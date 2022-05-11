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Новини Війна
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Розмова окупанта з матір'ю: "То, что на нас сейчас одето, – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", - перехоплення СБУ. АУДIО

Росія не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним. У першу чергу це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, перехоплені СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну в Україну.

Тож він просить її позичити грошей, аби за власний кошт купити собі засоби захисту: розгрузку, каску, бронежилет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все. Дебилизм полный", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

Автор: 

армія рф (17889) СБУ (12998) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+16
Форма номер восемь - что спиз..им, то и носим.
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11.05.2022 19:51 Відповісти
+15
Епічно! Друга армія у світі.....
Очікування: Київ за три дні, форсування Ла-Маншу через два тижні, весь світ переляканий і здається...
Реальність: Мама, пришли 50$, я сєбє каску и наколєннікі хочу купить...
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11.05.2022 19:52 Відповісти
+12
на деревянную упаковку хай маман ориентируется...
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11.05.2022 19:53 Відповісти
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Форма номер восемь - что спиз..им, то и носим.
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11.05.2022 19:51 Відповісти
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11.05.2022 20:17 Відповісти
Знаю по личному опыту отправки двух броников (без касок и прочих налокотников)

Один австрийский броник 5 уровня - 18 тыщ гривень. В рублях это около 50тыщ.

Шо ОНО нашло себе за 8 тыщ рублей ?
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11.05.2022 20:55 Відповісти
Нуу походу лапти и ушанку.
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11.05.2022 21:04 Відповісти
чорний селофановий пакет 😏
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11.05.2022 21:04 Відповісти
Просо захотів побухати )
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11.05.2022 22:34 Відповісти
Ящо він собі щось купує за 2.500 т. гривень,то яке унило гімно їм видали.
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12.05.2022 10:24 Відповісти
А шо такоє «екіпіровка» ?- Ета как «кунілінгус»,тока сзаді.
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11.05.2022 19:51 Відповісти
Ета-ипанутая кацасемейка уже саписала сваим аканьем здесь,вышлите этой тупорылой уже эту епиптровку...
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11.05.2022 20:19 Відповісти
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11.05.2022 20:21 Відповісти
Модний тренд весна-літо ДМБ-2022
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11.05.2022 21:06 Відповісти
Мой милый с горочки спустился

На нем был чорный селофан... 🤕
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11.05.2022 21:08 Відповісти
Хочет тварь подохнут в новеньком. Ещё и свою маму суку в долги загнать. Скрепы *****.
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11.05.2022 19:52 Відповісти
Мені якось пох на те...
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11.05.2022 19:52 Відповісти
Епічно! Друга армія у світі.....
Очікування: Київ за три дні, форсування Ла-Маншу через два тижні, весь світ переляканий і здається...
Реальність: Мама, пришли 50$, я сєбє каску и наколєннікі хочу купить...
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11.05.2022 19:52 Відповісти
Странный оккупант. Про Чечню ничего не знает. Там всегда ставили 12 человек в ряд, давали оружие четверым, а остальным говорили либо искать в кишлаках, либо ждать, пока убьют первых четверых и тогда забирайте оружие с них, а третья группа в ожидании гибели второй. Ну и здесь тоже самое, нашел своих орков с оружием, стой за ними и жди, пока их перебьют. Потом забирай оружие и сам подыхай, а за тобой уже новый подвоз. Так и будет.
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11.05.2022 19:53 Відповісти
на деревянную упаковку хай маман ориентируется...
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11.05.2022 19:53 Відповісти
А што, кулькі уже на расії не в моде?
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11.05.2022 20:30 Відповісти
ну дыбилы же ******* типа по богатому...
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12.05.2022 16:34 Відповісти
За счастье деревянный макинтош примерять
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11.05.2022 19:53 Відповісти
Давайте будемо відверті. Мені тиждень тому волонтери привезли бронік та кевларовий шолом. В військовій частині нема. Якесь дежавю-8 років ,а волонтери знов одягають.
Хоча весь іншій одяг і взуття супер.
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11.05.2022 19:53 Відповісти
Подтверждаю. Тоже знаю семью, которая собрала деньги по родственникам и отослала сыну на передовую для покупки снаряжения. Военная помощь разворовывается, а потом продается тем же волонтерам. Эту проблему поднимал Юрий Швец, но зеленые его заклеймили.
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11.05.2022 20:17 Відповісти
мені теж якось вже набридло слухати, які вони недолугі. я більше хотіла б почути, де наші дрони-камікадзе? скільки гаубиць уже на місці? чи вже всіх наших забезпечили броніками? доки ми будемо збирати на рації!!!!! і тепловізори!!!
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11.05.2022 19:55 Відповісти
*******.! не разгрузку а место на кладбище лучше прикупи,а то закопают гдето в канаве!!!!
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11.05.2022 19:55 Відповісти
Плять ,вона збирається позичати вісім тисяч рублів ?
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11.05.2022 19:55 Відповісти
Можна тільки уявити яке жалюгідне в них життя, якщо такі гроші ще й позичати треба.
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11.05.2022 20:28 Відповісти
Голодранци 1-й абосранай арміі міра...
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11.05.2022 19:55 Відповісти
Экипировка это не скрепно. У дедов этого не было .Кастрюлю на голову и дверь от холодильника вместо броника, чем не экипировка?
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11.05.2022 19:55 Відповісти
розгрузку, каску, бронежилет за 8 000 рупій ?
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11.05.2022 19:56 Відповісти
от Нерфа
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11.05.2022 20:00 Відповісти
Нічого собі в них торби поліетиленові які дорогі...
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11.05.2022 19:57 Відповісти
дубвий бронік і липову каску
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11.05.2022 19:58 Відповісти
Друга армія в світі. Бомжі.
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11.05.2022 20:01 Відповісти
Ну то трусів собі й жінкам нап*здили, а екіпіровки ж в людей нема по хатах...
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11.05.2022 20:05 Відповісти
навіщо екіпіровка дохлим оркам,
залишився б вдома то заощадив би гроші
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11.05.2022 20:08 Відповісти
Ёпсель-мопсель!
Так ви ж самая сільная армія в мірє!
Подивись, браток, на свою екіпіровку, мож очі розкриються ЗА ЩО ти стріляєш українців!
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11.05.2022 20:10 Відповісти
Головне - аби в кармані був великий поліетиленовий пакет - у цьому випадку є ненульова вирогідність, що кохана отримає його не те щоби цілого, але принаймі всього. Невелика, але є!

