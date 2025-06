Маск заявив, що Starlink чинить опір кібератакам РФ, проте вони нарощують зусилля

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, Starlink поки що чинить опір спробам російських кібератак заглушити і зламати систему, якою користується і Україна, але росіяни нарощують зусилля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ілон Маск написав у Twitter.



Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w