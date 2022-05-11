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Німеччина не планує використовувати "Північний потік-2", він насправді є мертвим, - Мінекономіки ФРН
Попри скорочення транзиту російського газу через Україну, Німеччина не планує використовувати новий, але так і не введений в експлуатацію газогін "Північний потік - 2".
Про це заявила на брифінгу в середу представниця Мінекономіки ФРН Анніка Айнгорн (Annika Einhorn), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Трубопровід "Північний потік - 2" після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим", - заявила Айнгорн.
Вона наголосила, що "безпека енергопостачання в Німеччині є наразі гарантованою".
Речниця запевнила, що міністерство, кризовий штаб "Газ" уважно слідкують за ситуацією та останнім розвитком подій.
Топ коментарі
+19 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар11.05.2022 16:49 Відповісти Посилання
+17 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар11.05.2022 16:48 Відповісти Посилання
+17 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар11.05.2022 17:08 Відповісти Посилання
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Хай вони туди з свого боку гівно заливають, чи якісь ядерні відходи...
Чи москалів тих шо з "можем павтаріть" по Берліну катаються...
Труба гарна, широка, багато гівна і москалів влізе...)))
Как бы его попилить?