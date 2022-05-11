Захоплення території центральної України та Києва залишається у планах РФ, - Генштаб ЗСУ
Ймовірними наступними діями російських окупантів є спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Імовірними наступними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценізація перевиборів до законодавчої влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.
Отже, противник намагатиметься досягти своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхню думку є наша протидія", - сказав Громов на брифінгу.
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Їхні бажання були давно відомі будь-якій адекватні людині ще як мінімум з 2014 року!