УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13314 відвідувачів онлайн
Новини
8 496 47

Головний рабин України радить євреям їхати з Росії, бо там опускається залізна завіса

асман,раввин

Головний рабин України Моше Реувен Асман порадив євреям їхати з Росії, поки це можливо.

В інтерв'ю Голосу Америки він попередив, що "там опускається залізна завіса", передає Цензор.НЕТ.

"Я би сьогодні порадив єврейським громадам Росії їхати з країни. І багато хто це вже робить. Там спускається "залізна завіса".  Я там жив, колись народився там за часів Радянського Союзу. Я був у Радянському Союзі і намагався довгі роки звідти поїхати в Ізраїль. Я розумію, що це таке. Тому, коли все закриється, важко вже буде їхати", – сказав рабин.

Він вважає, що теперішня риторика в Росії значно гірша, ніж за часів СРСР, які він пам'ятає.

Читайте також: Головний рабин Росії: Було б непогано, якби Лавров вибачився перед євреями

"Я не говорю про сталінські часи, але це дуже схоже на сталінські часи", – заявив рабин.

"Вони зомбовані. Я розумію, що це – колективне зомбування, але воно все одно згодом розкриється. Коли німці були зомбовані пропагандою Геббельса – у них була ейфорія, а після 1945 року в них відкрились очі, їм стало соромно, вони усвідомили звірства, які робили їхні батьки та брати. Досі вони не можуть відмитись від сорому", – додав рабин.

Дивіться також: "Я український єврей, а оце бурятський танкіст, що приїхав мене денацифікувати", - український боєць біля убитих ворогів. ВIДЕО

Автор: 

євреї (125) Асман Моше Реувен (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
таки шо то знает
____________________________________________________________________________

А "шо" там знать...
Еврейская карта в России будет разыграна обязательно.
пока еще не совсем плохо - об этом молчат.
Но когда припрет - вспомнят и об этом.
показати весь коментар
11.05.2022 18:02 Відповісти
+14
таки шо то знает
показати весь коментар
11.05.2022 17:55 Відповісти
+14
Зачекай - ще трох і кацапи згадають про "безродних касмапалитав" А потім звинуватять євреїв у програші війни! Правда перед цим почнуть "******* хахлов" по Росії
показати весь коментар
11.05.2022 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таки шо то знает
показати весь коментар
11.05.2022 17:55 Відповісти
таки шо то знает
____________________________________________________________________________

А "шо" там знать...
Еврейская карта в России будет разыграна обязательно.
пока еще не совсем плохо - об этом молчат.
Но когда припрет - вспомнят и об этом.
показати весь коментар
11.05.2022 18:02 Відповісти
Зачекай - ще трох і кацапи згадають про "безродних касмапалитав" А потім звинуватять євреїв у програші війни! Правда перед цим почнуть "******* хахлов" по Росії
показати весь коментар
11.05.2022 18:05 Відповісти
Кінь лавров уже розповідав, що найбільші фашисти були євреями. Тому не дуже вже і мовчать
показати весь коментар
11.05.2022 18:12 Відповісти
За висловлювання Лаврова Путін вибачився у телефонній розмові із ПМ Нафталі Беннетом. Ізраїль вибачення приняв і про це писали в ізраїльських ЗМІ. У російських ЗМІ жодного слова про вибачення не сказали.
показати весь коментар
11.05.2022 18:38 Відповісти
Це новий анекдот- путлер вибачився?
показати весь коментар
11.05.2022 22:11 Відповісти
Мудра Людина!!!
показати весь коментар
11.05.2022 19:06 Відповісти
Чуйка Мойшу ни когда не подводила.
показати весь коментар
11.05.2022 18:00 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2022 18:00 Відповісти
А твой предок наверное конь-лавров?
показати весь коментар
11.05.2022 18:10 Відповісти
Не,оно само по себе,как и твои предки

показати весь коментар
11.05.2022 18:36 Відповісти
переставити назви
показати весь коментар
11.05.2022 19:32 Відповісти
Да пофіг)
показати весь коментар
11.05.2022 20:11 Відповісти
І зараз Ізраіль араби бомбануть війною, а ці всі репатріанти нагрузять систему прийому, і буде веселуха на Близькому Сході, ай да путлєр сукін дрин
показати весь коментар
11.05.2022 18:02 Відповісти
А баблоси хай в Україну перекинуть!
показати весь коментар
11.05.2022 18:03 Відповісти
А шо, есть такая должность - главный раввин? Никуя себе...
показати весь коментар
11.05.2022 18:04 Відповісти
А что необычного? Главный поп может быть, главный муфтий тоже, а раввинам отказано в самоорганизации?
показати весь коментар
11.05.2022 18:53 Відповісти
Его предки прослеживаются значительно раньше, с 12-го века.

