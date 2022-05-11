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Новини Санкції проти Росії
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Найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме коштовним камінням з Росією

бриллиант

Найбільший світовий сервіс з торгівлі коштовним камінням RapNet перестав торгувати діамантами з РФ - заборона стосуватиметься всіх каменів, поставлених із РФ після 24 лютого, а також тих, які виготовлені з російської сировини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві платформи.

"RapNet, найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами, заборонила доступ до російських діамантів у своїй мережі. Заборона поширюється на всі діаманти, поставлені з Росії після 24 лютого 2022 року, і включає шліфовані діаманти виготовлені за межами Росії з російських необроблених алмазів", - пояснили в компанії.

Заборона також поширюється на алмази компаній, що на 50% і більше належать компаніям, які перебувають під санкціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вкрали в Парижі діамант вартістю €45 млн

Таке рішення пояснили санкціями США проти російської компанії АЛРОСА - найбільшого у світі виробника алмазів.

"Санкції проти Росії кардинально змінюють ланцюжок постачання алмазів. Покупці хочуть впевненості щодо джерела їхніх діамантів. Етичні міркування виходять за межі юридичних вимог, оскільки покупці відмовляються від російських діамантів, оброблених за межами Росії.

Фінансові санкції зупинили імпорт необроблених алмазів до центрів огранювання, і тому ймовірний дефіцит природних алмазів перед сезоном свят", - сказав голова Rapaport Group Мартін Рапапорт.

Читайте також: "Розумне ембарго": Україна представила дорожню карту енергетичних санкцій проти РФ

Автор: 

санкції (12153) торгівля (1349) діаманти (59)


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Топ коментарі
+17
знов шопопало у заголовку написано
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11.05.2022 19:34 Відповісти
+10
У заголовку навпаки написано. Я вже хотів євреїв лаяти за гешефт понад усе, але насправді респект!
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11.05.2022 19:37 Відповісти
+8
Перечитайте зміст новини.
Це найбільший у світі продавець алмазів і він зупиняє обробку та реалізацію кацапського коштовного каміння. А саме Московія, тобто Якутія, є найбільшим добувачем алмазів у світі і це були мільярди доларів прибутку. Тобто дуже вагомий удар по гебнявій шоблі, я впевнений що ця компанія прийняла таке рішення після антисемітських заяв лаврова і компанії, адже всесвітній ринок обробки і продажу брильянтів належить ортодоксальним євреям
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11.05.2022 19:46 Відповісти
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знов шопопало у заголовку написано
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11.05.2022 19:34 Відповісти
не критично. Пересічна вата навряд цікавиться діамантами )))
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11.05.2022 19:36 Відповісти
це гроші бюдждету кцпстану. йдеться про експорт
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11.05.2022 19:41 Відповісти
Перечитайте зміст новини.
Це найбільший у світі продавець алмазів і він зупиняє обробку та реалізацію кацапського коштовного каміння. А саме Московія, тобто Якутія, є найбільшим добувачем алмазів у світі і це були мільярди доларів прибутку. Тобто дуже вагомий удар по гебнявій шоблі, я впевнений що ця компанія прийняла таке рішення після антисемітських заяв лаврова і компанії, адже всесвітній ринок обробки і продажу брильянтів належить ортодоксальним євреям
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11.05.2022 19:46 Відповісти
соррі. заголовок відрегадували. інша справа.
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11.05.2022 19:56 Відповісти
Де знаходиться головний офіс?

Я думаю, активісти можуть пару акцій з шинами провести...
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11.05.2022 19:36 Відповісти
А прочитати текст, а не тільки дурнуватий заголовок?
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11.05.2022 19:40 Відповісти
Ну это уже просто ПРЕСТУПЛЕНИЕ ,арестовать надо всё имущество этих подонков .
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11.05.2022 19:37 Відповісти
Чиє імущество? редактора Цензора?
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11.05.2022 19:44 Відповісти
Зрада відміняється
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11.05.2022 20:00 Відповісти
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11.05.2022 20:03 Відповісти
У заголовку навпаки написано. Я вже хотів євреїв лаяти за гешефт понад усе, але насправді респект!
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11.05.2022 19:37 Відповісти
перевірка на тупість для дібілів, які читають тільки заголовки)))
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11.05.2022 19:44 Відповісти
заголовок не відповідеє тексту статті ))))
а хто відповість за таку "накладку" ???
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11.05.2022 19:44 Відповісти
Боже, ну конечно им насрать на Украину. Но не насрать на своих покупателей, которые очень даже на это смотрят. И поэтому по всем соцсетям стоит долбить и долбить. Пускай выбирают.
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11.05.2022 19:45 Відповісти
Кому им? Аж интересно
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11.05.2022 19:51 Відповісти
Двуличие и лицемерие Запада, который ещё (!) не узнал ужасов обстрела российскими ракетами и бомбардировок.

Сейчас через Латвию (проездом через Минск, где россияне открывают банковские карты в беларусских банках и обходят блокировку российских карт) ежедневно вылетает самолетами и едут автобусами в Европу от 1500 до 3500 россиян.

И если начать перечислять все пути обхода «санкций» , то не хватит нескольких страниц комментария. И
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11.05.2022 19:46 Відповісти
Хватит читать только заголовки! Некоторым абы коммент написать. А сайту бы нанять корректора, в каждой новости ошибки
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11.05.2022 19:50 Відповісти
Saitu nado prastit oshipki, ljudi ustajut...
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11.05.2022 20:08 Відповісти
 
 