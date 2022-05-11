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У Кремлі заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "абсолютно легітимно, як Крим"

путін,пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИАновости з посиланням на пряму мову Пєскова.

 "Безумовно, бути чи не бути такому зверненню , мають вирішувати жителі Херсонської області – це перше. І визначати свою долю теж мають жителі області. Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом", -  сказав Пєсков про питання приєднання окупованої Херсонщини до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставленики Кремля проситимуть Путіна включити Херсонську область до складу Росії без референдуму

кремль (528) окупація (6754) Пєсков Дмитро (1693) Херсонська область (5894)


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Топ коментарі
+70
Это всё результат слива юга Украины командой ЗЕлебобиков.
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11.05.2022 15:17 Відповісти
+64
*****, коли у них порошок закінчиться?...
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11.05.2022 15:15 Відповісти
+45
Да похер это сейчас, ВСУ будет освобождать в любом случае. Даже после ядерного шантажа
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11.05.2022 15:21 Відповісти
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Аннексия Херсонщины сразу же создает опасность оккупации Николаева и Одессы и Запорожья и т.д. Если орду не разгромить, она не остановится. Крым тому подтверждение.
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11.05.2022 16:47 Відповісти
Так і хчеться сказати:"Муля не нервируй меня".Яка легітимність під окупацією і обстрілами?У росії пора відкривати завод по виробництву губозакаточних апаратів ірозбитих корит.Пора звільняти херсонщину від цієї нечисті
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11.05.2022 16:52 Відповісти
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11.05.2022 16:55 Відповісти
Та якось пох... шо там ці трупи хочуть...
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11.05.2022 17:13 Відповісти
"спс" всем причастным за слив моей Херсонщины, за оккупацию в которой я не думал что мне придется жить, за то что не дали возможность защитить. Я и многие думаем об этом каждый день и будем думать об этом даже после смерти. Всех причастных ждут муки, потому что мысли материальные, а думают об этом каждый второй здесь в Херсонской обл.
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11.05.2022 17:32 Відповісти
Люто плюсую, с оккупированого Токмака Запорожской области.
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11.05.2022 21:28 Відповісти
вы посмортите для начала какое гов*ще вы выбрали на выборах, а потом сопли пускайте. Мы живем так, как проголосовали....
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11.05.2022 21:43 Відповісти
я проукраинский и гов о не выбирал, я уже выехал с оккупации можем встретиться поговорить кто как жил и кто как должен жить. Тихо попукивая на западе страны, пока "проросийские" города держат оборону
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27.05.2022 12:34 Відповісти
Так підорам не важливо, що увійде до сраки. Аби кайф був.
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11.05.2022 18:50 Відповісти
Мардвань твой путищее мехесрань мудянь

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11.05.2022 18:51 Відповісти
на мааскве совсем уже **********. Не легитимные, рассуждают о легитимности. Только полный развал этого исторического недоразумения раSSейской ********* и демилитаризация проклятых березовых обезьян-андрофагов.
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11.05.2022 19:11 Відповісти
ЗЕшлюхи должны уйти в отставку всей ОПой!!!!! Говорящая голова со своим Елдаком должны ответить за сдачу Херсонщины!!!
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11.05.2022 19:34 Відповісти
Щизанутым нет покоя...
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11.05.2022 20:29 Відповісти
Границы Украины по трианонскому миру.

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11.05.2022 21:15 Відповісти
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