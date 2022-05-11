Маск заявив, що Starlink чинить опір кібератакам РФ, проте вони нарощують зусилля
Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, Starlink поки що чинить опір спробам російських кібератак заглушити і зламати систему, якою користується і Україна, але росіяни нарощують зусилля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ілон Маск написав у Twitter.
Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022
"Поки що Starlink чинить опір російській кібервійні, при намаганнях заглушити й зламати систему, але вони нарощують свої зусилля", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та відкрив термінали Starlink для нашої країни ще у лютому. Україна має вже 10 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink і за цим показником стала одним із лідерів у світі.
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Тоді акції старлінку виросли на 13,5%.
Після того як повторним корегуванням ПЗ кацапьскі РЕБи виявилися безсилі- ще виросли.
Маск- разом ми сильніше.
Після перемоги давай будуй у нас зоводи по добичі, збагаченню літія, виробництва акумуляторних батарей та збірці кібертраку. Тільки ці нові 4 заводи зможуть підняти наш довоєнний ВВП удвічі.
Влада- не прої@іть цей шанс співпраці.