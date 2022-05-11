Німеччина не планує використовувати "Північний потік-2", він насправді є мертвим, - Мінекономіки ФРН

Попри скорочення транзиту російського газу через Україну, Німеччина не планує використовувати новий, але так і не введений в експлуатацію газогін "Північний потік - 2".

Про це заявила на брифінгу в середу представниця Мінекономіки ФРН Анніка Айнгорн (Annika Einhorn), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Трубопровід "Північний потік - 2" після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим", - заявила Айнгорн.

Вона наголосила, що "безпека енергопостачання в Німеччині є наразі гарантованою".

Речниця запевнила, що міністерство, кризовий штаб "Газ" уважно слідкують за ситуацією та останнім розвитком подій.

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