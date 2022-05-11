З початку війни по Україні випущено 788 крилатих та балістичних ракет із території РФ та Білорусі, - Генштаб ЗСУ

3 24 лютого Збройними силами Росії було здійснено 487 ракетних ударів по Україні, під час яких із території РФ та Республіки Білорусь випущено 788 крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив представник Генштабу, із них оперативно-тактичні ракети "Іскандер" - 213 одиниць, оперативно-тактичні ракети "Точка-У" - 61 одиниця, крилаті ракети морського базування та повітряного базування - 235 одиниць, здійснено 4 тис. 917 авіаційних вильотів.

"Безпосередньо протягом травня Збройними силами Росії було здійснено 49 ракетних ударів із території Росії, випущено 74 крилатих і балістичних ракет, ракет "Іскандер" - чотири одиниці, "Точка-У" - вісім одиниць, крилатих ракет морського та повітряного базування - дві одиниці, здійснено 459 авіаційних нальотів", - розповів Громов.

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