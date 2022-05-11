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Слідчі ДБР знайшли документи, які свідчать про плани Росії захопити всю територію України

дбр,тростянець

У Тростянці Сумської області слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових, які свідчать про те, що РФ готувалася захопити всю Україну.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань у телеграм-каналі.

Слідчі Бюро оглянули понад 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого загарбниками міста. Встановлено місця розташування бойових частин агресора та вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучено документи та особисті речі російських військових.
Досліджуючи наслідки артилерійських та мінометних обстрілів інфраструктури міста ЗС РФ, слідчі ДБР виявили навмисно пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

"Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити всю територію України. Всю цю інформацію буде вивчено та долучено до матеріалів справи", - наголосив директор ДБР.

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Під час слідчих дій встановлено місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, зокрема двох дітей.

Працівники ДБР також знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів і передали на потреби ЗСУ знайдені невикористані зброю і боєприпаси.

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Крім того, слідчі вважають за доцільне об’єднати в окрему справу і низку проваджень щодо мародерства.

"Робота триває. Для забезпечення належної ефективності ми залучили кращих слідчих з числа центрального апарату та працівників Територіального управління Полтави та Краматорська", - додав Сухачов.

Наголошується, що вся отримана інформація надійде, зокрема, до міжнародних інстанцій і жоден зі злочинців не уникне справедливого покарання.

Автор: 

Сумська область (3900) ДБР (3565) Тростянець (38)


