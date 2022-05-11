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Новини Війна
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З початку російського вторгнення загинув 501 військовослужбовець Нацгвардії, 1697 поранені

свеча,потери

У Національній гвардії повідомили про втрати з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління штабу Нацгвардії Олексій Надточий, інформує Цензор.НЕТ.

За час війни поранення або травми дістали 1 697 військових Нацгвардії, загинув 501 нацгвардієць.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України сімом нацгвардійцям, п'ятьом - посмертно

Автор: 

Національна гвардія (1580) втрати (4461)


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Топ коментарі
+37
ВІчна Слава і Пам'ять Героям! Смерть ворогам!
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11.05.2022 17:06 Відповісти
+30
Спочивайте у мирі...Ви заплатили найвищу ціну.Земля пухом.
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11.05.2022 17:12 Відповісти
+26
Вічна память. Царство Небесне.
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11.05.2022 17:15 Відповісти
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ВІчна Слава і Пам'ять Героям! Смерть ворогам!
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11.05.2022 17:06 Відповісти
Спочивайте у мирі...Ви заплатили найвищу ціну.Земля пухом.
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11.05.2022 17:12 Відповісти
Вічна память. Царство Небесне.
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11.05.2022 17:15 Відповісти
дякуємо Вам, воїни.
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11.05.2022 17:22 Відповісти
В теробороні скільки? Чому цих даних немає?
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11.05.2022 17:29 Відповісти
Pridjot vremja, i nam staboi divanim voinam skazut...
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11.05.2022 17:35 Відповісти
По ЗСУ також нема.
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11.05.2022 17:37 Відповісти
ти гнiда москалiв рахуй

кожному нашому загиблому та сiмьям загиблих вiддамо шану на вiи
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11.05.2022 18:47 Відповісти
А що ви так?
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11.05.2022 22:15 Відповісти
лучшие сыны Украины...еще два месяца назад жили своей жизнью и радовались своим семьям...а теперь, из за проклятой пдрашки тысячи семей покалечены, миллионы судеб изучено, в Украине не осталось никого, кого бы эта война не коснулась...
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11.05.2022 17:37 Відповісти
Будьте прокляті , кацапи , зі своїм ублюдочним терористом і вбивцею , х@ лом 😡
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11.05.2022 18:31 Відповісти
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11.05.2022 18:46 Відповісти
Нема слів, одні сльози.
Героям слава!!!
Смерть ворогам.
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11.05.2022 22:13 Відповісти
 
 