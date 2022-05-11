Російська пропаганда поширює фейк про введення в Україну польсько-литовського контингенту, - Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Пропагандисти Кремля вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що Росія продовжує максимально спекулювати темою захоплення території України Польщею. Для цього створюються та поширюються фейкові листи від держорганів України.

"Російські пропагандистські канали поширили лист, який, нібито, надійшов від Збройних Сил України на ім’я Голови Державної прикордонної служби України. Окрім цього, в листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону. Не виключено, що текст змісту листа на українську мову перекладали за допомогою онлайн-перекладача", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ підкреслили, що такий лист в Адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також, за наданою інформацією від Збройних Сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства.



До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг.

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