показати весь коментар
11.05.2022 18:08 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2022 18:37 Відповісти
Евреев уговаривать не надо у них природная чуйка,если что не так то драпанут все.
показати весь коментар
11.05.2022 18:11 Відповісти
Да фіг там. в 1933-39 якось не дійшло навіть після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D1%96%D1%87 Кришталевої ночі
показати весь коментар
11.05.2022 18:21 Відповісти
Дійшло. Ще й як дійшло! - 120 000 жидів служили в Вермахті. Отримували нагороди і вчилися воювати. Після створення Ізраїлю "чомусь" всі вони опинились саме там і на німецькій трофейній техніці яку, до речі, поставив Радянський Союз, воювали арабів аж гай шумів. Усі вони вважалися "жертвами Холокосту" і пожиттєво отримували репарації з Німеччини...
показати весь коментар
11.05.2022 19:00 Відповісти
Почему подлец и подонок?. Почитай воспоминания солдат вермахта еврейского происхождения. А у Геринга были два генерала еврея. А некоторым евреям , особенно ценным для рейха, АГ лично подписал документы о их ,,Арийском ,, происхождении
показати весь коментар
11.05.2022 19:31 Відповісти
"Подлєц і полонок" саме ти бо не цікавишся історією власного народу. Якби не ці навчені німецькими фашистами воювати "жертви Холокосту" то в Ізраїлю не було б інструкторів які підготували армію і змогли захистити Ізраїль. Чи ви там як кацапи теж історію "переписали"?
показати весь коментар
11.05.2022 19:34 Відповісти
Чудні діла твої, Господи ! Навіщо даєш доступ до інтернету брехунам і невігласам ?
показати весь коментар
11.05.2022 21:30 Відповісти
Правда очі коле? Так звикай "стид не дим очі не виїсть". А краще навчись користуватись Інтернетом. І мову вивчи. Англійську. Дізнаєшся про історію Ізраїлю трошки більше і не будеш виглядати нахабним невігласом. В історії хуцпа навіть по документам не проходить.
показати весь коментар
11.05.2022 22:54 Відповісти
Це для русні завіса,а для євреїв тільки лишній спосіб заробляння.
показати весь коментар
11.05.2022 18:44 Відповісти
Да ? Но почему Еврейский Ребёнок (Джугашвили И.В ) в свое время не удрал а стал во главе сионистской империи СССР? Ведь президент РФии Шаломов-Эпштейн и никуда не убегает и ратует за возрождене СССР в худших его качествах
показати весь коментар
11.05.2022 19:25 Відповісти
Ведь президент РФии Шаломов-Эпштейн...
______________________________________________________________________

Ах-ах-ах...
Андреас Мюллер-Рабинович.
Вы сделали мой день.
показати весь коментар
11.05.2022 21:31 Відповісти
А Бандера - Шварцман ? А ? А Петлюра - Хаймович ? Ну,Тягнибок,то звісно - Шпігель. Чи Шпігель то Ющенко ? А ясновельможний гетьман Пилип Орлик ? Конституцію читав ? Може чув колись ?

Дивний і незбагненний у долях своїх Бог, милосердний у довготерпінні, справедливий у покаранні, як завжди від початку світу, на праведному мірилі правосуддя свого - одні держави і народи возвеличує, а інші за гріхи і беззаконня - упокорює, одні поневолює, інші - звільняє, одні підвищує, інші - понижує. Так і стародавній хоробрий козацький народ, що раніше називався хазарським, спочатку був піднесений славою безсмертною, розлогими володіннями та лицарськими відвагами, якими наводив страх не тільки на навколишні народи, а й на саму Державу Східну, тому східний володар, прагнучи жити вічно в мирі з ним, одружив свого сина з дочкою кагана хазарського.

