Деблокада Маріуполя потребуватиме зусиль значної кількості військ і може призвести до значних втрат, - Генштаб

Операція з деблокування підрозділів із металургійного підприємства "Азовсталь" у Маріуполі потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме зусиль значної кількості військ, оскільки підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя. Також противником створено розгалужену систему інженерних огороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ" , - сказав Громов на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві в середу.

Він додав, що зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують позиції, підтримується.

Водночас заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що "якби була хоча б одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, вона була б використана керівництвом країни".

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"Збройні сили України на сьогодні роблять все можливе, щоб така можливість з'явилася у видимій перспективі, щоб це було якнайшвидше", - наголосила Маляр.