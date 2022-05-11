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Новини Війна
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Зустріч з Путіним була правильним рішенням, адже дозволила врятувати мирних жителів з бункерів Маріуполя, - генсек ООН Гуттеріш

путін,гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що його візит до президента Росії Володимира Путіна був правильним, оскільки для пошуку рішень необхідно мати справу з тими, хто створює проблему або може її вирішити.

Про це Гутерріш заявив на пресконференції у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Є повний сенс говорити з керівником Російської Федерації; є сенс говорити з будь-якими іншими зацікавленими сторонами у нинішній кризі", - сказав він.

Генсек ООН заявив, що зустріч із Путіним дала конкретні результати і призвела до евакуації мирних жителів з Маріуполя.

"Я думаю, що життя, які були врятовані мирним жителям, які перебували в бункерах Маріуполя, заслуговують на те, щоб я зустрічався з будь-ким у будь-якій частині світу, не сумніваючись у тому, що це правильно", - сказав Гутерріш, відповідаючи на запитання журналістів, чи його візит до Москви був правильним рішенням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З "Азовсталі" та Маріуполя ООН та Червоний хрест евакуювали майже 500 людей, - Гутерріш

Автор: 

ООН (3382) путін володимир (24136) Гутерріш Антоніу (394)


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Топ коментарі
+18
Это что было???
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11.05.2022 18:58 Відповісти
+16
дід по вухах поїздив Тіпа Смаріте ООН НЄ БЕСПОЛЕЗНО ПЛАТІТЄ мнє зарплату я путіна пабєділ!
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11.05.2022 19:02 Відповісти
+13
sam sebja pohvalyl
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11.05.2022 19:00 Відповісти
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Это что было???
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11.05.2022 18:58 Відповісти
sam sebja pohvalyl
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11.05.2022 19:00 Відповісти
дід по вухах поїздив Тіпа Смаріте ООН НЄ БЕСПОЛЕЗНО ПЛАТІТЄ мнє зарплату я путіна пабєділ!
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11.05.2022 19:02 Відповісти
Похвалил

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11.05.2022 19:06 Відповісти
Португальці такі, часто кажуть після того як вони щось зробили, що дуже задоволені результатом, чи задоволені на 90 відсотків
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11.05.2022 19:16 Відповісти
Ґудь'їріш дешева хвойда,як і вся ООН. Я про це коментив раніш. Цензор тоді наразі видаляв...
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11.05.2022 19:03 Відповісти
Таке враження після цієї новини, як зайшов хтось у кімнату, насрав посередині і вийшов.
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11.05.2022 19:04 Відповісти
Чісто підар, черговий.
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11.05.2022 19:08 Відповісти
ну то мав би у путіна й поселитися хоч на півроку, щоб врятувати людські життя в пристойній кількості, які путін нищить щодня. Якщо це так працює, то Гуттеріш мав би жити в прихожій у путіна
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11.05.2022 19:09 Відповісти
а серед тих евакуйованих мирних жителів щирі українці чи ждущіє руського міра попри все, аби жрать було що і пенсії платились?
Впевнена, за щирих українців і мови би не йшло за евакуацію.
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11.05.2022 19:14 Відповісти
рятувальник ти наш цинічний поц
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11.05.2022 19:16 Відповісти
Нема бажння кометувати... В покидьків, й виправдання покидьків
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11.05.2022 19:20 Відповісти
Йому й резолюція, де війну війною не називають досягненням https://twitter.com/antonioguterres/status/1522679884300103680?cxt=HHwWgMC5pbHS0qEqAAAA видається
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11.05.2022 19:23 Відповісти
За желание посмотреть Куйлу в чоколадный глаз "в поисках там мира " надо сразу давать в рыло. Это чмо хоть знает, что в Марике ещё осталось около 100.000 мирняка?
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11.05.2022 19:23 Відповісти
З 15 автобусів 3 приїхало, дитина в автобусі, а матір забрали. "Хороша" евакуація.
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11.05.2022 19:47 Відповісти
Там ще 100 000 мешканців у місті, їдь ще раз.
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11.05.2022 19:54 Відповісти
А почему он, а не зелен..
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11.05.2022 20:16 Відповісти
Спас людей, а мог бы сидеть в офисе выражать протест, чего надо вам..
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11.05.2022 20:15 Відповісти
Придурок! Их куда в Московию вывезли ?
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11.05.2022 20:25 Відповісти
Так, задля цього ваотувало створювати ООН. Попереджати та зупиняти війни? Я вас прошу....
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11.05.2022 21:22 Відповісти
Ще одне вилізло гімно!
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11.05.2022 21:50 Відповісти
а мог бы стрельнуть и сразу спас бы больше.
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11.05.2022 22:01 Відповісти
Що таке демагогія? - це намагання переконати сусідку у преференціях х¥я обвислого перед х¥єм стоячим.
Даремне витрачаня грошей на те паразитарні утворення.
Час їх відключати від апарату ШВЛ, мозок на енцефалограмі там вже давно дає пряму лінію.
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11.05.2022 23:33 Відповісти
 
 