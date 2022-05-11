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Новини
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На Тернопільщині затримано двох псевдоволонтерів, які використали 2 млн грн пожертв на ЗСУ для власного збагачення, - прокуратура. ФОТО

В Тернопільській області затримано двох шахраїв, які під видом волонтерів на зібрані від громадян кошти придбали для себе автомобілі.

​Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

На Тернопільщині затримано двох псевдоволонтерів, які використали 2 млн грн пожертв на ЗСУ для власного збагачення, - прокуратура 01

За даними слідства, на початку війни брати – уродженці Тернопільщини звернулися до громадян із закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати Збройним Силам України. За зібрані добровільні пожертви підозрювані придбали для особистого використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 млн грн. При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про начебто передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

На Тернопільщині затримано двох псевдоволонтерів, які використали 2 млн грн пожертв на ЗСУ для власного збагачення, - прокуратура 02

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тис. грн, 37 тис. доларів, більше 2 тис. фунтів стерлінгів та майже 7 тис. євро.

Також читайте: "Кому війна, а кому мати рідна": Офіс Генпрокурора зареєстрував понад 70 проваджень за бізнес на "гуманітарці"

На Тернопільщині затримано двох псевдоволонтерів, які використали 2 млн грн пожертв на ЗСУ для власного збагачення, - прокуратура 03

Шахраям повідомлено про підозру у використанні благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

Також дивіться: У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу. ФОТО

Автор: 

шахрайство (1109) прокуратура (3705) волонтери (1341) Тернопільська область (606)


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Топ коментарі
+29
Два кінчених ублюдка...
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11.05.2022 16:31 Відповісти
+26
Таких точно треба розстрілювати привселюдно на майданах.
Люди віддають останні гроші на допомогу армії.
А такі шакали ...
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11.05.2022 16:33 Відповісти
+14
От сучиська. Тому гроші - тільки в офіційні фонди. Там краще знають кому і що справді потрібно.
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11.05.2022 16:33 Відповісти
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Два кінчених ублюдка...
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11.05.2022 16:31 Відповісти
Это два кретина, два мелких ничтожеств без мозгов - шиковать, покупать машины, когда тайно грабишь людей это ********** высшей степени. А есть же хитрожопые и умные гниды, которые грабят так, что не подкопаешся. Вот те сделают состояния и останутся чистыми, война этому способствует((
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11.05.2022 16:44 Відповісти
...а машини та кошти потрібно відібрати та спрямувати на користь українського війська...
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11.05.2022 16:35 Відповісти
Ти рахуєш це вдалий жарт? Особливо зараз.
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11.05.2022 16:34 Відповісти
Других волонтеров оттуда не знаю как бы

Логічно! Ви певне голосували за Зеленського)
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11.05.2022 16:43 Відповісти
нашо нам Зеленський,наступний президент Притула
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11.05.2022 16:57 Відповісти
Нє, нє, нє, наступний Сявка Вакагчук. "Мудрий" нарід вже пасмєялся, тепер можна й поспівати.
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11.05.2022 18:14 Відповісти
А що ще очікувати від "івана пєтрова"?
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11.05.2022 16:43 Відповісти
Заблукав, москалику?
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11.05.2022 16:36 Відповісти
Та куда там Притулі, коли вже з 2019 по повній програмі "волонтерять" по всій Україні шапіто-95 на чолі з Бенею за підтримки президента України В. Зеленського)
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11.05.2022 16:39 Відповісти
От сучиська. Тому гроші - тільки в офіційні фонди. Там краще знають кому і що справді потрібно.
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11.05.2022 16:33 Відповісти
Таких точно треба розстрілювати привселюдно на майданах.
Люди віддають останні гроші на допомогу армії.
А такі шакали ...
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11.05.2022 16:33 Відповісти
Прив'язувати до стовпа і ******* киями за старою-доброю січовою традицією.
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11.05.2022 18:16 Відповісти
Конфисковать столько же из их личных средств. Если есть.
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11.05.2022 16:34 Відповісти
тому гроші тільки провіреним роками людям чи організаціям слід давати,типу Стерненка,Юсупової чи Повернись живим.
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11.05.2022 16:37 Відповісти
А можна просто допомагати особисто, без посередників. На жаль, шукати кому ж допомогти довго не доведеться.
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11.05.2022 18:12 Відповісти
+ фонд Притули,.+ фонд Бутусова
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11.05.2022 22:27 Відповісти
Та шо ви за ті машини, тут людина продає цілі міста, і йому нічо, ордени медалі, в Конгресі США слухають по відо зв'язку
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11.05.2022 16:37 Відповісти
А хто ж його посадить? Він же президент України!
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11.05.2022 16:40 Відповісти
Поки що...
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11.05.2022 16:45 Відповісти
такие вот "волонтеры" и выбирали!
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11.05.2022 16:56 Відповісти
А вы наверно поклонник Задорнова: "ну блин тупые".
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11.05.2022 19:10 Відповісти
Страшно подумати, скільки в Україні таких "волонтерів"
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11.05.2022 16:39 Відповісти
будуть сотні якщо не тисячі!!!!
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11.05.2022 16:45 Відповісти
Конечно-же РАССТРЕЛЯТЬ сволочей !
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11.05.2022 16:40 Відповісти
Розстріл на місці,нєх панькатись!!!!!
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11.05.2022 16:44 Відповісти
Я не знаю , але здається , що поки не почнемо рубати голови на площах кількість покидьків не падатиме
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11.05.2022 16:54 Відповісти
В умовах війни такі дії можна розцінювати не просто як шахрайство, а як антиукраїнську підривну діяльність на користь ворогові.
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11.05.2022 16:55 Відповісти
Мародерство.І покарання за мародерство за законами воєного часу.
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11.05.2022 22:28 Відповісти
Тварини ублюдочні.
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11.05.2022 16:59 Відповісти
*** повна конфіскація і судити по законах війського часу , найжорстокіше .Буде іншим баригам наука , на базарах повно військової аммуніції , різної гумдопомоги .Де СБУ ,поліція - може в долі з цими г@ндонами .
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11.05.2022 17:00 Відповісти
файне місто Тернопіль ту ру ту ру
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11.05.2022 17:26 Відповісти
Покидьки нажаль,є в кожному місці. І в Кїві ,і в Одесі, і в Харкові. Тут важливо не мцсцепроживанная, а спорідненність з орками. "Іван Петров" - вирогідність погані москальської крові найбільша.
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11.05.2022 22:35 Відповісти
Повісити виродків публічно!
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11.05.2022 17:51 Відповісти
 
 