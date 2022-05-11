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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Обговорюється створення гуманітарного коридору для українського зерна через Білорусь у порти Балтики, - Литва

зерно

Реальних шляхів вивезення зерна з України лише два: розблокувати за допомогою міжнародних структур українські порти або створити гуманітарний коридор для провезення вантажів через Білорусь до портів країн Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив литовський міністр транспорту Марюс Скуодіс.

"Якщо світова спільнота може говорити про нестачу продовольства у світі через неможливість вивезення українського зерна, то треба наважитись і розблокувати порти (українські – BNS), щоб судна могли ходити. Другий варіант – використовувати ту інфраструктуру, яка є – це перевезення зерна через Білорусь, що дозволило б задіяти всі потужності Клайпедського порту, а також потужності латвійських та естонських портів. Для цього буде потрібний якийсь гуманітарний коридор через Білорусь", - сказав Скуодіс журналістам.

За словами міністра, переговори про такий коридор ведуться, але за нього мають відповідати міжнародні структури - ООН або Єврокомісія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В українських портах заблоковано 4,5 млн тон зерна, - ООН

"Переговори (коридором - BNS) йдуть, але це, перш за все, обов'язок міжнародних структур - досягти певних домовленостей, оскільки якби український вантаж прийшов з Білорусі, ми б його точно прийняли", - сказав міністр транспорту.

Основна проблема перевезення українського зерна до Литви в обхід Білорусі – нерозвиненість залізничної інфраструктури у західному напрямку. Зараз через Польщу можуть ходити лише 2-3 потяги на добу.

"Клайпедський порт здатний перевалювати досить багато - не рахуючи Терміналу насипних вантажів - близько 8 млн тонн, і ця кількість може бути збільшена за рахунок інвестицій у потужності. На жаль, через інфраструктурні обмеження наразі в Литву можна завозити тільки 1-1,5 млн тонн українського зерна на рік", - сказав Скуодіс.

Також читайте: Якщо РФ не розблокує українські порти - світові загрожуватиме харчова трагедія, - Зеленський

Логістика між Україною та Литвою ускладнюється різними залізничними коліями – в Україні та Литві досі використовується російська, а в Польщі – європейська, тому при перевезенні вантажів необхідно змінювати рухомий склад.

На початку травня в Україну вирушив тестовий поїзд "Литовських залізниць", який має доставити різні товари у контейнерах з України через Польщу до Каунаса. Якщо маршрут себе виправдає, пізніше ним можливі перевезення зерна.

Як повідомлялося раніше, порт Клайпеди здатний щорічно перевалювати до 8-9 млн тонн сільгосппродукції з України у разі вирішення проблем залізничної логістики. Станом на кінець квітня в Україні залишалося 20 млн тонн зерна торішнього врожаю. До початку військової операції вона експортувала близько 5 млн. тонн зерна на місяць, але зараз через блокаду українських морських портів країною агресором Росією поставки різко знизилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані Росією порти, - Шмигаль

Автор: 

Білорусь (7971) зерно (3137) Литва (2459) порт (2059) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+41
а можна уже сказать, кто главний пєрєговорщік?..

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11.05.2022 20:04 Відповісти
+38
ШОООО? *чєрєз їблорусь*??? через країну агресор?? АЛЬО? А ЧЬО НЄ ЧЄРЄЗ МОСКВУ?
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11.05.2022 19:59 Відповісти
+29
"З дуба впали"?! Вже якщо й везти - то через Польщу Бо Луці невідомо що назавтра в голові "бемкне"!
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11.05.2022 20:00 Відповісти
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ШОООО? *чєрєз їблорусь*??? через країну агресор?? АЛЬО? А ЧЬО НЄ ЧЄРЄЗ МОСКВУ?
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11.05.2022 19:59 Відповісти
а можна уже сказать, кто главний пєрєговорщік?..

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11.05.2022 20:04 Відповісти
"З дуба впали"?! Вже якщо й везти - то через Польщу Бо Луці невідомо що назавтра в голові "бемкне"!
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11.05.2022 20:00 Відповісти
Дунай є. Майже всією Європою тече... Бо не "миші" з'їдять, то "білоруси", курва...
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11.05.2022 20:02 Відповісти
В Європу не потрібно
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11.05.2022 20:18 Відповісти
З якого це дива? https://www.apk-inform.com/uk/news/1526890 Потяг з України в Австрію курсуватиме щотижня та доставлятиме зерно в Європу - Агросем Новині ще й тижня нема. Купа портів в Європі на Дунаї: https://www.danubecommission.org/dc/ru/%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5/ Порты на Дунае
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11.05.2022 20:28 Відповісти
Придурок, Дунай впадає в Чорне море, тобто в те ж саме що й Дніпро.
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11.05.2022 20:35 Відповісти
Є румунські та болгарські порти - країн НАТО
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11.05.2022 20:55 Відповісти
Читай уважно, непридурок. Посилання на бісову кількість портів -- синенькі.
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11.05.2022 21:07 Відповісти
Только не вздумайте из-за этого транзита с Беларуси Вежливые санкции снимать, а то уже чую сейчас начнуться петляния вокруг Бульбофюрера
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11.05.2022 20:00 Відповісти
Санкции с бульбофюрера надо снять, чем и привлечь на свою сторону оторвав от Х*йла.
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11.05.2022 20:36 Відповісти
(facepalm) sho za......debylizm