А якщо серьозно, то велика подяка Пороху, що наша армія зараз екіпірована на декілька порядків ліпше, аніж ці запоребрики. І навіть всі намагання Зелені не постачати в армію форму, броніки, екіпіровку, нормально кормити бійців, не призвела до критичних наслідків... просто не встигли настільки відкотитись назад! Звісно - багатьом приходиться за свій рахунок все це купувати, але все ж далеко не всім!
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11.05.2022 20:10 Відповісти
Что бы выжить ему нужен не броник, а свалить оттуда. Умные мысли не приходят, как и запись на войну? Или все таки не покидает мысль что то на этом заработать и остаться в плюсе?
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11.05.2022 20:15 Відповісти
Екіпіровка росгвардії: Топтуны сверхпрочные, защита от гниения ног, защита от вони ног.

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11.05.2022 20:17 Відповісти
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11.05.2022 20:18 Відповісти
Настелили по селах асфальту, що в окупантів лижі стираються...
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11.05.2022 20:39 Відповісти
за 8 000 і будьоновку не купе
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11.05.2022 20:19 Відповісти
Чорний сміттевий пакет не забудь!!!
У нас "самообслужіваніє"...
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11.05.2022 20:20 Відповісти
Да и вас людьми не назовешь...
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11.05.2022 20:21 Відповісти
Ваша правда... Як на мене, то наша головна помилка не в тому, що ми колись вважали їх "братнім народом", а в тому, що вважали їх людьми...
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11.05.2022 20:44 Відповісти
///
Вони кажуть: нам дуже пощастило. Отаке воно «пощастило» в окупації - у твоєму городі стоять два танки й три БТРи, але хоч самі живі і власна домівка вціліла . Бо ті покидьки застрелили сусіда з хати неподалік. Будинок його підірвали, і він вигорів дотла....
Виходимо за ворота. Дядя Міша показує мені місце, де збиралися рашисти. Зовсім недалеко від їх будинку. «А тут зв'язок хороший. То вони тут рідні дзвонили, такий розповідали брєд. Та і нам вони казали про нацистів, про "асвабаждєніє". Слухай, сміх - вони електричні чайники ставили на газові плити! А коли вже відступали, то грузили все, що можна винести, на свої БТРи. Так от з тієї хати (показує мені на будинок неподалеку рукою) тягли коври, стільці і ракетки для бадмінтону. От нащо їм ті ракетки?».
«Асвабадітєли» були з єкатеринбургу, пєрмі та туви, з центральних регіонів - жодного. До них рашисти приходили додому двічі: спочатку зайшли в хату, позаглядали під ліжка, у шафи, думали, що там ховаються українські військові; вдруге питали за зброю та хотіли забрати телефони. Дядя Міша сказав, що в них один телефон на двох (свій він, звісно, заховав, аби мати зв'язок з дітьми) і віддав старий мобільний тьоті Шури. Телефон руzня все ж таки не взяла, а от сімку витягнули.
Дядя Міша уважно заглядає мені в очі: «Я розумію, що цей рік буде складним. Складним в усіх сенсах, і в плані продовольства у першу чергу. Стільки землі не засіяли...а скільки "засіяли" мінами... Але я готовий їсти саму лишень картоплю з солоним огурком. Аби вони не поверталися! Розумієш? Аби вони лише не повернулися, ці нелюди»…
Йдемо назад до будинку. На столі нас чекає ароматна кава з домашнім молоком та порізаний тільки-но спечений тортик. За кавою дядя Міша з гордістю розповідає, що тьотя Шура радо готувала нашим бійцям гарячі обіди, коли ті зайшли в село після відходу каzапів. Вона - діабетик, важко пережила інсульт у грудні 2021 року. Але не просто вистояла, але й знайшла в собі сили допомагати іншим. Поки ми говорили (про війну, звісно ж), у моїй голові постійно роїлися думки: «Які вони неймовірні, які сильні. Пережити таке у 70 років і не перестати радіти життю. Не зламатися, усміхатися так щиро, випромінювати людяність».

Закінчити я хочу оцими словами дяді Міші: «Я не боюсь вже їхніх обстрілів, їхніх ракет, їхніх бомб. Мені то все не так страшно, як вони самі. Особливо після того, що вони наробили в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Бо вони нелюди, не люди !!!».
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11.05.2022 20:24 Відповісти
розгрузку, каску, бронежилет. "Ета ********* рубашка мая!" (Володарь кілець)Приб"ють, свої ж оркі приб"ють його. За каску і бронік і за розгрузку.
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11.05.2022 20:38 Відповісти
А пусть он волонтеров своих попросит 😆, может помогут.....ну хоть чем нибудь.....ну хоть пакетик..целофановый..на удачу.
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11.05.2022 20:44 Відповісти
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11.05.2022 20:54 Відповісти
то без пластин щоб кожен міг по макбуку додому взяти
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11.05.2022 20:56 Відповісти
Москаль готовься! "Скоро на тебя оденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Ну ты ее не услышишь".
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11.05.2022 22:34 Відповісти
 
 