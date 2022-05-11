Процес екстрадиції Шарія до України може тривати від 3 місяців до року, - Венедіктова
Процес екстрадиції в Україну блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, може тривати до року.
Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Процес екстрадицій дуже довгий завжди. За максимально позитивного процесу це може йти 3-6 місяців, а так, ця історія може йти і до року. Для нас важливо йти до кінця", - сказала генпрокурор.
Також вона наголосила, що зараз проросійський блогер перебуває не під арештом, а у процедурі екстрадиційного арешту та видачі.
Топ коментарі
+22 Валерий Коломиец #502756
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+19 Евгений Винницкий #511718
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+14 Bodalux
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де поставити кому знають всі
З шарієм все зрозуміло. Ху..й з ним.
Хто здав Південь? Хто випустив орків з Криму? Хто пропустив орків у Херсон?
Скажи конкретне ім'я, все інше - ***..ня!
Ім'я, сестра, ім'я...
А про зданий оркам південь влада вирішила, що "про*бали" озвучене Люською буде достатнім, щоб закрити всі "зайві питання".
https://youtu.be/x-KucjMHgrY Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много диких обезьян
Есть очень большие сомнения в том, что прокуратура имеет такую доказательную базу. Именно поэтому нам не выдавали 99% коррупционеров через систему Интерпола. Когда Интерпол запрашивали у Украины обоснования их преступной деятельности, наши присылали бумажки, содержание которых можно коротко описать словами: "Он точно преступник! Мамой клянусь!".