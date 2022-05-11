У Кремлі заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "абсолютно легітимно, як Крим"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИАновости з посиланням на пряму мову Пєскова.

"Безумовно, бути чи не бути такому зверненню , мають вирішувати жителі Херсонської області – це перше. І визначати свою долю теж мають жителі області. Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом", - сказав Пєсков про питання приєднання окупованої Херсонщини до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставленики Кремля проситимуть Путіна включити Херсонську область до складу Росії без референдуму