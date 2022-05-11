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Деблокада Маріуполя потребуватиме зусиль значної кількості військ і може призвести до значних втрат, - Генштаб

азовсталь,азов

Операція з деблокування підрозділів із металургійного підприємства "Азовсталь" у Маріуполі потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме зусиль значної кількості військ, оскільки підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя. Також противником створено розгалужену систему інженерних огороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ" , - сказав Громов на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві в середу.

Він додав, що зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують позиції, підтримується.

Водночас заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що "якби була хоча б одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, вона була б використана керівництвом країни".

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"Збройні сили України на сьогодні роблять все можливе, щоб така можливість з'явилася у видимій перспективі, щоб це було якнайшвидше", - наголосила Маляр.

Автор: 

армія рф (17889) Маріуполь (3245) Азов (786) 36 окрема бригада морської піхоти (206) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+31
розмінування зе підарасами ходу з Криму і привело до трагедії Маріуполя.
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11.05.2022 17:59 Відповісти
+20
А ви призначте Верещучку командиром групи прориву!
Як здавала, так хай і повертає...
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11.05.2022 18:00 Відповісти
+20
Райцентри у Чернігівській і Сумській областях з населенням 50-80 тис. не рахуються?
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11.05.2022 18:02 Відповісти
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kacap - idi na butylku uzhe....
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11.05.2022 18:09 Відповісти
Де сотні байрактарів, свічблейдів, ріперів, піонів, м777 які нонстоп 24*7 рубають коридор до наших характерників у Маріуполі?
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11.05.2022 18:56 Відповісти
Райцентри у Чернігівській і Сумській областях з населенням 50-80 тис. не рахуються?
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11.05.2022 18:02 Відповісти
Для таких як він ні. В нього тут на форумі інше завдання - зраду розганяти та розпач сіяти. І чим більше будуть тиснути кацапів тим більше подібних аватарів буде зʼявлятися в інтернеті на різних форумах.
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11.05.2022 18:05 Відповісти
ви відчуваєте різницю між силовим звільненням і організованим відступом???? чи може кацапи десь окопалися на території цих райцентрів???
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11.05.2022 18:10 Відповісти
Какая разница где они окопались? Путь везде один. Режутся средства снабжения+долбится территория артиллерий пока они не начинают звать маму и убегать. Всё. Работает железно.
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11.05.2022 18:12 Відповісти
Ну Тростянец всё таки силовым путём освободили ,а в другие райцентры на Сумщине кацапы не смогли зайти и просто держали их в облоге и да просто отошли от них.Сейчас наши войска приблизились к Волчанску на Харьковщине так ,что посмотрим смогут ли они отбить этот райцентр
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11.05.2022 18:17 Відповісти
Трускавец от Тростянца не отличаешь? Вам там в Ольгино гугл меп отключили?
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11.05.2022 18:30 Відповісти
У них какое-то допотопное понимание войны основанное на мифах, которые они сами придумали. Это даже не девятнадцатый век, а чистая фантазия.
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11.05.2022 18:32 Відповісти
Не сами отошли, а заставили уйти. Потому что видели что потери того не стоят. Вот и всё. Просто некоторым надо вбивать в голову это молотком.
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11.05.2022 18:30 Відповісти
Будет новая ООС, но с протяженностью в 10 раз больше и будем опять 8 лет ждать, пока рашка развалится либо ***** сдохнет, а они за 8 лет не сделают ни того, ни другого, а подкопдят силы для нового наступления.
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11.05.2022 18:04 Відповісти
как погодка в маскве?
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11.05.2022 18:04 Відповісти
Ирпень, Буча, Чугуев и тд - все они - с населением куда больше 20 тысяч человек.
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11.05.2022 18:06 Відповісти
С Ирпеня и Бучи кацапы организованно отошли ,вернее Ирпень они даже полностью не смогли захватить как собственно и Чугуев ,который они заняли но тут же были выбиты нашими войсками так и не успев там закрепиться
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11.05.2022 18:20 Відповісти
Так им дают отойти. Также им дадут отойти из Херсона, Донецка или еще откуда-то. Украинцы же не звери, как русские, чтобы устраивать им Мариуполь.
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11.05.2022 18:23 Відповісти
Про Охтирку, Путивль, Новгород-Сіверській нічого не чув?
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11.05.2022 18:32 Відповісти
Пора отправлять Руслана Жгуна в Генштаб. Он лучше знает как воевать.
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11.05.2022 18:06 Відповісти
розмінування зе підарасами ходу з Криму і привело до трагедії Маріуполя.
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11.05.2022 17:59 Відповісти
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11.05.2022 20:15 Відповісти
А ви призначте Верещучку командиром групи прориву!
Як здавала, так хай і повертає...
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11.05.2022 18:00 Відповісти
Врятувати Рядового Райана -

....Ситуація ускладнюється тим, що парашутисти все ще ведуть бої в тилу противника, причому багато хто були викинуті далеко від запланованих зон висадки. З усього загону порятунку Рядового вижило лише декілька чоловік, але Рядового врятували

така мораль Армії Вільного Суспільства
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11.05.2022 18:03 Відповісти
это все фильм и только фильм -реалии там также далеки от истины, как и сейчас
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11.05.2022 19:15 Відповісти
ещё раз...- сделайте кацапам очень больно в другом месте...
так,шоб твари молили о пощаде..
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11.05.2022 18:04 Відповісти
це не працює з кацапами, їм покуй на втрати.
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11.05.2022 18:05 Відповісти
Та вже КРИЧАТИ ТРЕБА: Офіційний запит до МО Молдови від МО України, на зачистку ПМР, берем в полон гарнізон дрисні, обмінюємо на Азорвців!
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11.05.2022 18:06 Відповісти
Тобто півдня України більше в Україні не буде ?
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11.05.2022 18:05 Відповісти
Буду! Ще й як буде. Нам південь а кацапам піздєц.
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11.05.2022 19:19 Відповісти
Нам Південь, а касапам півень!
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11.05.2022 19:42 Відповісти
Генштаб прямо "капитан очевидность". Значит предлагается погрозить в сторону Мариуполя пальцем и кацапы сами оттуда разбегутся.🤷
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11.05.2022 18:06 Відповісти
Ну это если посадить людей на коней и послать в атаку то ДА ,а если подойти к этому делу с умом и современными видами вооружений то можно освободить Мариуполь не бросая военных на амбразуры .
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11.05.2022 18:06 Відповісти
Если бы у нас была бы сотня современных истребителей, то это можно было сделать. Но вся проблема в авиации как бы.
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11.05.2022 18:09 Відповісти
Ну это если мы ждем прорыва. Другой путь - планомерное давление на линию фронта. Это то о чем пишет ЗСУ.
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11.05.2022 18:42 Відповісти
пока будет такое "планомерое давление" -от Азова ничего не останется.
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11.05.2022 21:38 Відповісти
Может быть. Но тут ничего не поделаешь.
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12.05.2022 06:54 Відповісти
...щоб така можливість з'явилася у видимій перспективі, щоб це було якнайшвидше", - наголосила Маляр Джерело:

Кончене створіння, яка нах*й "видима перспектива", якщо "...підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя.". Зеленим підерасам лячно сказати, що воїнів обрекли на страшну смерть...

Арестович реально чесно відповів "про*бали"! А з Маріуполем вийшло інакше
Згадалися пісня Борис Гребенщиков "*******"
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk
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11.05.2022 18:09 Відповісти
Арта, Джавелины, Байрактары, Нлавы уже на месте. Генштаб, хватит уже слушать этого зеленого миротворца. Вы, офицеры, сделайте этот важный шаг самостоятельно. Или держитесь за погоны и должности?
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11.05.2022 18:09 Відповісти
Ви думаєте у Генштабі усi поголовно Паттони та Маннергейми? Помиляєтесь, там половина зрадників, які у мирні роки знищували армію, розпродавали озброєння та майно наліво та направо.
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11.05.2022 19:09 Відповісти
Причем тут "группы прорыва"? Надо учиться у Ким Чен Ына - у него давно разработана масса средств, с помощью которых он перевозит диверсантов в Южную Корею,группами по 20-30 солдат, теми же средствами пользуются активно хозяева наркокартелей для перевозки наркотиков и оборудования - покупают их у того же Ким Чен Ына.Время идет - давно можно было все купить у Кима и спасти азовцев или хотя бы наладить снабжение.
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11.05.2022 18:09 Відповісти
Для начала хотя бы артой поддержите 3ащитников Марика. Арта дальнобойная у нас уже есть.спасибо Америке. Нель3я давать рашистам даже повод думать что они уже хо3яева Мариуполя и Херсона
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11.05.2022 18:14 Відповісти
Нет такой арты ,стреляющей на 100 км если только это не рсзо какое -нибудь типа смерча или того же хаймарса
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11.05.2022 19:19 Відповісти
а дрони-камікадзе? де вони? он азербайджанський експерт каже, що давно повинні бути, і він не бачив ще жодного відео з ними.
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11.05.2022 19:39 Відповісти
тот агиль - это арестович №2
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Також противником створено розгалужену систему інженерних огороджень та оборонних рубежів,... (с)
Во б^я, і коли вони встигли?
8років будували-строїли, а каци за день пройшли
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11.05.2022 18:19 Відповісти
ja tak ponimaju shto genshtab GOTOVIT proryv na Marik....dzerzhim kulaki
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11.05.2022 18:24 Відповісти
під..раси так попередьте - що Криму і їхньому мосту буде пісець
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11.05.2022 18:28 Відповісти
Да ,никто в этом не сомневается! А о чем думали когда юг сдавали?
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11.05.2022 18:42 Відповісти
О шашльіках.
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11.05.2022 18:55 Відповісти
От Угледара до Мариуполя 100 км. Это ближайшая точка... Если бы не сдали Волноваху, шанс бы был, а так уже все, без вариантов. Хз что у командования в голове было когда мариупольцев оставляли, отходя от Волновахи. Видимо таки реально зебил приказал...
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11.05.2022 19:15 Відповісти
А раніше ви про це не думали???
Як можна пускати орків у міста?
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11.05.2022 18:46 Відповісти
Оні вже більше місяця це піздять і нічого не роблять. Але за цей час можно було поступово наближатися до них. А так хлопці бачать що їх не збираються деблокувати, то вони вже вмоляють інши країни на порятунок.
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11.05.2022 18:47 Відповісти
Досить тримати армію для захисту маєточків у Кончі-Заспі. Час перекинути їх до Маріуполя
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11.05.2022 18:47 Відповісти
Можна запитати у військовослужбовців, хто з них готовий ДОБРОВІЛЬНО брати участь в операції розблокування і подальшого звільнення Маріуполя.
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11.05.2022 18:49 Відповісти
Це не 100 чоловік відібрати. Потрібна політична воля спочатку.
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11.05.2022 19:09 Відповісти
Ймовірно, що розблокувати Маріуполь було б легше після звільнення Бердянська або Волновахи.
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11.05.2022 18:51 Відповісти
Навіть не червоніє. Зірви з себе погони.
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11.05.2022 18:52 Відповісти
А якої кількості військ потребував підрив мостів через Чонгар щоб кацапня не заїхала на материк? Чому їх не підірвали зелені стратєхи?
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11.05.2022 18:53 Відповісти
Готов пойти освобождать Марик под командованием арестовича (пизжу, как и он)
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11.05.2022 18:54 Відповісти
Тобто південь вже все? А чого військ багато, ось в Ляшка в їхав лексусом сбушний вісоковослужбовець, який очолює корупцію... Може цих горевояк з сбу, дбр, прокуратури та інших ледащ треба зібрати та відправити на Маріуполь?
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11.05.2022 19:00 Відповісти
За 2 місяці ЖОДНОГО разу не пробували прорватися в Маріуполь, але кожного дня кажуть що це не можливо! Ганьбище!!! Хоча ні, не ганьбище, а цілком спланована зрада!!!!!