Ну не так важливо, головне по суті. А все,*****,князь Володимир,син Малки, від нього всьо,еге ж ?
показати весь коментар
11.05.2022 21:43 Відповісти
А чому всі головні равини в росії і Україні одного поля ягоди - з хабаду? А у всіх інших країнах Європи і навіть СНД представники класичного іудоїзму?
показати весь коментар
11.05.2022 18:14 Відповісти
Треба дивитися в корінь проблеми! Якого біса всі ці равіни - євреї? Це змова, не інакше!
показати весь коментар
11.05.2022 18:19 Відповісти
Раввин у евреев это то же самое что у русских поп
показати весь коментар
11.05.2022 19:35 Відповісти
Немає такого терміну - класичний. Як і нема класичного християнства - є католіки,ортодокси, протестанти,євангелісти тощо. Також є іудеї литовського напряму - найбільш чисельна група, сатмари,карлінськи,хабад(любавичи), бреслав(уманськи) ,ще десяток можу нарахувати. Різницю між ними неспеціалісту помітити неможливо, просто деякі замкнені на собі, а інші - як ХАБАД -активні і тому помітні.
показати весь коментар
11.05.2022 21:56 Відповісти
Вьі посмотрите на єтого биндеровца! Уже даже ***** извинился, а он все никак не угомонится!
показати весь коментар
11.05.2022 18:18 Відповісти
Їхати у ізраїль, щоб там прокацапська підтримка була не 60% а 80%?
Коли євреї виїжджають з рашки, то не перестають бути козломордими!
показати весь коментар
11.05.2022 18:19 Відповісти
Пишіть, будь ласка, про те, що ви знаєте і в чому ви розумієтесь.
Мітинг на підтримку України зібрав в Ізраїлі від 12 до 15 тисяч, мітинг на підтримку Росії - 50-70 осіб.
На вчорашньому засіданні Кнесету, присвяченій перемозі над нацизмом, кілька депутатів почали прямо звинувачувати росію у відродженні фашизму та військових злочинах проти України. Посол Росії Вікторов розлютився і залишив засідання.
Де ви побачили 60%...?
У вас у кращому разі просто нестача інформації, у гіршому випадку брехня.
показати весь коментар
11.05.2022 18:34 Відповісти
Народ Израиля - мудрый народ ,большинство людей прекрасно видит к чему все идет . В росии возродился фашизм в самой жестокой его форме . Сейчас всему миру нужно собраться вокруг одной цели - уничтожить путина и его империю , иначе опять будут Бухенвальд, Освенцим , Гулаг.
показати весь коментар
11.05.2022 19:13 Відповісти
Насрать українцям на ваші мітинги та кнесети! Кацапи воюють проти ЗСУ ізраїльською технікою, українці отримали дулю. Кацапи можуть вільно їздити у Ізраїль та використовувати як офшор - українці дулю.
У мене, як раз є уся інформація про вашу двустульєжопасть суки єврейські!
показати весь коментар
11.05.2022 20:33 Відповісти
Не пишіть, будь ласка, від імені "всіх українців". Українці вам такого права не надавали та говорити "за всю Адесу"у вас також немає права. Пишіть від себе особисто або від тієї невеликої групи любителів шмурдяка, членом якої ви є
показати весь коментар
11.05.2022 20:44 Відповісти
Я висловлюю думку більшості українців, а твоє мнєніє союзника ***** взагалі нікого не цікавить.
Сиди у своїй землі обітованій у безпеці за американські гроші та завдяки їхнім технологіям, та не лізь сюди, поки ми позбавляємо світ від зла. Але потім прийде час розбиратися і з поплічниками *****, отже і до вас черга дійде.
показати весь коментар
12.05.2022 11:04 Відповісти
Хай тікають. Тільки не в Україну - нам ще ЗЕ банду на чолі з Коломойським "виносити"...
показати весь коментар
11.05.2022 18:54 Відповісти
Ой, засмішили! Залізний занавіс!!!)))))))
Красти не буде шо - ось причина!
показати весь коментар
11.05.2022 19:09 Відповісти
Нахер они тут обосрались ? Тупорылы, ленивы, непрофессиональны ,иврит учить челюсть не позволяет , зато амбиций и претензий хоть отбавляй.
показати весь коментар
11.05.2022 19:37 Відповісти
в третьяковке старий ж*д
молодому говорит
видишь трех богатирей?
в центре Муромец-еврей
показати весь коментар
11.05.2022 20:04 Відповісти
 
 