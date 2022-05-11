У Кремлі заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "абсолютно легітимно, як Крим"
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИАновости з посиланням на пряму мову Пєскова.
"Безумовно, бути чи не бути такому зверненню , мають вирішувати жителі Херсонської області – це перше. І визначати свою долю теж мають жителі області. Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом", - сказав Пєсков про питання приєднання окупованої Херсонщини до РФ.
Топ коментарі
+70 Aleks Schneider #511482
показати весь коментар11.05.2022 15:17 Відповісти Посилання
+64 Злий Грицько
показати весь коментар11.05.2022 15:15 Відповісти Посилання
+45 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар11.05.2022 15:21 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Gregory Mihelson
показати весь коментар11.05.2022 16:47 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Оксана Гурай #512400
показати весь коментар11.05.2022 16:52 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
kapper
показати весь коментар11.05.2022 16:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
дератизатор
показати весь коментар11.05.2022 17:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
YANKEE #505464
показати весь коментар11.05.2022 17:32 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Ирина Склярова
показати весь коментар11.05.2022 21:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Женя-Женя
показати весь коментар11.05.2022 21:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
YANKEE #505464
показати весь коментар27.05.2022 12:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
dihlofos
показати весь коментар11.05.2022 18:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nick Dubovikoff
показати весь коментар11.05.2022 18:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Линкин Парк
показати весь коментар11.05.2022 19:11 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Неопознанный объект
показати весь коментар11.05.2022 19:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Денис Бородин
показати весь коментар11.05.2022 20:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nick Dubovikoff
показати весь коментар11.05.2022 21:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль