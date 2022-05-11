Деблокада Маріуполя потребуватиме зусиль значної кількості військ і може призвести до значних втрат, - Генштаб
Операція з деблокування підрозділів із металургійного підприємства "Азовсталь" у Маріуполі потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме зусиль значної кількості військ, оскільки підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя. Також противником створено розгалужену систему інженерних огороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ" , - сказав Громов на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві в середу.
Він додав, що зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують позиції, підтримується.
Водночас заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що "якби була хоча б одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, вона була б використана керівництвом країни".
"Збройні сили України на сьогодні роблять все можливе, щоб така можливість з'явилася у видимій перспективі, щоб це було якнайшвидше", - наголосила Маляр.
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Як здавала, так хай і повертає...
....Ситуація ускладнюється тим, що парашутисти все ще ведуть бої в тилу противника, причому багато хто були викинуті далеко від запланованих зон висадки. З усього загону порятунку Рядового вижило лише декілька чоловік, але Рядового врятували
така мораль Армії Вільного Суспільства
так,шоб твари молили о пощаде..
Кончене створіння, яка нах*й "видима перспектива", якщо "...підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя.". Зеленим підерасам лячно сказати, що воїнів обрекли на страшну смерть...
Арестович реально чесно відповів "про*бали"! А з Маріуполем вийшло інакше
Згадалися пісня Борис Гребенщиков "*******"
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk
Во б^я, і коли вони встигли?
8років будували-строїли, а каци за день пройшли
Як можна пускати орків у міста?
Чи не сприймайте- вона від цього не зміниться.
Деблокада Маріуполя на сьогодні військовим шляхом неможлива. КРАПКА!- отака сьогодні реальність.
Боріться або не беріться
Вот американская разведка на днях писала, что ситуация движется к пату. Когда каждая сторона застынет на позициях надолго. Это не значит что произойдет именно так, но чтобы вы понимали. Вот кто умнее - американская разведка, наш Генштаб или зрадофил, который начитался недоэкспертов, которые меняют мнение по три раза на день?