nadejus feik....
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11.05.2022 20:00 Відповісти
Нащо через Білорусь? Дунай же є, йо-майо.
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11.05.2022 20:01 Відповісти
Началось. Снова пошли торговать с тем, кто способствовал Буче и 700 запущенным ракетам. Или даже не прекращали торговать, если на то пошло. Неужели кто-то думает, что Лукашенко пропустит зерно за бесплатно, не потребовав снятия санкций в обмен на это. Потом еще задают вопросы, а почему это беларусы не протестуют, когда сами в 2019-ом году выдавали ему 85% рейтинг одобрения и уважали за "отпор" Путину.

Полный визовый режим, никаких торговых отношений, ни одной гривны не отправлять наверх. Иначе все будет снова и снова.
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11.05.2022 20:01 Відповісти
Лукашенка давно уже надо переманить на свою сторону со всеми вытекающими выгодами. Если он потребует снять санкции и признать его законным президентом белоруссии значит надо это сделать.
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11.05.2022 20:40 Відповісти
а у него армия точно бульбашовская а не хйловская? вот когда Хйла и ко военно нагнуть, повесить на красной площади, заиметь вернуть оружие возмездия в связи с похериванием договоров, или НАТО на худой конец - тогда можно и с прокладками общаться.
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11.05.2022 20:54 Відповісти
москальня дозволить. та все вкраде.
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11.05.2022 20:02 Відповісти
в білорусі х!йло робить що хоче,
це просто як віддати все мордору
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11.05.2022 20:03 Відповісти
Чому не польські ?
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11.05.2022 20:03 Відповісти
Через бульбашію?
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11.05.2022 20:05 Відповісти
Что за муйня?
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11.05.2022 20:06 Відповісти
Starij tarakan apjatj hochet soskachitj , on kak dvugalovaja kurica ruskih , i tudi i sudi....i chujet kanec rusnji .
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11.05.2022 20:06 Відповісти
після перемоги над кацапами зразу на другий день не забути розхерачити білорусії всі аеродроми,заводи,інфраструктуру і щоб там випадково не було нашого зерна під час помсти
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11.05.2022 20:07 Відповісти
краще зразу путлєру подарувати і не мучатись
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11.05.2022 20:07 Відповісти
а зєбидло для України зерно залишить?
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11.05.2022 20:08 Відповісти
а они когда-то думали об украинцах? 74% будут кормить видосиками
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11.05.2022 20:13 Відповісти
А через Польшу западло отправить?
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11.05.2022 20:10 Відповісти
через белорусскую область жд колея той же ширины. через поляндию 2 раза менять тележки
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11.05.2022 20:19 Відповісти
Вдоль белорусской границы через сувалки нельзя что ли?
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11.05.2022 20:11 Відповісти
Бедненькая европушка, хлебушек заканчивается да? Мы следующие 8 лет будем выражать вам глубокую озабоченность, а потом посмотрим..
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11.05.2022 20:11 Відповісти
ty kacap - neftj kushatj budesh
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11.05.2022 20:29 Відповісти
Квартал 95,а шо вы хотели. Не, ну это реально смешно.
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11.05.2022 20:15 Відповісти
Через страну агрессора?
вы там **** не дали?
а через Польшу нельзя?
ваЗЕлин долб***
юг сдал, оборонные програмы свернул, азов сдал
Теперь хотят отбелить усатого таракана?
после войны посадить всю эту шваль зеленую🤬
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11.05.2022 20:17 Відповісти
А кровью и убитыми детьми не будет пахнуть ето 3ерно?
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11.05.2022 20:18 Відповісти
Про коридор через Белорусь - чушь какая-то. Лучше бы ООН дала мандат на использование миротворческих, или сил НАТО для разблокировки Одессы и морских коридоров к ней. То есть, их посредством обеспечила бы некую "бесполётную" зону в этой части Чёрного моря. Юридически это можно оформить как "угроза мировой продовольственной безопасности", а это, в свою очередь, даёт зелёный свет вмешательству третьей стороны под эгидой ООН.
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11.05.2022 20:19 Відповісти
БЕЛАРУСЬ ?!?!?!
Ущипните меня - я сплю !!!
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11.05.2022 20:19 Відповісти
З якого переляку лише два 'реальні шляхи'? У Польщі що, вихід до Балтійського моря зник? Разом з кордоном з Литвою?
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11.05.2022 20:20 Відповісти
Повна блокада Білорусі! Це підлий ворог. За такі "пропозиції" потрібно відразу розстрілювати.
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11.05.2022 20:21 Відповісти
Тільки то не білорусь вже. Та й з великої літери територію цих вбивць писати не варто.
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11.05.2022 20:38 Відповісти
бяросусь...на ну нах пля....
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11.05.2022 20:24 Відповісти
Mogu skazat etot Skuodis on nicego neresajet.Vdimo uze zabyl kak za tranzit udobrenije ego nedavno nevybrosili,pozeleli ego,tak vydymo vyvodov ********
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11.05.2022 20:25 Відповісти
Нема чого везти наше зерно через смердючу білорашку.
Там ці скоти-поплічники його покрадуть.

