Головний рабин України радить євреям їхати з Росії, бо там опускається залізна завіса

Головний рабин України Моше Реувен Асман порадив євреям їхати з Росії, поки це можливо.

В інтерв'ю Голосу Америки він попередив, що "там опускається залізна завіса", передає Цензор.НЕТ.

"Я би сьогодні порадив єврейським громадам Росії їхати з країни. І багато хто це вже робить. Там спускається "залізна завіса". Я там жив, колись народився там за часів Радянського Союзу. Я був у Радянському Союзі і намагався довгі роки звідти поїхати в Ізраїль. Я розумію, що це таке. Тому, коли все закриється, важко вже буде їхати", – сказав рабин.

Він вважає, що теперішня риторика в Росії значно гірша, ніж за часів СРСР, які він пам'ятає.

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"Я не говорю про сталінські часи, але це дуже схоже на сталінські часи", – заявив рабин.

"Вони зомбовані. Я розумію, що це – колективне зомбування, але воно все одно згодом розкриється. Коли німці були зомбовані пропагандою Геббельса – у них була ейфорія, а після 1945 року в них відкрились очі, їм стало соромно, вони усвідомили звірства, які робили їхні батьки та брати. Досі вони не можуть відмитись від сорому", – додав рабин.

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