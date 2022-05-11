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Новини Війна
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Захоплення території центральної України та Києва залишається у планах РФ, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Ймовірними наступними діями російських окупантів є спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Імовірними наступними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценізація перевиборів до законодавчої влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.

Отже, противник намагатиметься досягти своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхню думку є наша протидія", - сказав Громов на брифінгу.

Також читайте: Путін передав розвідку і планування війни проти України від ФСБ до ГРУ, – розслідувачі

Автор: 

Генштаб ЗС (6805) Київ (19693) росія (66175)


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Топ коментарі
+24
То автомати здавати чи ні?
Ви там визначитись!
Бо три п'ятниці на тиждень...
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11.05.2022 17:49 Відповісти
+21
Захоплення території центральної України та Києва залишається у планах РФ
**********

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11.05.2022 17:51 Відповісти
+15
Ви дебіли ви ще довго будете ретранслювати хотілки кремля?
Їхні бажання були давно відомі будь-якій адекватні людині ще як мінімум з 2014 року!
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11.05.2022 17:59 Відповісти
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То автомати здавати чи ні?
Ви там визначитись!
Бо три п'ятниці на тиждень...
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11.05.2022 17:49 Відповісти
Громов ще кращий свистун чим арестович. Це його заміна. Мовчав, а тепер виліз.
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11.05.2022 19:31 Відповісти
сспади это в планах ещё со времен Боголюбского.
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11.05.2022 17:50 Відповісти
Да кому вы нужны.
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11.05.2022 17:59 Відповісти
Захоплення території центральної України та Києва залишається у планах РФ
**********

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11.05.2022 17:51 Відповісти
Я хочу купити собі червоний Ферарі, але грошей вистачає на 4 колеса і задній бампер.
Тупо казати, що я планую купити Ферарі. З москалями все аналогічно.
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11.05.2022 17:52 Відповісти
Генштаб "Зная что у нас некоторые могут про..ть Россия не оставляет своих планов захвата Киева".
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11.05.2022 17:56 Відповісти
"Захват территории центральной Украины и Киева остается в планах РФ". - эта мантра повторяется чуть ли не каждый день! Так что делать Арестовича слушать или всё же пора на фронт с дивана выдвигаться?
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11.05.2022 17:56 Відповісти
Вони якби хочуть захопити все до Ліссабону, ольо гараж. Євразія 1984 Оруел
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11.05.2022 17:56 Відповісти
Бла бла бла, кароче. Ничего нового и интересного не придумали, что кацапы что эти говорящие наши украинские головы. Кароче, обычный чес.
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11.05.2022 17:56 Відповісти
Цели спецоперации будут достигнуты - Дмитрий Медведев.
Мы в курсе, Димон: когда достигнуть нихуя не удаётся, цели меняются на «нихуя», и - вуаля, ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ! (c)
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11.05.2022 17:56 Відповісти
Я б не проти пару NLAW чи якихось пацерфаустів тримати дома на всяк випадок(та хоч би "на крайняк"комплект РПГ-7), бо зі стрілкотньою довго не протриматись - коли на тебе попре якись бетер чи беха або ще й танчик вилізе..
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11.05.2022 17:56 Відповісти
Війна ресурсів. Найгірший варіант, бо може тривати роками. І справа не в повільні дії санкцій, а в Китаї та Індії, які активно стають спонсорами фашистського режиму оркостану.
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11.05.2022 17:58 Відповісти
На нас работает вся западная экономика. На Россию нет. Итог как бы решен. Просто это произойдет не завтра.
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11.05.2022 18:02 Відповісти
Ви дебіли ви ще довго будете ретранслювати хотілки кремля?
Їхні бажання були давно відомі будь-якій адекватні людині ще як мінімум з 2014 року!
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11.05.2022 17:59 Відповісти
А у Конашенкова в планах завязать с планом, но плана у него еще много, поэтому пока что всё только в планах.
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11.05.2022 18:01 Відповісти
Это значит, что американцы снова оказались правы. Скорого окончания войны не предвидится. Поражение для параши смерти подобно...
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11.05.2022 18:01 Відповісти
Пока в Одессе не посносят памятники всем имперским свиньям типа Екатеринаы-2,Ришелье,Пушкину до тех пор она будет под прицелом и приманкой для русни.
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11.05.2022 18:03 Відповісти
Точно так. Кацапня як псина мітить територію, визначає її як свою і приходить туди.
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11.05.2022 18:51 Відповісти
Увага! У планах рф залишається захоплення центральної України, Києва, Європи, планети Земля і Сонячної системи.
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11.05.2022 18:03 Відповісти
План конечно забористый ,но придётся кацапам *** сосать !
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11.05.2022 18:08 Відповісти
Интересно как и когда кацапы собрались взять ВСЕ. У нас уже 700 тысяч в строю и мобилизация продолжается, у них даже не началась еще. Едет новое оружие если политики мешать не будут, то где взять ресурс кацапам чтоб захватиь Киев и всю Украину? Моя версия нас готовят к сдаче Юга и пугают всякими сказками.
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11.05.2022 18:13 Відповісти
Интересно, центральная полностью?
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11.05.2022 18:21 Відповісти
ми завжди у них в планах. але сосаті будуть
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11.05.2022 18:24 Відповісти
Нет никакого смысла транслировать планы врага, важны лишь наши планы и наша победа. А эти все кремлевские бредни - в палату номер 6.
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11.05.2022 18:35 Відповісти
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11.05.2022 18:43 Відповісти
А мне больше всего обидно за Херсон и Мариуполь. Если бы их не слили, может все пошло по другому. А так первая главная цель орды как бы достигнута, а Киев оставили на потом. Валить надо отсюда, с "мудрым наридом" толку не будет.
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11.05.2022 18:41 Відповісти
І що на цей раз розмінує і на яку оборонну програмуу накладе вето зеленський, щоб полегшити їм роботу?
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11.05.2022 20:22 Відповісти
зелена влада готує нас до "важкого рішення" здачі півдня України!
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11.05.2022 20:24 Відповісти
Це таке виправдання бездіяльності у південному напрямку придумали самі чи з Патрушевим порадились ?
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12.05.2022 13:14 Відповісти
 
 