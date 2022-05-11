З початку російського вторгнення загинув 501 військовослужбовець Нацгвардії, 1697 поранені
У Національній гвардії повідомили про втрати з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це на брифінгу повідомив начальник управління штабу Нацгвардії Олексій Надточий, інформує Цензор.НЕТ.
За час війни поранення або травми дістали 1 697 військових Нацгвардії, загинув 501 нацгвардієць.
Топ коментарі
+37 Палиця Василь
показати весь коментар11.05.2022 17:06 Відповісти Посилання
+30 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар11.05.2022 17:12 Відповісти Посилання
+26 Іван Лазівський
показати весь коментар11.05.2022 17:15 Відповісти Посилання
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