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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами: Селище горить у кількох місцях

харківщина

Російські окупанти обстріляли селище Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Селище горить у кількох місцях. Обстріл вівся з боку селища Липці. Єдиною метою обстрілу було підпалити селище, де зараз перебувають 20 лежачих людей, багато дітей і лише декілька дорослих", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Від рашистів звільнено селище Питомник на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

обстріл (29293) Харківщина (6054) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Будут стрелять всем, что у них есть. Уже по сути используют химическое оружие, x-22 если запустят с близкого расстояния, то топливо вполне себе ядовито. Увы, способ защиты от этого только один: отправить 50 диверсантов в Москву, сделать им из удобрений и прочих легально продающихся вещей для бизнеса через подставные фирмы несколько десятков очень мощных фугасов в грузовики и фуры, ну и начать атаковать правительственные здания с дистанционным управлением. Каждый раз. Диверсанты, разумеется, уже должны работать там еще с первого предупреждения США о нападении, а то и с прошлогодних попыток напасть.
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11.05.2022 19:49 Відповісти
Правильно чеченцы резали кацапне головы на камеру!!
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11.05.2022 19:57 Відповісти
Чечня все одно потрапила під вплив москви, краще палити їх колонни, це ефективніше як бачу.
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11.05.2022 20:32 Відповісти
 
 