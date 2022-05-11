Рашисти обстріляли Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами: Селище горить у кількох місцях
Російські окупанти обстріляли селище Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
"Селище горить у кількох місцях. Обстріл вівся з боку селища Липці. Єдиною метою обстрілу було підпалити селище, де зараз перебувають 20 лежачих людей, багато дітей і лише декілька дорослих", - йдеться в повідомленні.
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Kek Jager
показати весь коментар11.05.2022 19:49 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
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Solsky Wasyl
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