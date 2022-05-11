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Новини Війна
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Енергоатом звільнив трьох працівників ЗАЕС за участь в акції окупантів "Безсмертний полк"

заес

Трьох працівників Запорізької АЕС звільнили через участь в акції "Безсмертний полк", яку влашутвали російські окупанти.

Про це пресслужба компанії повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. Це Кісельова Галина, котра працювала лікарем профілакторію Запорізької АЕС, Юрій Власов – працівник того ж профілакторію та Влад Лаврик – начальник відділу комерційного обліку. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції "Безсмертний полк" звільнено", - йдеться в повідомленні.

Відповідні накази підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"В компанії з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни. Навряд чи є в Україні родина, не "обпечена" тією війною. Та передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них Енергоатом вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців", - підсумували в Енергоатомі.

Також читайте: Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару, - Енергоатом

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звільнення (2691) Енергоатом (1648) Запорізька АЕС (1431)


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Топ коментарі
+23
Молодцы. думал, что за этим никто не следит.
Остается еще лишать гражданства таких сограждан и депортировать.
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11.05.2022 18:29 Відповісти
+16
За это уголовное дело нужно открывать. Бенядиктова, ты где?
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11.05.2022 18:33 Відповісти
+15
И стали они теперь бессмертными безработными.
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11.05.2022 18:32 Відповісти
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Молодцы. думал, что за этим никто не следит.
Остается еще лишать гражданства таких сограждан и депортировать.
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11.05.2022 18:29 Відповісти
И стали они теперь бессмертными безработными.
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11.05.2022 18:32 Відповісти
За это уголовное дело нужно открывать. Бенядиктова, ты где?
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11.05.2022 18:33 Відповісти
Це не перспективна справа. От кожного дня про шарія звітувати....
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11.05.2022 19:40 Відповісти
Так вони й надалі будуть тинятися на станцію та отримувати від кацапні "рублікі". Копняка під зад отримають лише після звільнення Енергодару.
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11.05.2022 18:35 Відповісти
Я так розумію, зарплату їм все ж з Києва нараховують.
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11.05.2022 18:48 Відповісти
Ношение дедов на швабрах здоровью вашему вредит ! ))
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11.05.2022 18:36 Відповісти
На всіх домах таблички повісити с надписью ___. Колобранти і предателі
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11.05.2022 18:39 Відповісти
Угу сходишь в Энергодар специально таблички повесить
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11.05.2022 19:01 Відповісти
А що лише три каліки з ЗАЕС таблички з дідами носили? Таких свинособачих ********* по навіть не на окупованій території - тисячі.
Так чому не звільняють таких з інших установ, хоча б державних? Може тому, що доведеться самих себе звільняти?
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11.05.2022 20:18 Відповісти
 
 