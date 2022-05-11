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Новини Війна
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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11.05.2022

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11.05.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Тривають заходи інженерного обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.

Зберігається загроза завдання з території республіки білорусь ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перегрупування наших військ та перекидання їх на інші напрямки, підрозділи збройних сил російської федерації продовжують проведення демонстраційних дій. У прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 350 осіб, 199 літаків, 160 гелікоптерів, 1 187 танків і 2 856 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів з метою нарощування наступальних спроможностей.

На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на територію підконтрольну Україні російськими окупантами заборонений.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та проведенні наступу в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.

Противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

На Бахмутському напрямку, з метою підготовки наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, успіху не мав.

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В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводить інженерне обладнання передових позицій.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника виконують завдання ізоляції районів бойових дій та ведення розвідки Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6805)


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Топ коментарі
+4
tak....kacapy....gde esho odin litak ?!
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11.05.2022 18:39 Відповісти
+4
Таки вдерлись через Донець... Хочуть Луганщину відрізати...

Хірачте їх, хлопці!
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11.05.2022 18:43 Відповісти
+2
Думаю что все-таки на днях начнется операция по освобождению Марика. Хотя дебилы из ОПы зеледента уже ее уже анонсировали, зрадники. Все буде Україна, Смерть ворогам, Україна понад усе!
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11.05.2022 18:54 Відповісти
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tak....kacapy....gde esho odin litak ?!
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11.05.2022 18:39 Відповісти
Бздять ссуки, не залітають...
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11.05.2022 19:53 Відповісти
Таки вдерлись через Донець... Хочуть Луганщину відрізати...

Хірачте їх, хлопці!
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11.05.2022 18:43 Відповісти
Через Сіверський Донець вони вдерлись коли Ізюм взяли.
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11.05.2022 18:54 Відповісти
Вдерлося до 4 батальонних груп. Це до 4 тисяч кацапів та до 60 БТРів. Ризик оточення наших дуже великий, залишилося оркам пройти всьго 40 км від Білоголовки на південь і наші будуть в котлі!
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11.05.2022 19:26 Відповісти
Думаю что все-таки на днях начнется операция по освобождению Марика. Хотя дебилы из ОПы зеледента уже ее уже анонсировали, зрадники. Все буде Україна, Смерть ворогам, Україна понад усе!
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11.05.2022 18:54 Відповісти
Не думаю що все так буде просто там 100-150 км шляхами
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11.05.2022 18:55 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 18:56 Відповісти


"Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ"
Невже досі не зрозуміло, що ні рАсєйські солдати, ні 99% расейських населюків думати не здатні від слова - взагалі?
А з тих, що належать до 1%, більшість думає тільки про власний гаманець, і більша їх частина вже драпанула за кордон паРашки.
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11.05.2022 19:22 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Битва за Харьков
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.

Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.

https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь
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11.05.2022 19:27 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/14572 Повідомляє Борислав Береза (з окопу з-під Харкова): "Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинское контрнаступление в районе Харькова оказалось успешным, и, согласно одному из российских источников, украинские войска уже находятся в 10 км от российской границы (впрочем, другими источниками эта информация пока не подтверждена). Это заставляет Россию передислоцировать силы из Изюма на север для прикрытия границы."
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11.05.2022 20:21 Відповісти
 
 