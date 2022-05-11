З початку російського вторгнення загинув 501 військовослужбовець Нацгвардії, 1697 поранені

У Національній гвардії повідомили про втрати з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління штабу Нацгвардії Олексій Надточий, інформує Цензор.НЕТ.

За час війни поранення або травми дістали 1 697 військових Нацгвардії, загинув 501 нацгвардієць.

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