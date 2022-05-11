Російська пропаганда поширює фейк про введення в Україну польсько-литовського контингенту, - Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ
Пропагандисти Кремля вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що Росія продовжує максимально спекулювати темою захоплення території України Польщею. Для цього створюються та поширюються фейкові листи від держорганів України.
"Російські пропагандистські канали поширили лист, який, нібито, надійшов від Збройних Сил України на ім’я Голови Державної прикордонної служби України. Окрім цього, в листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону. Не виключено, що текст змісту листа на українську мову перекладали за допомогою онлайн-перекладача", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ підкреслили, що такий лист в Адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також, за наданою інформацією від Збройних Сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства.
До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг.
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Річ Посполита - 2 (Річ Посполита - Спільна справа, Республіка)
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Під час візиту казахського президента Касима-Жомарта Токаєва до Анкари сторони підписали угоди про військове співробітництво між Казахстаном і Туреччиною.
Це означає, зокрема, що тепер турецькі безпілотники виготовлятимуть і у Казахстані.
Разом з тим, за підсумками розмови, яка відбулась 10 травня, країни підписали низку інших документів.
Вони регулюють двосторонню військову співпрацю.
Так, це сталося у межах візиту Токаєва до Туреччини. Казахський міністр оборони Руслан Жаксиликов зустрівся з турецьким колегою ****** Акаром.
У межах угоди планується довгострокове співробітництво в галузі спільного виробництва БПЛА, а також передача технологій та навчання персоналу для технічного обслуговування та ремонту БПЛА для Збройних сил Республіки Казахстан, - мовиться у повідомленні.
https://www.youtube.com/c/IvanYakovina Ivan Yakovina https://www.youtube.com/post/UgkxAj4lMls8tmLPjZq8_RJc1yOzM9t-kRs3 54 хвилини тому (змінено)
Апофеоз патриотизма. Тут, вообще все отлично. Фотка, смотрю, стала вызывать сомнения. Она - настоящая. Футболка на этой даме - реальная. Надпись - тоже. Это мерч Пусси Райот, если кто не в курсе. Гиркин тем более настоящий, а грусть его - вообще абсолютно неподдельная.
Навіть перед таким тупим стадом як кацапи.
Бо одне діло, коли їх ******* ЗСУ, а зовсім інше, коли долучилися Польща та Литва.
Отримати по зубах від такого «тріумвірату», на думку кацапів, це вже не соромно, а майже почесно!
чому москалі не можуть захопити всю Україну
бо там же півкраїни нато
Вот ну ведь ******* же реальный.