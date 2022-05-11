Головний рабин України радить євреям їхати з Росії, бо там опускається залізна завіса
Головний рабин України Моше Реувен Асман порадив євреям їхати з Росії, поки це можливо.
В інтерв'ю Голосу Америки він попередив, що "там опускається залізна завіса", передає Цензор.НЕТ.
"Я би сьогодні порадив єврейським громадам Росії їхати з країни. І багато хто це вже робить. Там спускається "залізна завіса". Я там жив, колись народився там за часів Радянського Союзу. Я був у Радянському Союзі і намагався довгі роки звідти поїхати в Ізраїль. Я розумію, що це таке. Тому, коли все закриється, важко вже буде їхати", – сказав рабин.
Він вважає, що теперішня риторика в Росії значно гірша, ніж за часів СРСР, які він пам'ятає.
"Я не говорю про сталінські часи, але це дуже схоже на сталінські часи", – заявив рабин.
"Вони зомбовані. Я розумію, що це – колективне зомбування, але воно все одно згодом розкриється. Коли німці були зомбовані пропагандою Геббельса – у них була ейфорія, а після 1945 року в них відкрились очі, їм стало соромно, вони усвідомили звірства, які робили їхні батьки та брати. Досі вони не можуть відмитись від сорому", – додав рабин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
____________________________________________________________________________
А "шо" там знать...
Еврейская карта в России будет разыграна обязательно.
пока еще не совсем плохо - об этом молчат.
Но когда припрет - вспомнят и об этом.
______________________________________________________________________
Ах-ах-ах...
Андреас Мюллер-Рабинович.
Вы сделали мой день.
Дивний і незбагненний у долях своїх Бог, милосердний у довготерпінні, справедливий у покаранні, як завжди від початку світу, на праведному мірилі правосуддя свого - одні держави і народи возвеличує, а інші за гріхи і беззаконня - упокорює, одні поневолює, інші - звільняє, одні підвищує, інші - понижує. Так і стародавній хоробрий козацький народ, що раніше називався хазарським, спочатку був піднесений славою безсмертною, розлогими володіннями та лицарськими відвагами, якими наводив страх не тільки на навколишні народи, а й на саму Державу Східну, тому східний володар, прагнучи жити вічно в мирі з ним, одружив свого сина з дочкою кагана хазарського.
Ну не так важливо, головне по суті. А все,*****,князь Володимир,син Малки, від нього всьо,еге ж ?
Коли євреї виїжджають з рашки, то не перестають бути козломордими!
Мітинг на підтримку України зібрав в Ізраїлі від 12 до 15 тисяч, мітинг на підтримку Росії - 50-70 осіб.
На вчорашньому засіданні Кнесету, присвяченій перемозі над нацизмом, кілька депутатів почали прямо звинувачувати росію у відродженні фашизму та військових злочинах проти України. Посол Росії Вікторов розлютився і залишив засідання.
Де ви побачили 60%...?
У вас у кращому разі просто нестача інформації, у гіршому випадку брехня.
У мене, як раз є уся інформація про вашу двустульєжопасть суки єврейські!
Сиди у своїй землі обітованій у безпеці за американські гроші та завдяки їхнім технологіям, та не лізь сюди, поки ми позбавляємо світ від зла. Але потім прийде час розбиратися і з поплічниками *****, отже і до вас черга дійде.
Красти не буде шо - ось причина!
молодому говорит
видишь трех богатирей?
в центре Муромец-еврей