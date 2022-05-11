Найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме коштовним камінням з Росією
Найбільший світовий сервіс з торгівлі коштовним камінням RapNet перестав торгувати діамантами з РФ - заборона стосуватиметься всіх каменів, поставлених із РФ після 24 лютого, а також тих, які виготовлені з російської сировини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві платформи.
"RapNet, найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами, заборонила доступ до російських діамантів у своїй мережі. Заборона поширюється на всі діаманти, поставлені з Росії після 24 лютого 2022 року, і включає шліфовані діаманти виготовлені за межами Росії з російських необроблених алмазів", - пояснили в компанії.
Заборона також поширюється на алмази компаній, що на 50% і більше належать компаніям, які перебувають під санкціями.
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Таке рішення пояснили санкціями США проти російської компанії АЛРОСА - найбільшого у світі виробника алмазів.
"Санкції проти Росії кардинально змінюють ланцюжок постачання алмазів. Покупці хочуть впевненості щодо джерела їхніх діамантів. Етичні міркування виходять за межі юридичних вимог, оскільки покупці відмовляються від російських діамантів, оброблених за межами Росії.
Фінансові санкції зупинили імпорт необроблених алмазів до центрів огранювання, і тому ймовірний дефіцит природних алмазів перед сезоном свят", - сказав голова Rapaport Group Мартін Рапапорт.
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Це найбільший у світі продавець алмазів і він зупиняє обробку та реалізацію кацапського коштовного каміння. А саме Московія, тобто Якутія, є найбільшим добувачем алмазів у світі і це були мільярди доларів прибутку. Тобто дуже вагомий удар по гебнявій шоблі, я впевнений що ця компанія прийняла таке рішення після антисемітських заяв лаврова і компанії, адже всесвітній ринок обробки і продажу брильянтів належить ортодоксальним євреям
Я думаю, активісти можуть пару акцій з шинами провести...
а хто відповість за таку "накладку" ???
Сейчас через Латвию (проездом через Минск, где россияне открывают банковские карты в беларусских банках и обходят блокировку российских карт) ежедневно вылетает самолетами и едут автобусами в Европу от 1500 до 3500 россиян.
И если начать перечислять все пути обхода «санкций» , то не хватит нескольких страниц комментария. И