Розмова окупанта з матір'ю: "То, что на нас сейчас одето, – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", - перехоплення СБУ. АУДIО

Росія не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним. У першу чергу це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, перехоплені СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну в Україну.

Тож він просить її позичити грошей, аби за власний кошт купити собі засоби захисту: розгрузку, каску, бронежилет.

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