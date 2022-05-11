Зустріч з Путіним була правильним рішенням, адже дозволила врятувати мирних жителів з бункерів Маріуполя, - генсек ООН Гуттеріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що його візит до президента Росії Володимира Путіна був правильним, оскільки для пошуку рішень необхідно мати справу з тими, хто створює проблему або може її вирішити.
Про це Гутерріш заявив на пресконференції у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Є повний сенс говорити з керівником Російської Федерації; є сенс говорити з будь-якими іншими зацікавленими сторонами у нинішній кризі", - сказав він.
Генсек ООН заявив, що зустріч із Путіним дала конкретні результати і призвела до евакуації мирних жителів з Маріуполя.
"Я думаю, що життя, які були врятовані мирним жителям, які перебували в бункерах Маріуполя, заслуговують на те, щоб я зустрічався з будь-ким у будь-якій частині світу, не сумніваючись у тому, що це правильно", - сказав Гутерріш, відповідаючи на запитання журналістів, чи його візит до Москви був правильним рішенням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Впевнена, за щирих українців і мови би не йшло за евакуацію.
Даремне витрачаня грошей на те паразитарні утворення.
Час їх відключати від апарату ШВЛ, мозок на енцефалограмі там вже давно дає пряму лінію.