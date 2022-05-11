Обговорюється створення гуманітарного коридору для українського зерна через Білорусь у порти Балтики, - Литва
Реальних шляхів вивезення зерна з України лише два: розблокувати за допомогою міжнародних структур українські порти або створити гуманітарний коридор для провезення вантажів через Білорусь до портів країн Балтії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив литовський міністр транспорту Марюс Скуодіс.
"Якщо світова спільнота може говорити про нестачу продовольства у світі через неможливість вивезення українського зерна, то треба наважитись і розблокувати порти (українські – BNS), щоб судна могли ходити. Другий варіант – використовувати ту інфраструктуру, яка є – це перевезення зерна через Білорусь, що дозволило б задіяти всі потужності Клайпедського порту, а також потужності латвійських та естонських портів. Для цього буде потрібний якийсь гуманітарний коридор через Білорусь", - сказав Скуодіс журналістам.
За словами міністра, переговори про такий коридор ведуться, але за нього мають відповідати міжнародні структури - ООН або Єврокомісія.
"Переговори (коридором - BNS) йдуть, але це, перш за все, обов'язок міжнародних структур - досягти певних домовленостей, оскільки якби український вантаж прийшов з Білорусі, ми б його точно прийняли", - сказав міністр транспорту.
Основна проблема перевезення українського зерна до Литви в обхід Білорусі – нерозвиненість залізничної інфраструктури у західному напрямку. Зараз через Польщу можуть ходити лише 2-3 потяги на добу.
"Клайпедський порт здатний перевалювати досить багато - не рахуючи Терміналу насипних вантажів - близько 8 млн тонн, і ця кількість може бути збільшена за рахунок інвестицій у потужності. На жаль, через інфраструктурні обмеження наразі в Литву можна завозити тільки 1-1,5 млн тонн українського зерна на рік", - сказав Скуодіс.
Логістика між Україною та Литвою ускладнюється різними залізничними коліями – в Україні та Литві досі використовується російська, а в Польщі – європейська, тому при перевезенні вантажів необхідно змінювати рухомий склад.
На початку травня в Україну вирушив тестовий поїзд "Литовських залізниць", який має доставити різні товари у контейнерах з України через Польщу до Каунаса. Якщо маршрут себе виправдає, пізніше ним можливі перевезення зерна.
Як повідомлялося раніше, порт Клайпеди здатний щорічно перевалювати до 8-9 млн тонн сільгосппродукції з України у разі вирішення проблем залізничної логістики. Станом на кінець квітня в Україні залишалося 20 млн тонн зерна торішнього врожаю. До початку військової операції вона експортувала близько 5 млн. тонн зерна на місяць, але зараз через блокаду українських морських портів країною агресором Росією поставки різко знизилися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
nadejus feik....
Полный визовый режим, никаких торговых отношений, ни одной гривны не отправлять наверх. Иначе все будет снова и снова.
заиметьвернуть оружие возмездия в связи с похериванием договоров, или НАТО на худой конец - тогда можно и с прокладками общаться.
це просто як віддати все мордору
вы там **** не дали?
а через Польшу нельзя?
ваЗЕлин долб***
юг сдал, оборонные програмы свернул, азов сдал
Теперь хотят отбелить усатого таракана?
после войны посадить всю эту шваль зеленую🤬
Ущипните меня - я сплю !!!
Там ці скоти-поплічники його покрадуть.
Забудьте ту кончену територію разом з рашкою і шукайте притомні та цивілізовані шляхи.
І Беларусь і Францыя краіны дэ факта акупаваныя ў дадзеным выпадку. У гэтым і паралель. А Лукашэнка заўсёды быў прамаскоўскі і да ўлады з дапамогай Масквы прыйшоў, і палітыку на працягу ўжо 28 год выконвае маскоўскую, але вось чамусьці ўкраінцы прачнуліся 24 лютага. Да гэтага некаторыя нават усхапляліся Лукашэнкам, які гарны "хозяйственник". Папярэджвалі, і ня раз, ніхто ня слухаў, таму што такія ж інфантылы і мыслення геапалітычнага нуль
https://www.youtube.com/watch?v=MPoe5e4-CrQ