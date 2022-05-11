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Новини
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Понад сотню автомобілів, земельні ділянки, будівлі та 300 м² у центрі Львова. Суд арештував майно родичів Медведчука та Козака

медведчук,козак

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих ДБР щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

"Родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", -  йдеться у повідомленні.

Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки. ФОТО

Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Медведчук Віктор (1711) арешт майна (355) ДБР (3565) Козак Тарас фінансист (10)


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Топ коментарі
+12
Народ интересует сколько наличных денег, то есть гривен, долларов, евро было изъято у всей этой многочисленной медведчуковской банды? Чтобы нас не кормили изъятым неликвидом и не получилось так, что всё самое жирное давно вывезенно на Рашку, тогда грош цена всем этим пидозрам, расследованием, судам
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11.05.2022 16:15 Відповісти
+7
Брат родной Медведчука таможню или налоговую львовскую много лет возглавлял . Там машин не одна сотня, гостинцы, рестораны
и в Закарпатье такая же историю
НЕКОРОНОВАННЫЕ КОРОЛИ - медведчук и Балога . Балога как-то кричал, когда его пьяным несли из его санатория Синяк , что Закарпатье - все его 🤣🤣🤣
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11.05.2022 16:53 Відповісти
+4
Все майно всіх мерзенних гнид та зрадників України має бути конфісковане та передане на користь української громади...
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11.05.2022 16:16 Відповісти
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Народ интересует сколько наличных денег, то есть гривен, долларов, евро было изъято у всей этой многочисленной медведчуковской банды? Чтобы нас не кормили изъятым неликвидом и не получилось так, что всё самое жирное давно вывезенно на Рашку, тогда грош цена всем этим пидозрам, расследованием, судам
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11.05.2022 16:15 Відповісти
Народ розуміє, що ДБР породжено зеленими і воно тягне все тихенько в ліс.
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11.05.2022 16:24 Відповісти
Все майно всіх мерзенних гнид та зрадників України має бути конфісковане та передане на користь української громади...
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11.05.2022 16:16 Відповісти
Так класно! Там тепер будуть жити дітки сироти, як у межегірї
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11.05.2022 16:17 Відповісти
Ви неправильно зрозуміли, патріот Садовий не міг роздати львівську землю ворогам, то всьо Порошенко. Він тільки міг розвозити по всій Україні і підкидати, як зозуля, сміття зі Львова. Бувають і такі патріоти. Там ще виявиться багато чого невідомого, не виключено, що і пу отримав там кусочок землі, чи бізнесу.
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11.05.2022 16:34 Відповісти
Садовий він же доля, ніякий не патріот. Він звичайне мурло, яке лише про бабки зі своїм Фрідманом думали, то обкрадали Львів роками. Пропозицій від партнерів було повно, а Садовий відмітав усе, бо усе через Фрідмана робилося. Не офіційно Андрюша був задоволений, що можливо зовсім скоро, Львів русифікують, та не вийшло.
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11.05.2022 19:24 Відповісти
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11.05.2022 16:39 Відповісти
Брат родной Медведчука таможню или налоговую львовскую много лет возглавлял . Там машин не одна сотня, гостинцы, рестораны
и в Закарпатье такая же историю
НЕКОРОНОВАННЫЕ КОРОЛИ - медведчук и Балога . Балога как-то кричал, когда его пьяным несли из его санатория Синяк , что Закарпатье - все его 🤣🤣🤣
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11.05.2022 16:53 Відповісти
Неплохо бы поинтересоваться ещё делами этих ' князьков' в Солотвино. УНИКАЛЬНОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО равноценное Мертвому морю , УНИКАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ соленые шахты для астматиков
‼️‼️‼️Все эти ЦУКИ покацапски загребли и уничтожили , срач развели неимоверный .
Ни одна власть не вмешивалась и не наказывала , прокуроры у них свои , судьи у них свои . Только янек их трошки погонял , бо сам хотел все присвоить в Закарпатье . А остальные презеденты на откуп отдали район этим бандитам
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11.05.2022 16:58 Відповісти
У вісімдесятих роках брат Мелведчука Сергій працював у Львівському обкомі профспілки медиків інструктором.Дуже симпатичний круглолиций хлопчина з вусиками,дуже послужливий,готовий тут же збігати за пивом чи вином,хоча сиділи вони високо,на п"ятому чи шостому поверсі.З ним там разом сидів і Шурма Ігор,довірений лікар,пізніше нардеп і соратник Медведчука старшого.А ось син Шурми зараз в офісі президента,патріот,абсолютно адекватний і розумний чоловік.Бачите,як все переплітається неоднозначно...
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11.05.2022 18:38 Відповісти
А толку? Вот https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/9/7197712/ в 2018 через банк Порошенко вывели около 2 млрд арестованных средств из банка Януковича .
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11.05.2022 17:05 Відповісти
Что делать с предателями Украины не знают до сих пор. Украинцы очень толерантны!
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11.05.2022 17:08 Відповісти
и андрей-доля не знал не ведал об этом кубле и о награбленном добре,давно пора за садового взяться, мотню ему отрезать
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11.05.2022 17:13 Відповісти
его не конфисковать нужно а на фронт пусть наши на иномарках дорогих поездят или продать их и купить внедорожников для армии. Сладкие мечты может быть где то в параллельной реальности.
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11.05.2022 17:28 Відповісти
Скільки таких "медведчуків" і "козаків" при владі? Вони і є влада?!
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11.05.2022 17:45 Відповісти
В самом ДБР надо делать кардинальную чистку..., всё руководство это прокурорские, мусорские и судейские детки !!!
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11.05.2022 18:18 Відповісти
Дуже добре...
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11.05.2022 19:28 Відповісти
 
 