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11.05.2022 19:08 Відповісти
пробовали-просто хвалиться нечем ,кроме больших потерь (и это не те 2 вертолета)
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11.05.2022 19:18 Відповісти
Так просто сказати про...бали, але жодного разу ніхто не спробував хоть щось зробити, тільки чується одна відповідь -неможливо. От хто про...бав або по простому зрадив, хай тепер відповідають перед законом, бо це людські життя.
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11.05.2022 19:37 Відповісти
Сприймайте реальність такою, якої її вам описують професіонали.
Чи не сприймайте- вона від цього не зміниться.
Деблокада Маріуполя на сьогодні військовим шляхом неможлива. КРАПКА!- отака сьогодні реальність.
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11.05.2022 19:40 Відповісти
Військовим шляхом неможливо? Тобто звільнення окупованих територій військовим шляхом неможливо? Тобто хрін з ними, з тими територіями, будемо царювати на тому що залишилось? Ну пішли ви в сраку! І не гавкайте своїми ротами коли люди на тих територіях почнуть отримувати россійскі паспорти.
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11.05.2022 19:49 Відповісти
Ну и что теперь, блдь? Что теперь? Освобождать Мариуполь не будем? Освобождать оккупированные территории не будем, ведь орки там не сидят сложа руки пока вы чешетесь, они строят фортификационные сооружения, минируют поля, подходы, дороги, окапываются в населенных пунктах. И что? всё? Освобождать не будем?
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11.05.2022 19:43 Відповісти
нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц
Боріться або не беріться
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11.05.2022 20:21 Відповісти
Народ прокинувся. вже всі зрозуміли. що генштаб. м"яко кажучи. просто саботує деблокаду Маріуполя ! Вже стали виправдовуватися повною бездією. бо після обговорення і шаленої критики в соцмережах їм просто крити немає чим. Зброя є. підрозділи тримають біля кончі-заспи. а а Азовців прирекли на смерть ! Так що треба продовжувати в цьому напрямку. не можна замовчувати. бо наші ГЕРОЇ - вони вартують того. щоб залишитися ЖИВОЮ ЛЕГЕНДОЮ ! СЛАВА ПОЛКУ АЗОВ ! СЛАВА ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ ! СЛАВА ЗСУ !
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11.05.2022 21:14 Відповісти
Народ тупая скотобаза. Ему крикнули зрада и они побежали. Вот и всё. Слушайте Генштаб или валите к черту.
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12.05.2022 06:53 Відповісти
Це ти тупа слухняна скотобаза.
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12.05.2022 19:57 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345468/ У полку "Азов" упевнені, що армія має змогу прорватися на "Азовсталь"
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11.05.2022 21:21 Відповісти
Я розумію, війна, потрібна єдність... Але винні в зраді повинні бути покарані негайно і привселюдно! Інакше поразка! ЗСУ не має права прикривати довбодятлів з їх бажаннм заглянути Путіну туди , куди світло не досягає. Та зелена сволота в першу чергу сдасть ЗСУ, якщо вже не сдала. " Там було заміновано, але ворогів було в 15 разів більше" - це відповідь кловану, а не народу України, ми ще розрізняємо кругле від м'якого. Прізвища, посади , та виписки з рішення судів за невиконання службових обов'язків, халатне відношення до виконання службових обов'язків, неприйняття необхідних заходів згідно статутів ЗСУ , які привели до тяжких наслідків, питань до зеленого болота вагон і ще трішки.
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11.05.2022 21:59 Відповісти
Тобто звільнення Украіни від загарбників не потребуватиме значних жусиль ,а деблокіровка Маріуполя потребуватиме????
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12.05.2022 06:56 Відповісти
Сейчас Украина не может себе позволить. Вот и всё. Это то же самое что требовать штурмовать бункер Путина за Уралом. Такое же нелепое требование.
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12.05.2022 07:22 Відповісти
Военные еще в марте писали что война не закончится в этом году. Но их никто не читал. Все слушали Арестовича. Военные тоже могут ошибаться, может они пессимисты и прочее. Но вот те кто думает что завтра Украина победит и только не хватает политической воли - вы ошибаетесь.

Вот американская разведка на днях писала, что ситуация движется к пату. Когда каждая сторона застынет на позициях надолго. Это не значит что произойдет именно так, но чтобы вы понимали. Вот кто умнее - американская разведка, наш Генштаб или зрадофил, который начитался недоэкспертов, которые меняют мнение по три раза на день?
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12.05.2022 07:25 Відповісти
Схоже генштаб шукає шляхи виправдання бездіяльності замість робити конкретні кроки. Захоплені ворогом території все одно доведеться відвойовувати і втрат не уникнути. Час працює на ворога, бо дозволяє йому розбудувати і укріпити оборону. Потім знову почуємо виправдання " ******** " ?
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12.05.2022 13:06 Відповісти
Время работает на нас. Пусть укрепляются до усрачки.
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12.05.2022 14:47 Відповісти
 
 