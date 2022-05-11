На Тернопільщині затримано двох псевдоволонтерів, які використали 2 млн грн пожертв на ЗСУ для власного збагачення, - прокуратура. ФОТО

В Тернопільській області затримано двох шахраїв, які під видом волонтерів на зібрані від громадян кошти придбали для себе автомобілі.

​Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, на початку війни брати – уродженці Тернопільщини звернулися до громадян із закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати Збройним Силам України. За зібрані добровільні пожертви підозрювані придбали для особистого використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 млн грн. При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про начебто передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тис. грн, 37 тис. доларів, більше 2 тис. фунтів стерлінгів та майже 7 тис. євро.

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Шахраям повідомлено про підозру у використанні благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

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