Забудьте ту кончену територію разом з рашкою і шукайте притомні та цивілізовані шляхи.
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11.05.2022 20:35 Відповісти
Там що, з глузду зїхали?
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11.05.2022 20:38 Відповісти
Торговля на крови, хуже не будет...
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11.05.2022 20:39 Відповісти
Укаїною до Гданьська.
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11.05.2022 20:42 Відповісти
Плюс Гдыня, Свиноустье и т.д. Только с братьями поляками бизнес вести, никаких продажных бульбашей.
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11.05.2022 21:09 Відповісти
Глянул на глобус, в Польше море тоже есть
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11.05.2022 20:57 Відповісти
Ага. А у нас Дунай.
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12.05.2022 00:30 Відповісти
та ви йо.........лись. двісті км різниця
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11.05.2022 21:01 Відповісти
Какой такой транзит. Бульбоеги еще за ракетные удары и военные аэродромы на своей территории рассчитываться будут не один год. Раком вместе с русней стоять будут.
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11.05.2022 21:07 Відповісти
Акупаваная Францыя таксама стаяла ракам разам з Нямеччынай за размеркаванне на сваёй тэрыторыі нямецкіх трансмітэраў, якія дапамагалі ў налётах на Лондан?
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12.05.2022 02:04 Відповісти
Годі вже. Франція, разом з Британією, оголосила війну Німеччині за напад на Польщу, бо обидві були гарантами безпеки Польщі. Франція програла цю війну, як -- зараз не розбиратимемось. Підписала капітуляцію, а вже потім були бомбування Лондона з території Франції. Де тут паралелі з поведінкою Білорусі? ***** допомогло Бульбофюреру *********** власний народ, тому Бульбофюрер зараз віддає "борг", що не зрозуміло?
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12.05.2022 03:02 Відповісти
Так хто бамбардаваў? Французы? Чые войскі кантралявалі поўнач Францыі? Францускія?
І Беларусь і Францыя краіны дэ факта акупаваныя ў дадзеным выпадку. У гэтым і паралель. А Лукашэнка заўсёды быў прамаскоўскі і да ўлады з дапамогай Масквы прыйшоў, і палітыку на працягу ўжо 28 год выконвае маскоўскую, але вось чамусьці ўкраінцы прачнуліся 24 лютага. Да гэтага некаторыя нават усхапляліся Лукашэнкам, які гарны "хозяйственник". Папярэджвалі, і ня раз, ніхто ня слухаў, таму што такія ж інфантылы і мыслення геапалітычнага нуль

https://www.youtube.com/watch?v=MPoe5e4-CrQ
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12.05.2022 03:24 Відповісти
Від таких новин з'являється мрія про ракету на ОП! Сцуки! Тварюки! Їздять піаряться в бучі бородянки, а те що в них винна саме Білорусь скромно так мовчать! ********!
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11.05.2022 21:15 Відповісти
А Расея тут не пры чым, так? Ну акей, добра.
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12.05.2022 02:05 Відповісти
Это пи...ц
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11.05.2022 21:21 Відповісти
чи не спроба таргана відпрасувати?
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Те кому жрать нехрен пускай и выстраиваются в очередь, заключают прямые контракты с правительством (мы еще посмотрим как эти деятели в ООН голосовали... кто из них требовал у наших посольств убрать объявления про прием добровольцев в легион, чтоб путина не злить...) и вывозят СЕБЕ зернишко хоть на фурах, хоть на верблюдах! А посредники покурят бамбук годик-два, ничо страшного! А то как послушаешь - всем так та африка болит а там как не было доступа к нормальной питьевой воде 70 лет назад, так и по сегодня пьют шо Бог пошлет. А громче всех про голод вопят производители - "генно-модифицированного" посадочного материала хлебного банана и сои + владельцы зерновозного флота на якоре! На%уй!
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11.05.2022 22:04 Відповісти
Понтонні мости ще не убрали?
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11.05.2022 22:04 Відповісти
Как вариант - пусть китайские "друзья" кивающие %уйлу, теперь голову ломают как прокормить всю центральную африку которую они колонизировали и надеются удержать под контролем чтоб качать оттуда тантал, палладий, кобальт и прочие ништяки.
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11.05.2022 22:18 Відповісти
Щоб вирішити це питання, необхідно китайозам дати в оренду, до кінця війни чорноморські порти.
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11.05.2022 22:35 Відповісти
замість того щоб розблокувати Чорне море спільними зусиллями - вигадують многоходовочки
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12.05.2022 07:15 Відповісти
Интерес Литвы понятен, но это бред. У Польши есть порты и никакая Беларусь не нужна.
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12.05.2022 10:14 Відповісти
 
 