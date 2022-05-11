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Новини Війна
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Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) заступнику командувача ВМС Ігорю Бедзаю

ігор,бедзай

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) заступнику Командувача ВМС з авіації полковнику Ігорю Бедзаю.

Про це йдеться в указі №327/2022, інформує Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Бедзаю Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно)", - йдеться у тексті документу.

Ігор Бедзай - колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки поблизу Сак у Криму. Завдяки йому в 2014-му вдалося зберегти Морську авіацію України. Гелікоптер. У 2014 році, поки всі чекали на "накази з Києва, Бедзай зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України.

Бедзай загинув під час виконання бойового завдання. У морський гелікоптер Мі-14, в складі екіпажу якого він знаходився, влучила ракета російського винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загинув заступник Командувача ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4178) Герой України (322) Зеленський Володимир (24409) нагорода (1280) смерть (6782) втрати (4461)


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Топ коментарі
+24
Вічна пам'ять!
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11.05.2022 17:36 Відповісти
+20
Дядько був справжній українець!
Не зрадив у 2014, загинув у бою як герой у 2022. Вічна пам'ять йому!
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11.05.2022 17:41 Відповісти
+12
Саме так, званням Героя він мав би бути нагородженим ще у 2014 році. На відміну від агента Мамчура, який здав кацапам 50 одиниць непошкоджених винищувачів. Його родині максимальної підтримки, а його дітям- пустити на цей світ як умога більше онуків.
Світла пам'ять Герою.
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11.05.2022 17:48 Відповісти
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Вічна пам'ять!
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11.05.2022 17:36 Відповісти
Заголовок змініть. Додайте що по авіації заступник.
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11.05.2022 17:41 Відповісти
Дядько був справжній українець!
Не зрадив у 2014, загинув у бою як герой у 2022. Вічна пам'ять йому!
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11.05.2022 17:41 Відповісти
Саме так, званням Героя він мав би бути нагородженим ще у 2014 році. На відміну від агента Мамчура, який здав кацапам 50 одиниць непошкоджених винищувачів. Його родині максимальної підтримки, а його дітям- пустити на цей світ як умога більше онуків.
Світла пам'ять Герою.
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11.05.2022 17:48 Відповісти
Мамчур не агент - просто не патріот і не такий решучій - ссиканув.
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11.05.2022 18:04 Відповісти
R.I.P. Воїну !
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11.05.2022 17:44 Відповісти
Бред. Какой Змеиный, что ему там делать? Чтобы что?
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11.05.2022 18:03 Відповісти
ми-14 подбили кацапская авиация-наверное гидрофоны ставили
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11.05.2022 19:31 Відповісти
Вот те же вопросы возникают.
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11.05.2022 19:11 Відповісти
уничтоженный на змеином не ми-14
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11.05.2022 19:32 Відповісти
хрен его знает, Ми-14 построен на базе Ми-8. Надеюсь, что не наш. Высаживать там десант сейчас - дурость
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11.05.2022 21:20 Відповісти
Правду ніколи не узнаємо. Семенченко почав публікувати про подвиги долбодятлів - придумали провину сидить і мовчить.
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11.05.2022 19:39 Відповісти
больше Говнюшенкова слушайте,,особенно про сбитые байрактары (их уже уничтожили больше,чем произвели)
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11.05.2022 19:39 Відповісти
краще рідні дати 5-10 млн. грн замість нагороди посмертно, не можемо позбутися радянських часів
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11.05.2022 18:38 Відповісти
Вічна пам'ять
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11.05.2022 19:44 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-61412803 Потери украинских летчиков Россия в настоящее время "выполняет боевое воздушное патрулирование возле острова Змеиный", заявил во вторник высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, это, вероятно, стало "результатом атак, которые украинцы проводили там в последние несколько дней". 9 мая украинские СМИ сообщили о гибели заместителя командующего ВМС ВСУ по авиации полковника Игоря Бедзая - его называют одним из лучших летчиков Украины. Он погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета-амфибии Ми-14 от ракеты российского истребителя, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Примерно в то же время в украинской прессе появилась информация о гибели еще двух украинских летчиков - об одном из них, Василии Ильчуке, сказано, что он погиб в районе острова Змеиный. Это косвенно подтверждает сообщения об ожесточенных боях в районе Змеиного, а, возможно, и о неудачной попытке высадки украинского десанта.
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11.05.2022 20:48 Відповісти
Може українців повідомлять про результат цих авіаційних баталій, чи нас досі за бидло тримають, якому не можна правду казати?

https://vinbazar.com/news/podiyi/bilya-ostrovu-zminiy-zaginuv-viyskoviy-morsko-aviatsii-z-oratova А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах", - зауважував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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11.05.2022 20:56 Відповісти
Героям Слава ! Ясно что на о.Змеинный.
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11.05.2022 21:12 Відповісти
 
 