Рашисти обстріляли Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами: Селище горить у кількох місцях

Російські окупанти обстріляли селище Циркуни на Харківщині запалювальними снарядами.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Селище горить у кількох місцях. Обстріл вівся з боку селища Липці. Єдиною метою обстрілу було підпалити селище, де зараз перебувають 20 лежачих людей, багато дітей і лише декілька дорослих", - йдеться в повідомленні.

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