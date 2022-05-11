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Російська пропаганда поширює фейк про введення в Україну польсько-литовського контингенту, - Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Пропагандисти Кремля вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що Росія продовжує максимально спекулювати темою захоплення території України Польщею. Для цього створюються та поширюються фейкові листи від держорганів України.

Російська пропаганда поширює фейк про введення в Україну польсько-литовського контингенту, - Держприкордонслужба 01

"Російські пропагандистські канали поширили лист, який, нібито, надійшов від Збройних Сил України на ім’я Голови Державної прикордонної служби України. Окрім цього, в листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону. Не виключено, що текст змісту листа на українську мову перекладали за допомогою онлайн-перекладача", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ підкреслили, що такий лист в Адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також, за наданою інформацією від Збройних Сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства.

До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг.

Також читайте: Російські пропагандисти створюють фейки про ленд-ліз

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) пропаганда (2827) фейк (749)


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Топ коментарі
+33
Первый раз хотелось чтобы это был не фейк)
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11.05.2022 17:27 Відповісти
+25
А я бажаю на вхід американсько-британского контингенту!
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11.05.2022 17:28 Відповісти
+15
А зачем оправдываться ? Пусть кацапы так считают и бесятся- быстрее сдохнут
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11.05.2022 17:28 Відповісти
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Первый раз хотелось чтобы это был не фейк)
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11.05.2022 17:27 Відповісти
Те з"єднання заточене чисто під миротворчі операції тому в бойових операціях використовуваться не може!
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11.05.2022 17:46 Відповісти
Ну ось і хай стануть на кордоні з Бульболяндією)))
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11.05.2022 17:48 Відповісти
+ 100 !

Річ Посполита - 2 (Річ Посполита - Спільна справа, Республіка)
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11.05.2022 17:47 Відповісти
А я бажаю на вхід американсько-британского контингенту!
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11.05.2022 17:28 Відповісти
Они и такое скоро напишут. Столько лет убеждали свой био мусор что у нас воюют тупорылые бомжи, а теперь так охватывают пи%ды. Хоть какое-никакое оправдание
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11.05.2022 17:32 Відповісти
я тоже. Но им это не надо. Зачем кровь, если рашисты сами друг-дружку пережрут и перебьют.
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11.05.2022 18:04 Відповісти
буде й таке, але спочатку польсько-литовський корпус
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11.05.2022 18:11 Відповісти
А зачем оправдываться ? Пусть кацапы так считают и бесятся- быстрее сдохнут
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11.05.2022 17:28 Відповісти
Цирк какой-то , блин, кацапы СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ УБИЛИ , детей , города разгромили - А ДПСУ отвечает на фейки агрессора . Нет слов ‼️
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11.05.2022 17:37 Відповісти
Странно что не американского... . Чтобы сразу повысить так сказать боевой дух рептилоидов капских
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11.05.2022 17:29 Відповісти
Надо было написать "подпись неразборчиво" )))
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11.05.2022 17:29 Відповісти
Ой Лишенько, Річ Посполита відроджується...
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11.05.2022 17:32 Відповісти
А жаль що це фейк. Краще б вони були праві.
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11.05.2022 17:33 Відповісти
Даже если. Кому какое. Это же не сирийские добровольцы.
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11.05.2022 17:33 Відповісти
вишенка на тортик (и это не фейк!!)

///
Під час візиту казахського президента Касима-Жомарта Токаєва до Анкари сторони підписали угоди про військове співробітництво між Казахстаном і Туреччиною.

