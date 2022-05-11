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Маск заявив, що Starlink чинить опір кібератакам РФ, проте вони нарощують зусилля

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, Starlink поки що чинить опір спробам російських кібератак заглушити і зламати систему, якою користується і Україна, але росіяни нарощують зусилля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ілон Маск написав у Twitter.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

"Поки що Starlink чинить опір російській кібервійні, при намаганнях заглушити й зламати систему, але вони нарощують свої зусилля", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Держдеп США звинуватив РФ у кібератаках на Україну

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та відкрив термінали Starlink для нашої країни ще у лютому. Україна має вже 10 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink і за цим показником стала одним із лідерів у світі.

Маск Ілон (684) Starlink (267) кібератака (419)


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Топ коментарі
+21
Ілон, Україна в тебе віре.
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11.05.2022 15:56 Відповісти
+17
В Україні в столиці повинен бути проспект Ілона Маска - мінімум
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11.05.2022 15:58 Відповісти
+17
так, від площі бориса джонсона до бульвару джо байдена.
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11.05.2022 16:07 Відповісти
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Ілон, Україна в тебе віре.
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11.05.2022 15:56 Відповісти
Після бетатесту нашими воїнами першої партії, Ілон вніс корективи в ПЗ від швидкого розрядження та можливості живлення від автомобільного акумулятора.
Тоді акції старлінку виросли на 13,5%.
Після того як повторним корегуванням ПЗ кацапьскі РЕБи виявилися безсилі- ще виросли.
Маск- разом ми сильніше.
Після перемоги давай будуй у нас зоводи по добичі, збагаченню літія, виробництва акумуляторних батарей та збірці кібертраку. Тільки ці нові 4 заводи зможуть підняти наш довоєнний ВВП удвічі.
Влада- не прої@іть цей шанс співпраці.
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11.05.2022 18:02 Відповісти
Все і так відомо - "Вони прої@уть"
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11.05.2022 19:18 Відповісти
Швидше їх ...
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15.05.2022 02:36 Відповісти
Пане Маск, ви впораєтесь!
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11.05.2022 15:57 Відповісти
да какие проблемы? Порежьте уже этим ******* кабеля, пусть ломают что-то у себя в чебурнете)))
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11.05.2022 15:57 Відповісти
В Україні в столиці повинен бути проспект Ілона Маска - мінімум
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11.05.2022 15:58 Відповісти
eto navernoe bude pervy v mire k tomu zhe
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11.05.2022 16:04 Відповісти
так, від площі бориса джонсона до бульвару джо байдена.
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11.05.2022 16:07 Відповісти
Обов'язково поруч з вулицею Маккейна
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11.05.2022 16:48 Відповісти
pora J.B. zadeistvovatj svoih kibervoinov i udaritj po parashke
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11.05.2022 15:59 Відповісти
Ілоне! Найкращий захист є-напад!!!
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11.05.2022 15:59 Відповісти
А Маск знает, что можно отключить одновременно все операционные системы windows,находящиеся россии ? Странно, что это ещё не произошло.
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11.05.2022 16:01 Відповісти
Нельзя.
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11.05.2022 16:23 Відповісти
Разве нельзя все ключи к винде на территории рахи сделать недействительными?Винда запросит активацию,для простого пользователя кряк пойдет,а как другим быть,пираткой пользоваться?Но это наказуемо
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11.05.2022 16:42 Відповісти
На тереторії Московії як і України 99,9% windows не ліцензійні, просто взломані.
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11.05.2022 17:46 Відповісти
А навіщо? Щоб вони на Опенсорс перелізли? А як потім викрадати їх плани?
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11.05.2022 18:47 Відповісти
Впораємось, але який буде "вой" на болотах - міровьіє нєонацістьі хотять поставит прекрасную і магучую расєющку на калєні, но у ніх єта нєпалучицца!!1 дєльіваравалІ нізабудєм ніпрастім!!!!111
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11.05.2022 16:24 Відповісти
Азов держится, держись и ты, Максуха!
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11.05.2022 16:39 Відповісти
Илон не дурак, он понимает, что это сейчас хороший шанс обкатки, шлифовки и рекламной раскрутки его детища
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11.05.2022 16:39 Відповісти
A mozet naaborot, on eto vsjo poluchet soputstvueshtem bonusom za to chto pomagal Ukraine voine protiv nacistov fashistkoi *****-raciji roZZiji.
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11.05.2022 16:57 Відповісти
Так мы ж только за)) даже отзывы для продвижения продукта, если надо, напишем.
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11.05.2022 17:03 Відповісти
Нехай подякує Україні за можливість так протестувати безпеку ще до старту продажу
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11.05.2022 18:46 Відповісти
 
 