Обговорюється створення гуманітарного коридору для українського зерна через Білорусь у порти Балтики, - Литва

Реальних шляхів вивезення зерна з України лише два: розблокувати за допомогою міжнародних структур українські порти або створити гуманітарний коридор для провезення вантажів через Білорусь до портів країн Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив литовський міністр транспорту Марюс Скуодіс.

"Якщо світова спільнота може говорити про нестачу продовольства у світі через неможливість вивезення українського зерна, то треба наважитись і розблокувати порти (українські – BNS), щоб судна могли ходити. Другий варіант – використовувати ту інфраструктуру, яка є – це перевезення зерна через Білорусь, що дозволило б задіяти всі потужності Клайпедського порту, а також потужності латвійських та естонських портів. Для цього буде потрібний якийсь гуманітарний коридор через Білорусь", - сказав Скуодіс журналістам.

За словами міністра, переговори про такий коридор ведуться, але за нього мають відповідати міжнародні структури - ООН або Єврокомісія.

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"Переговори (коридором - BNS) йдуть, але це, перш за все, обов'язок міжнародних структур - досягти певних домовленостей, оскільки якби український вантаж прийшов з Білорусі, ми б його точно прийняли", - сказав міністр транспорту.

Основна проблема перевезення українського зерна до Литви в обхід Білорусі – нерозвиненість залізничної інфраструктури у західному напрямку. Зараз через Польщу можуть ходити лише 2-3 потяги на добу.

"Клайпедський порт здатний перевалювати досить багато - не рахуючи Терміналу насипних вантажів - близько 8 млн тонн, і ця кількість може бути збільшена за рахунок інвестицій у потужності. На жаль, через інфраструктурні обмеження наразі в Литву можна завозити тільки 1-1,5 млн тонн українського зерна на рік", - сказав Скуодіс.

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Логістика між Україною та Литвою ускладнюється різними залізничними коліями – в Україні та Литві досі використовується російська, а в Польщі – європейська, тому при перевезенні вантажів необхідно змінювати рухомий склад.

На початку травня в Україну вирушив тестовий поїзд "Литовських залізниць", який має доставити різні товари у контейнерах з України через Польщу до Каунаса. Якщо маршрут себе виправдає, пізніше ним можливі перевезення зерна.

Як повідомлялося раніше, порт Клайпеди здатний щорічно перевалювати до 8-9 млн тонн сільгосппродукції з України у разі вирішення проблем залізничної логістики. Станом на кінець квітня в Україні залишалося 20 млн тонн зерна торішнього врожаю. До початку військової операції вона експортувала близько 5 млн. тонн зерна на місяць, але зараз через блокаду українських морських портів країною агресором Росією поставки різко знизилися.

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