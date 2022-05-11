Понад сотню автомобілів, земельні ділянки, будівлі та 300 м² у центрі Львова. Суд арештував майно родичів Медведчука та Козака
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих ДБР щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 мільйонів гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.
"Родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.
Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.
Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.
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и в Закарпатье такая же историю
НЕКОРОНОВАННЫЕ КОРОЛИ - медведчук и Балога . Балога как-то кричал, когда его пьяным несли из его санатория Синяк , что Закарпатье - все его 🤣🤣🤣
‼️‼️‼️Все эти ЦУКИ покацапски загребли и уничтожили , срач развели неимоверный .
Ни одна власть не вмешивалась и не наказывала , прокуроры у них свои , судьи у них свои . Только янек их трошки погонял , бо сам хотел все присвоить в Закарпатье . А остальные презеденты на откуп отдали район этим бандитам