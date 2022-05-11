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Новини Війна
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З початку війни по Україні випущено 788 крилатих та балістичних ракет із території РФ та Білорусі, - Генштаб ЗСУ

ракета,рф

3 24 лютого Збройними силами Росії було здійснено 487 ракетних ударів по Україні, під час яких із території РФ та Республіки Білорусь випущено 788 крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив представник Генштабу, із них оперативно-тактичні ракети "Іскандер" - 213 одиниць, оперативно-тактичні ракети "Точка-У" - 61 одиниця, крилаті ракети морського базування та повітряного базування - 235 одиниць, здійснено 4 тис. 917 авіаційних вильотів.

"Безпосередньо протягом травня Збройними силами Росії було здійснено 49 ракетних ударів із території Росії, випущено 74 крилатих і балістичних ракет, ракет "Іскандер" - чотири одиниці, "Точка-У" - вісім одиниць, крилатих ракет морського та повітряного базування - дві одиниці, здійснено 459 авіаційних нальотів", - розповів Громов.

Також читайте: Росія вже випустила по Україні понад дві тисячі ракет, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17889) Генштаб ЗС (6805) крилаті ракети (1081)


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Топ коментарі
+13
Артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка накрыли сегодня российскую понтонную переправу
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11.05.2022 18:37 Відповісти
+12
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11.05.2022 18:38 Відповісти
+8
Как-то странно - 31.03.22. Минестерство обороны опубликовало инфу, что по Украине на тот момент уже было выпущено 1370 крылатых и балистических ракет. А Генштаб ЗСУ 11.05.22. говорит о 788 ракетах... А это почти в 2 раза меньше, чем Минобороны заявляло в марте... Парадокс однако
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11.05.2022 18:48 Відповісти
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Артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка накрыли сегодня российскую понтонную переправу
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11.05.2022 18:37 Відповісти
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11.05.2022 18:38 Відповісти
Так писали, что больше 1900?
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11.05.2022 18:42 Відповісти
Как-то странно - 31.03.22. Минестерство обороны опубликовало инфу, что по Украине на тот момент уже было выпущено 1370 крылатых и балистических ракет. А Генштаб ЗСУ 11.05.22. говорит о 788 ракетах... А это почти в 2 раза меньше, чем Минобороны заявляло в марте... Парадокс однако
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11.05.2022 18:48 Відповісти
А скільки ракет випущено по запаребріку у відповідь?
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11.05.2022 19:02 Відповісти
нема чого випускати. у нас тільки Точки-У. ракетну програму зекоманда закрила. кілька нептунів чудом врятували волонтери.
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11.05.2022 19:22 Відповісти
Може це хтось недочуває, і малося на увазі, що то кацапи виключно з території бєлакацапії стільки запустили? Бо раніше з-під прикриття лукашенкі підраховували десь 680 з чимось, тож тоді 788 наче нормально. Але якщо за увесь час та звідусіль, то дурня якась
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11.05.2022 19:02 Відповісти
хто б раніше сказав що в новинах будуть кількість ракет по областям замість прогнозу погоди
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11.05.2022 19:12 Відповісти
А можна, якось зробити онлайн лічильник для расії, і окремо для білорусії, щоб будь яка людина, з будь якої країни бачила, яку суму винні ці недокраїни на данну годину?!!!
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11.05.2022 19:21 Відповісти
ужас, шоб так усе воевали!
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11.05.2022 19:35 Відповісти
 
 