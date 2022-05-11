Енергоатом звільнив трьох працівників ЗАЕС за участь в акції окупантів "Безсмертний полк"
Трьох працівників Запорізької АЕС звільнили через участь в акції "Безсмертний полк", яку влашутвали російські окупанти.
Про це пресслужба компанії повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. Це Кісельова Галина, котра працювала лікарем профілакторію Запорізької АЕС, Юрій Власов – працівник того ж профілакторію та Влад Лаврик – начальник відділу комерційного обліку. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції "Безсмертний полк" звільнено", - йдеться в повідомленні.
Відповідні накази підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
"В компанії з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни. Навряд чи є в Україні родина, не "обпечена" тією війною. Та передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них Енергоатом вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців", - підсумували в Енергоатомі.
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Остается еще лишать гражданства таких сограждан и депортировать.
Так чому не звільняють таких з інших установ, хоча б державних? Може тому, що доведеться самих себе звільняти?