Це означає, зокрема, що тепер турецькі безпілотники виготовлятимуть і у Казахстані.
Разом з тим, за підсумками розмови, яка відбулась 10 травня, країни підписали низку інших документів.
Вони регулюють двосторонню військову співпрацю.
Так, це сталося у межах візиту Токаєва до Туреччини. Казахський міністр оборони Руслан Жаксиликов зустрівся з турецьким колегою ****** Акаром.
У межах угоди планується довгострокове співробітництво в галузі спільного виробництва БПЛА, а також передача технологій та навчання персоналу для технічного обслуговування та ремонту БПЛА для Збройних сил Республіки Казахстан, - мовиться у повідомленні.
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11.05.2022 17:33 Відповісти
Передача технологий? А казахи с кацапами поделятся ?
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11.05.2022 17:39 Відповісти
Тільки подумав: а не опиняться ці всі безпілотники зараз же у кацапів?
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11.05.2022 17:54 Відповісти
У них війна за воду "на порозі"! Бо узбеки борзонули і на Амударьї та Сирдар"ї"краник" майже перекрили - викачують майже всю воду на полив і до Казахстану вона тече тонкою дзюрочкою Вони-б могли і зменшить витрати - якби захотіли Наприклад розвивать інтенсивно капельне зрошення Але це затрати І поки їм казахи не "наб"ють морду" - вони чухаться не стануть!
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11.05.2022 17:55 Відповісти
А в чем проблема? Кому эта информация в Украине не выгодна?
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11.05.2022 17:35 Відповісти
Це не для Украіни інформація, а для кацапського стада.
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11.05.2022 17:47 Відповісти
и чинганчук - великий змей уже в азове...
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11.05.2022 17:37 Відповісти
нехай заходять. цих ми реально зустрінемо з квітами.
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11.05.2022 17:39 Відповісти

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11.05.2022 17:41 Відповісти
А что случилось? Почему дыркин такой грустный
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11.05.2022 18:01 Відповісти
То Іван Яковина розмістив каже шо то не фейк..

https://www.youtube.com/c/IvanYakovina Ivan Yakovina https://www.youtube.com/post/UgkxAj4lMls8tmLPjZq8_RJc1yOzM9t-kRs3 54 хвилини тому (змінено)

Апофеоз патриотизма. Тут, вообще все отлично. Фотка, смотрю, стала вызывать сомнения. Она - настоящая. Футболка на этой даме - реальная. Надпись - тоже. Это мерч Пусси Райот, если кто не в курсе. Гиркин тем более настоящий, а грусть его - вообще абсолютно неподдельная.
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11.05.2022 18:03 Відповісти
просто забейте на фантазии **********...не нужно их пургу по сетям разгонять.
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11.05.2022 17:41 Відповісти
Їм же треба свою нікчемність виправдати!
Навіть перед таким тупим стадом як кацапи.
Бо одне діло, коли їх ******* ЗСУ, а зовсім інше, коли долучилися Польща та Литва.
Отримати по зубах від такого «тріумвірату», на думку кацапів, це вже не соромно, а майже почесно!
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11.05.2022 17:46 Відповісти
Кстати нам ещё и Лару Крофт по лендлизу прислали. Пока замечена была только во Львове, но поговаривают доберётся и до кремля
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11.05.2022 17:55 Відповісти
А если бы мы даже и вводим, то ихтамнет! Кацапы лишнехромосомов "Зелёных человечков" из Сомали вводили? А нам чьё, незя? Тем более, ни один человек, даже животное, не пострадает, только свинособаки!
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11.05.2022 18:04 Відповісти
Фейк не пройдет, вот если бы написали, что Украина стала 51 штатом США, тогда точно поверили бы.
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11.05.2022 18:09 Відповісти
А хоч би й так - яке кацапське діло. Вони ж бабуїнів вербують з Азії та Африки (щось швидко здулися))). Так що - це суто наша справа.
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11.05.2022 19:16 Відповісти
це буде тіпа відмазка зомбі в параші
чому москалі не можуть захопити всю Україну
бо там же півкраїни нато
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11.05.2022 19:19 Відповісти
США хочет устроить на Украине голодомор, в частности Вашингтон ищет способы вывезти из страны зерно. Об этом в своем Telegram-канале https://t.me/vv_volodin/430 написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Вот ну ведь ******* же реальный.
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11.05.2022 20:00 Відповісти
 
 