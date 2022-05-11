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Новини Санкції проти Росії Війна
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Німеччина не планує використовувати "Північний потік-2", він насправді є мертвим, - Мінекономіки ФРН

поток,северный

Попри скорочення транзиту російського газу через Україну, Німеччина не планує використовувати новий, але так і не введений в експлуатацію газогін "Північний потік - 2".

Про це заявила на брифінгу в середу представниця Мінекономіки ФРН Анніка Айнгорн (Annika Einhorn), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Трубопровід "Північний потік - 2" після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим", - заявила Айнгорн.

Вона наголосила, що "безпека енергопостачання в Німеччині є наразі гарантованою".

Речниця запевнила, що міністерство, кризовий штаб "Газ" уважно слідкують за ситуацією та останнім розвитком подій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік - 2" та спроби інтегрувати РФ у економіку ЄС були помилкою, - ексглава МЗС ФРН Габріель

Автор: 

газопровід (1550) Німеччина (7496) санкції (12153) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+19
А так за него боролись, до всирачки. Как там Меркель говорила: не смешивайте экономику и политику? Интересно бы её сегодня послушать, что думает по поводу войны и вообще как сама?...
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11.05.2022 16:49 Відповісти
+17
Украина не проиграет.нет такого варианта.
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11.05.2022 16:48 Відповісти
+17
этой трубой, нужно из Германии , назад в кацапстан перекинуть всех кацапов , что машут своими тряпками на улицах Германии.
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11.05.2022 17:08 Відповісти
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Ось кацапи і "ФСЬО")))
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11.05.2022 16:46 Відповісти
этой трубой, нужно из Германии , назад в кацапстан перекинуть всех кацапов , что машут своими тряпками на улицах Германии.
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11.05.2022 17:08 Відповісти
Як кажуть: «запустити в реверсному режимі».
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11.05.2022 18:02 Відповісти
Поки не почнуть демонтаж - шваби сподіваються, що якщо Україна програє, і ГТС взорвуть, щоб якось потім поставляти кацап - газ
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11.05.2022 16:46 Відповісти
Украина не проиграет.нет такого варианта.
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11.05.2022 16:48 Відповісти
проиграть Украине вариантов нету, это потеря половины территории, если не больше. весь тот берег отойдёт + юг
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11.05.2022 16:53 Відповісти
Этим частным фирмам не повезло с компаньоном - Газпромом. Он оказался преступником, вором и убийцей. Поэтому их капитоловложение прогорело. Так бывает в бизнесе. В следующий раз будут внимательнее присматриваться с кем дела вести.
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11.05.2022 17:35 Відповісти
удачи конторам-арендаторам, проект и так был на грани рентабельности в перспективе на 20+ лет, а теперь вообще поминки. А демонтировать его зачем? хай плавает себе , как сказали "это просто куча труб на дне моря"
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11.05.2022 17:15 Відповісти
А так за него боролись, до всирачки. Как там Меркель говорила: не смешивайте экономику и политику? Интересно бы её сегодня послушать, что думает по поводу войны и вообще как сама?...
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11.05.2022 16:49 Відповісти
фрау геббельс сегодня думает сколько ей еще удастся прожить чтобы скомунизденное бабло на том потоке потратить
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11.05.2022 16:59 Відповісти
старая немецкая гебешная проститутка думает как и думала, просто скрывает
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11.05.2022 17:11 Відповісти
"Их хабе аллез рихтих гемахт!"
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11.05.2022 17:21 Відповісти
Ну говорили же свинорусам - деньги на дно...
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11.05.2022 16:49 Відповісти
пшол *****,***** кацапский,Украина выполняет взятые обязательства по прокачке.
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11.05.2022 16:54 Відповісти
а так все хорошо начиналось...
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11.05.2022 16:52 Відповісти
бу - га - га)))
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11.05.2022 16:53 Відповісти
а металлолом??? тащите за трубу к себе ))) с паршивой овцы хоть шерсти клочок ))))
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11.05.2022 17:03 Відповісти
Ну нашо вже зразу аж так "мертвий"?
Хай вони туди з свого боку гівно заливають, чи якісь ядерні відходи...
Чи москалів тих шо з "можем павтаріть" по Берліну катаються...
Труба гарна, широка, багато гівна і москалів влізе...)))
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11.05.2022 17:06 Відповісти
Блин, там реально металла дохрена.

Как бы его попилить?
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11.05.2022 17:09 Відповісти
взяв підводну електропилу "дружба +", акваланг, і вперед.
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11.05.2022 17:14 Відповісти
зачем его пилить? хай плавает. куда приятнее, когда миллиарды долларов просто "утонули" и плавают в морях балтийских, и никак не могут быть использованы
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11.05.2022 17:22 Відповісти
Можно устроить аттракцион "Поговори с Вольдемаром" - подходит турист к трубе и орет в нее: "Волдемар, выходи из бункера!"
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11.05.2022 17:10 Відповісти
Час і нафтогін "Дружба" перекрити і буде ******** повне ембарго !!!!!!)))
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11.05.2022 17:29 Відповісти
Trubu konfiskovat, odat Ukraine, otrezat ot raZZiji, i snei soedinit vse strani rjadom...
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11.05.2022 17:31 Відповісти
а у вас свиноцабак они газофицированы...?
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11.05.2022 18:10 Відповісти
нюхай свиноруц его - а лучше дыши им...!
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11.05.2022 18:11 Відповісти
Русня обнагліла до такої степені,що навіть звинувачує німців,що вони не схвалюють святкування цієї самої русні в Німеччині (!) перемогу їх над німцями.А німці стали настільки делікатні що не спроможні навіть виселити ту москальню назад в рашку для святкування перемоги над ними.
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11.05.2022 18:15 Відповісти
А я думав, що це розтягнеться на місяці, потім все ж таке запустять... а путін раз и всьо, одним махом у металобрухт
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11.05.2022 18:33 Відповісти
 
 