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Топ коментарі
+30
А слідчі дбр не хочуть допитати того бородатого виродка із банкової, якому ще у листопаді 2021-го року буданов особисто доповів про плани захоплення України рашистами?!
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11.05.2022 17:19 Відповісти
+21
Знову героїчні зелені ДБР і документи знаходять, і розміновують, і розташування бойових частин знаходять. В окопи їх, щоб не задарма "учасників" дали і прослідкувати, щоб не злиняли тихенько в ліс.
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11.05.2022 17:23 Відповісти
+15
ДБР знайшли ворожі документи? Не вірю, вони можуть знайти і забрати клінстрони, розбити наші катери на слідчих діях, зупинити виробництво бронежилетів і сфальшувати справи проти наших героїв-генералів та спецпризначенця "Ріфа".
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11.05.2022 17:52 Відповісти
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а без документів було неясно?? ну дбр і тупіци
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11.05.2022 17:17 Відповісти
Офигеть ))) . Каждому по "герою Украины")))
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11.05.2022 17:18 Відповісти
І премію! 100% від окладу! Це справжній подвиг ДБР!
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11.05.2022 17:54 Відповісти
І ввіковічити цей подвіг у пам'ятнику! Замість пам'ятника дзержинському - пам'ятник дбр та монастирському!
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11.05.2022 21:18 Відповісти
Изымаете интересные документы, выставляйте в открытый доступ в Интернете
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11.05.2022 17:19 Відповісти
Не все так зразу!
Взагалі то це таємниця слідства, ще потрібно провести експертизу підписа Ху*ла, спитати дозволу у Єрмака, повідомити Арестовича і Подоляка, потім дати інформацію Мосейчук на Г+Г , ознайомити Шефіра, далі попасти на прийом до секретарки "найвеличнішого..." і попередити про дату ефіру, щоб не було накладки з відвідинами барбершопа, а то не дай бог буде воно виглядати заросле як чмо захисники Маріуполя, але ж воно "нє лох")
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11.05.2022 17:52 Відповісти
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11.05.2022 18:51 Відповісти
А слідчі дбр не хочуть допитати того бородатого виродка із банкової, якому ще у листопаді 2021-го року буданов особисто доповів про плани захоплення України рашистами?!
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11.05.2022 17:19 Відповісти
відсутність фаберже не дозволяє це зробити.
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11.05.2022 17:30 Відповісти
боневтиксталевияйця
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11.05.2022 18:17 Відповісти
Так а про що допитувати? Чи доповідав йому Буданов чи ні? Ну припустимо доповідав і що? В чому склад злочину?
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11.05.2022 18:01 Відповісти
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11.05.2022 18:17 Відповісти
Ну вислухав, ну поржали, далі свята, потім обсирали західних лідерів за "істерику", готувались до шашликів і здачі Харківа, а тут ... і заспівали по новій: ми все знали, передбачали, готувались і Харків не здали ("про*бали" південь, але то таке, зто згадає вже).
Зараз певне думають як це ВСЕ на Пороха повісити, бо якось невдобно вийшло, вибори попереду, ще й рейтинг той Маріуполь знижує, а гроші на відновлення пиляти і пиляти...
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11.05.2022 18:43 Відповісти
Він сам усе дбр може допитати - паяльників та прасок на всіх вистачить.
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11.05.2022 21:19 Відповісти
Знову героїчні зелені ДБР і документи знаходять, і розміновують, і розташування бойових частин знаходять. В окопи їх, щоб не задарма "учасників" дали і прослідкувати, щоб не злиняли тихенько в ліс.
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11.05.2022 17:23 Відповісти
Понад 400 років оркостан має такий план.Але чомусь все якось тільки з втратами народу та окупації земель до голови влади доходить.
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11.05.2022 17:23 Відповісти
На Запоріжжі священик УПЦ МП https://risu.ua/na-zaporizhzhi-svyashchenik-upc-mp-razom-z-rosijskimi-zagarbnikami-svyatkuvav-9-travnya_n129123 разом з російськими загарбниками святкував 9 травня
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11.05.2022 17:29 Відповісти
Анафема сцуке!!!
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11.05.2022 17:31 Відповісти
Анафема фашисткому попу!!!!
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11.05.2022 17:33 Відповісти
300 лет тому назад мацковия пытается контролировать нашу украинскую землю, но теперь очевидно это уже в прошлом и навсегда!!!
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11.05.2022 17:30 Відповісти
Ніфуя собі, який об'єм роботи... а це правда, що Зелений, очільника ГБР призначив без конкурсу 31 грудня пізно ввечері?!
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11.05.2022 17:30 Відповісти
Та шо ви кажите! А українці про це без хороброї ДБР навіть не здогадалися б.
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11.05.2022 17:31 Відповісти
кацапи тупі, распад підерації попереду
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11.05.2022 17:36 Відповісти
ДБР уміє знаходити щось цінне тільки при обшуках і то випадково)
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11.05.2022 17:38 Відповісти
Процишин это ещё до войны знал, и клип сделал. Как в воду глядел. https://www.youtube.com/watch?v=XMwQkW58nOc
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11.05.2022 17:40 Відповісти
Прямо в Тростянце были планы Генштаба.
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11.05.2022 17:50 Відповісти
єлдак напився і забув.
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11.05.2022 17:54 Відповісти
Ты прочитал ,орк ,что планы генштаба вашего? Или документы які дають розуміння.
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11.05.2022 19:03 Відповісти
Це правда. У них тут був ще й орочий штаб. Та й взагалі у нас тут багато чого залишилося після орків. Деякі з них, той хто не встиг здриснути від холодноярівців, ще ховаються, деякі вже не можуть ховатися.
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11.05.2022 19:33 Відповісти
ДБР знайшли ворожі документи? Не вірю, вони можуть знайти і забрати клінстрони, розбити наші катери на слідчих діях, зупинити виробництво бронежилетів і сфальшувати справи проти наших героїв-генералів та спецпризначенця "Ріфа".
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11.05.2022 17:52 Відповісти
Силовики при зеленій владі попереджають 100500 замахів на "найвеличнішого...", знаходять супер-секретні документи, які ще вчора підписав Ху*ло, але показувати нікого і нічого не будуть, бо таємниця слідства, а клістрони з серійниками можна і продемонструвати, бо то таке, кому цікаво, хіба ФСБ)
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11.05.2022 17:59 Відповісти
Просто смішно, які герої!
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11.05.2022 18:14 Відповісти
Жінка стоїть перед вольєром слона і читає його раційон.Центнер апельсин,центнер яблук,центнер моркви...Питає служника - невже він то все з"їсть?Той відповідає - він то все з"їсть,але хто йому дасть?Мораль така - ***** забере стільки,скільки йому дадуть.А якщо йому дадуть тільки по морді,то він облизнеться і ні хрєна не забере...
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11.05.2022 18:22 Відповісти
Для українців це століттями не новина, а для міжнародного суду над загарбниками ці докази не завадять
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11.05.2022 19:07 Відповісти
ДБР негармонійно поєднує функції охорони і політичних переслідувань.
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11.05.2022 20:56 Відповісти
А можна я вгадаю? Ці документи у Тростянці (!) були підписані особисто Порошенком!
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11.05.2022 21:22 Відповісти
Ну4 відмазку затрусість та запроданство треба ж склеїти.
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11.05.2022 21:44 Відповісти
 
 