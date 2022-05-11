Розмова окупанта з матір'ю: "То, что на нас сейчас одето, – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", - перехоплення СБУ. АУДIО
Росія не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним. У першу чергу це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.
Про це свідчать телефонні розмови загарбників, перехоплені СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну в Україну.
Тож він просить її позичити грошей, аби за власний кошт купити собі засоби захисту: розгрузку, каску, бронежилет.
Топ коментарі
+16 Белла Богун
показати весь коментар11.05.2022 19:51 Відповісти Посилання
+15 vadyan
показати весь коментар11.05.2022 19:52 Відповісти Посилання
+12 Don Bessam #359417
показати весь коментар11.05.2022 19:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один австрийский броник 5 уровня - 18 тыщ гривень. В рублях это около 50тыщ.
Шо ОНО нашло себе за 8 тыщ рублей ?
На нем был чорный селофан... 🤕
Очікування: Київ за три дні, форсування Ла-Маншу через два тижні, весь світ переляканий і здається...
Реальність: Мама, пришли 50$, я сєбє каску и наколєннікі хочу купить...
Хоча весь іншій одяг і взуття супер.
залишився б вдома то заощадив би гроші
Так ви ж самая сільная армія в мірє!
Подивись, браток, на свою екіпіровку, мож очі розкриються ЗА ЩО ти стріляєш українців!
А якщо серьозно, то велика подяка Пороху, що наша армія зараз екіпірована на декілька порядків ліпше, аніж ці запоребрики. І навіть всі намагання Зелені не постачати в армію форму, броніки, екіпіровку, нормально кормити бійців, не призвела до критичних наслідків... просто не встигли настільки відкотитись назад! Звісно - багатьом приходиться за свій рахунок все це купувати, але все ж далеко не всім!
У нас "самообслужіваніє"...
Вони кажуть: нам дуже пощастило. Отаке воно «пощастило» в окупації - у твоєму городі стоять два танки й три БТРи, але хоч самі живі і власна домівка вціліла . Бо ті покидьки застрелили сусіда з хати неподалік. Будинок його підірвали, і він вигорів дотла....
Виходимо за ворота. Дядя Міша показує мені місце, де збиралися рашисти. Зовсім недалеко від їх будинку. «А тут зв'язок хороший. То вони тут рідні дзвонили, такий розповідали брєд. Та і нам вони казали про нацистів, про "асвабаждєніє". Слухай, сміх - вони електричні чайники ставили на газові плити! А коли вже відступали, то грузили все, що можна винести, на свої БТРи. Так от з тієї хати (показує мені на будинок неподалеку рукою) тягли коври, стільці і ракетки для бадмінтону. От нащо їм ті ракетки?».
«Асвабадітєли» були з єкатеринбургу, пєрмі та туви, з центральних регіонів - жодного. До них рашисти приходили додому двічі: спочатку зайшли в хату, позаглядали під ліжка, у шафи, думали, що там ховаються українські військові; вдруге питали за зброю та хотіли забрати телефони. Дядя Міша сказав, що в них один телефон на двох (свій він, звісно, заховав, аби мати зв'язок з дітьми) і віддав старий мобільний тьоті Шури. Телефон руzня все ж таки не взяла, а от сімку витягнули.
Дядя Міша уважно заглядає мені в очі: «Я розумію, що цей рік буде складним. Складним в усіх сенсах, і в плані продовольства у першу чергу. Стільки землі не засіяли...а скільки "засіяли" мінами... Але я готовий їсти саму лишень картоплю з солоним огурком. Аби вони не поверталися! Розумієш? Аби вони лише не повернулися, ці нелюди»…
Йдемо назад до будинку. На столі нас чекає ароматна кава з домашнім молоком та порізаний тільки-но спечений тортик. За кавою дядя Міша з гордістю розповідає, що тьотя Шура радо готувала нашим бійцям гарячі обіди, коли ті зайшли в село після відходу каzапів. Вона - діабетик, важко пережила інсульт у грудні 2021 року. Але не просто вистояла, але й знайшла в собі сили допомагати іншим. Поки ми говорили (про війну, звісно ж), у моїй голові постійно роїлися думки: «Які вони неймовірні, які сильні. Пережити таке у 70 років і не перестати радіти життю. Не зламатися, усміхатися так щиро, випромінювати людяність».
Закінчити я хочу оцими словами дяді Міші: «Я не боюсь вже їхніх обстрілів, їхніх ракет, їхніх бомб. Мені то все не так страшно, як вони самі. Особливо після того, що вони наробили в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Бо вони нелюди, не люди !!!».