освобождения Херсона
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11.05.2022 17:25 Відповісти
Это делается для того что бы обьявить Херсонскую область частью россии и как следствие обвинить Украину в войне на "суверенной" территории россии. Ну и иметь прямой повод ввести военное положение и мобилизацию по всей рф. Эти маневры расчитаны и проводятся с расчетом на внутреннего потребителя в основном.
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11.05.2022 20:54 Відповісти
Так по чуть чуть они захватят всю Украину , зачем тогда Запад дает оружие
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11.05.2022 17:28 Відповісти
бо ти дурень
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12.05.2022 08:40 Відповісти
Да ударьте вьІ наконец то по Антоновському мосту і все разговорьІ закончатся. Херсон на правом берегу Днепра. Та часть орков, что находится на правом берегу, после взрьІва моста, сразу же ламанется к Новой Каховке, ето будет единственное место через которое можна будет оркам здрьІснуть на левьІй берег, А там пусть их встречает Криворожская группировка. Когда будет разрушен Антоновский мост, сразу прекратятся разговорьІ про присоединение Херсона к мордору. ССО займитесь мостом. И займитесь етим срочно, пока манкуртьІ херсонские там не начудили.
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11.05.2022 17:39 Відповісти
А хіба Вам не очевидно , що завтра чи через тиждень ця опція не зникне й що час працює на нас , а не на ворога . Й саме тому, що з кожним днем кількість верогідних втрат при такий настпупальній операції зменьшуєтся швидко , їх навпаки зростає .
А слова клоуна -- це ж комічно їх сприймати й враховувати це бла-бла-бла . Та нехай вони с ****** один одного призначать головою міжгалактичного радгоспу , та джидаєм комсомольского будзагіну на Марсі . Дурний спить , дурне сниться !
Назовіть хоч одну причину підривати міст прямо зараз ?!
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12.05.2022 04:40 Відповісти
А як щодо,- Включити район Брайтон Біч до складу Москви без референдуму?
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11.05.2022 18:25 Відповісти
Україна не звільняє Херсон від кацапського гівна,то чому би їм не звернутися до )(уйла.
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11.05.2022 19:34 Відповісти
А сили та ресурси у тебе є щоб звільняти все одночасно і ще якось утримувати міста Донбасу якi цілодобово накривають гради, смерчі, урагани, буратiно та авіація на додачу
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11.05.2022 19:45 Відповісти
Назовіть голосом хоча б одного ізраїльского голову генштабу (раматкаля) який би погодився покласти в 2-3 рази більші бійців , що розбити ворога в два рази швидче ...

Послухайте , є молодий Залужний в України, який має бойовий досвіт й проходив додатковий курс в країнах НАТО . Він знає карту й розстановку сил . Поки що ЗСУ звільнила 2/3 захопленний в перші дні теріторії (через чинник несподіванності захопленних) . За останні дні на Харківщині женуть ворога від того , що було місяць тому на сотні км . А залишки орків , яких вони зошкребли з частин , що розбили на Київщині , Черніговщині й Сумщині (десь так 30-40 тисяч) , так ось навіть додав їх на Донбасі максимум їх просування це 10-15 км й тільки на єдиній дільниці . Але за 4 дні останні в районі Ізюма в орків з"явилося загроза відрізання від баз постачання усього їх угрупування ...

Невже ж це саме Ви організували ?!
Якщо ні , то Вам особисто не соромно давати поради Залужному ?
Вам показують мапи політичні й з запізненням в 1-3 дні . А військові мають топографічні з горизонталями (тобто рельйофом й висотами) й різного масштабу . Мають супутникові з"йомки можливо он-лайн . Мають відео аероз"йомки , мають візуальний контакт з місцевостю . Довідки розвідки , напрікінець . Схеми пересування військ ворога . Що маємо ми з Вами крім нетерплячки ?!
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12.05.2022 04:27 Відповісти
""звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ", - заявив Стремоусов""

Совсем БОЛЬНОЙ,но пока живой.
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11.05.2022 21:20 Відповісти
И прямиком под полезные санкции.
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11.05.2022 22:08 Відповісти
Статья сама по себе ничтожна и не заслуживающая внимания. Орки поставили какого-то дибила . Оно завоняло ,как в лугандоне , что ему сказала оркотня. И все это еще и обсусоливать на цензоре?
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11.05.2022 22:56 Відповісти
Біжать як таргани: в Херсоні українці лякають русню https://www.youtube.com/watch?v=9q_9eTFwBrE
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12.05.2022 00:23 Відповісти
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