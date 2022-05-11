Найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме коштовним камінням з Росією

Найбільший світовий сервіс з торгівлі коштовним камінням RapNet перестав торгувати діамантами з РФ - заборона стосуватиметься всіх каменів, поставлених із РФ після 24 лютого, а також тих, які виготовлені з російської сировини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві платформи.

"RapNet, найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами, заборонила доступ до російських діамантів у своїй мережі. Заборона поширюється на всі діаманти, поставлені з Росії після 24 лютого 2022 року, і включає шліфовані діаманти виготовлені за межами Росії з російських необроблених алмазів", - пояснили в компанії.

Заборона також поширюється на алмази компаній, що на 50% і більше належать компаніям, які перебувають під санкціями.

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Таке рішення пояснили санкціями США проти російської компанії АЛРОСА - найбільшого у світі виробника алмазів.

"Санкції проти Росії кардинально змінюють ланцюжок постачання алмазів. Покупці хочуть впевненості щодо джерела їхніх діамантів. Етичні міркування виходять за межі юридичних вимог, оскільки покупці відмовляються від російських діамантів, оброблених за межами Росії.

Фінансові санкції зупинили імпорт необроблених алмазів до центрів огранювання, і тому ймовірний дефіцит природних алмазів перед сезоном свят", - сказав голова Rapaport Group Мартін Рапапорт.

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