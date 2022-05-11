Слідчі ДБР знайшли документи, які свідчать про плани Росії захопити всю територію України
У Тростянці Сумської області слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових, які свідчать про те, що РФ готувалася захопити всю Україну.
Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань у телеграм-каналі.
Слідчі Бюро оглянули понад 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого загарбниками міста. Встановлено місця розташування бойових частин агресора та вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучено документи та особисті речі російських військових.
Досліджуючи наслідки артилерійських та мінометних обстрілів інфраструктури міста ЗС РФ, слідчі ДБР виявили навмисно пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.
"Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити всю територію України. Всю цю інформацію буде вивчено та долучено до матеріалів справи", - наголосив директор ДБР.
Під час слідчих дій встановлено місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.
Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, зокрема двох дітей.
Працівники ДБР також знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів і передали на потреби ЗСУ знайдені невикористані зброю і боєприпаси.
Крім того, слідчі вважають за доцільне об’єднати в окрему справу і низку проваджень щодо мародерства.
"Робота триває. Для забезпечення належної ефективності ми залучили кращих слідчих з числа центрального апарату та працівників Територіального управління Полтави та Краматорська", - додав Сухачов.
Наголошується, що вся отримана інформація надійде, зокрема, до міжнародних інстанцій і жоден зі злочинців не уникне справедливого покарання.
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Взагалі то це таємниця слідства, ще потрібно провести експертизу підписа Ху*ла, спитати дозволу у Єрмака, повідомити Арестовича і Подоляка, потім дати інформацію Мосейчук на Г+Г , ознайомити Шефіра, далі попасти на прийом до секретарки "найвеличнішого..." і попередити про дату ефіру, щоб не було накладки з відвідинами барбершопа, а то не дай бог буде воно виглядати заросле як
чмозахисники Маріуполя, але ж воно "нє лох")
Зараз певне думають як це ВСЕ на Пороха повісити, бо якось невдобно вийшло, вибори попереду, ще й рейтинг той Маріуполь знижує, а гроші на відновлення пиляти і пиляти...