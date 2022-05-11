Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) заступнику командувача ВМС Ігорю Бедзаю

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) заступнику Командувача ВМС з авіації полковнику Ігорю Бедзаю.

Про це йдеться в указі №327/2022, інформує Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Бедзаю Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно)", - йдеться у тексті документу.

Ігор Бедзай - колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки поблизу Сак у Криму. Завдяки йому в 2014-му вдалося зберегти Морську авіацію України. Гелікоптер. У 2014 році, поки всі чекали на "накази з Києва, Бедзай зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України.

Бедзай загинув під час виконання бойового завдання. У морський гелікоптер Мі-14, в складі екіпажу якого він знаходився, влучила ракета російського винищувача.

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