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Новини
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Процес екстрадиції Шарія до України може тривати від 3 місяців до року, - Венедіктова

шарий

Процес екстрадиції в Україну блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, може тривати до року.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Процес екстрадицій дуже довгий завжди. За максимально позитивного процесу це може йти 3-6 місяців, а так, ця історія може йти і до року. Для нас важливо йти до кінця", - сказала генпрокурор.

Також вона наголосила, що зараз проросійський блогер перебуває не під арештом, а у процедурі екстрадиційного арешту та видачі.

Також читайте: Екстрадиція Шарія з Іспанії може зайняти рік

Автор: 

Іспанія (929) екстрадиція (437) Венедіктова Ірина (829) Шарій Анатолій (228)


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Топ коментарі
+22
Бєнядіктова!
З шарієм все зрозуміло. Ху..й з ним.
Хто здав Південь? Хто випустив орків з Криму? Хто пропустив орків у Херсон?
Скажи конкретне ім'я, все інше - ***..ня!
Ім'я, сестра, ім'я...
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11.05.2022 17:11 Відповісти
+19
Досить забивати баки тим шарієм, нафіг він нам потрібен. Коли буде розслідування і арешт виродків які дали команду на розмінування дороги з Криму!!!
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11.05.2022 17:08 Відповісти
+14
Спочатку піарились з Медведчуком, толку нуль, тепер будуть з Шарієм.
А про зданий оркам південь влада вирішила, що "про*бали" озвучене Люською буде достатнім, щоб закрити всі "зайві питання".
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11.05.2022 17:36 Відповісти
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не спешите - пусть шариков еще на адвокатов потратится по евро тарифам)
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11.05.2022 17:04 Відповісти
екстрадувати не можна вбити

де поставити кому знають всі
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11.05.2022 18:06 Відповісти
За это время петушарий 10 раз уже в Параше окажется. Или новичка поест. Как ему повезёт.
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11.05.2022 17:06 Відповісти
Ну хоть на швабру этого гавнюка можно сразу посадить.
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11.05.2022 17:07 Відповісти
Досить забивати баки тим шарієм, нафіг він нам потрібен. Коли буде розслідування і арешт виродків які дали команду на розмінування дороги з Криму!!!
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11.05.2022 17:08 Відповісти
і тих, хто цю команду виконав, також
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11.05.2022 17:14 Відповісти
В принципі так, вони також значною мірою винні. Розуміли напевно до чого це може призвести.
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11.05.2022 18:02 Відповісти
Сами себя что ли будут арестовывать?
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11.05.2022 17:18 Відповісти
А как Чауса из Молдовы - слабо?
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11.05.2022 17:08 Відповісти
Бєнядіктова!
З шарієм все зрозуміло. Ху..й з ним.
Хто здав Південь? Хто випустив орків з Криму? Хто пропустив орків у Херсон?
Скажи конкретне ім'я, все інше - ***..ня!
Ім'я, сестра, ім'я...
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11.05.2022 17:11 Відповісти
Спочатку піарились з Медведчуком, толку нуль, тепер будуть з Шарієм.
А про зданий оркам південь влада вирішила, що "про*бали" озвучене Люською буде достатнім, щоб закрити всі "зайві питання".
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11.05.2022 17:36 Відповісти
хто-хто. ясно хто. такі стратегічні рішення тільки гімнокомандуючий може приймати.
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11.05.2022 19:45 Відповісти
Петушарію вирок має бути здійснений українськими патріотами! Нахер потрібно ще кошти тратити на його переміщення до України?!
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11.05.2022 17:25 Відповісти
Спочатку маніпулятор і пропагандон ФСБшний Шарій підтримав Зеленського і далі реєструє партію, партія приймає участь в виборах, представники його вільно потрапляють на пресконференції, а коли почав "мочити" президента, тут на нього і поперли. Така ж ситуація була з Медведчуком і його каналами. Тільки холуї уживаються з зеленою владою, а критиків зразу беруть "в оборот" правоохоронні органи. А холуї для Зеленського як гроші (він під час війни не гребує отримувати гроші з Мордору), хоч ФСБшні чи українські, походження не мають значення.
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11.05.2022 17:26 Відповісти
Доречі так, Шарій агітував за Зеленського. Діяв по принципу, аби не Порошенко.
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11.05.2022 18:06 Відповісти
ні, він діяв за принципом - кого замовлять кремлівські хазяї, того й оббріхувати. кого скажуть, того й підтримувати.
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11.05.2022 19:47 Відповісти
как бы шарик видеотелеграмму прокурорше не прислал...
https://youtu.be/x-KucjMHgrY Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много диких обезьян
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11.05.2022 17:28 Відповісти
Статьи очень серьезные. Нужна железобетонная доказательная база. Необходимо учитывать, что в цивилизованных странах за "сказал" не сажают. Сажают за "сделал".
Есть очень большие сомнения в том, что прокуратура имеет такую доказательную базу. Именно поэтому нам не выдавали 99% коррупционеров через систему Интерпола. Когда Интерпол запрашивали у Украины обоснования их преступной деятельности, наши присылали бумажки, содержание которых можно коротко описать словами: "Он точно преступник! Мамой клянусь!".
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11.05.2022 17:45 Відповісти
Цього шарика по шматочках сюди будуть передавати?
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11.05.2022 17:55 Відповісти
На території України таких шаріїв - тисячі, але, чомусь, замість того, щоб бути покараними, вони ведуть марафон національних новин.
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11.05.2022 18:13 Відповісти
Венедіктова-хто дав вказівку на розмінування півдня,що кацапня пройшла до Херсона парадним кроком!?!?!?
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11.05.2022 19:10 Відповісти
 
 