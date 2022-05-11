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Росія підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО - Зеленський на зустрічі з французькими студентами

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми агресивними діями в Україні підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО.

"Щодо Швеції та Фінляндії: вони зробили свій внутрішній вибір. Я впевнений, що Росія багатьох відштовхує від себе. І від свого впливу. Я гадаю, що випадок і рішення щодо Швеції та Фінляндії через російське вторгнення в Україну... Але ще раз хочу сказати, що іноді Росія, бажаючи щось захистити, робить набагато гірше, вони (росіяни - ІФ) захищають себе, як вони кажуть, від впливу НАТО, але таким кроком із захисту вони штовхнули і Фінляндію, і Швецію саме в НАТО", - заявив Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед французькими студентами у середу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.  

Глава держави також висловив упевненість у тому, що ці держави будуть в Альянсі.

"Лідери цих держав зробили вибір, який буде підтриманий їхніми суспільствами. Упевнений, що вони будуть у НАТО. І якщо раніше в людей у цих країнах поділялися думки щодо членства їхніх країн у НАТО, то тепер я впевнений, що більшість людей на сьогодні хочуть бути там, тому що люди хочуть бути захищеними... Але крапку Росія поставила в тому, що на сьогодні цивілізовані країни хочуть бути захищеними від Росії... Раніше вони думали, що від якихось загроз, агресії, війни, а сьогодні всі кажуть: я просто хочу жити спокійно у своєму будинку, працювати, проводити час із сім'єю, виховувати дітей, але я хочу бути захищеним від Росії", - додав він.

Також читайте: У НАТО готові схвалити членство Швеції і Фінляндії за прискореною процедурою

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) НАТО (6566) Фінляндія (1331) Швеція (971)


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Топ коментарі
+9
Шкода що найвеличнішого актора ********** рабсія не підштовхнула ні пдч отримати нічо окрім шашликів і оману
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11.05.2022 20:25 Відповісти
+2
когось воно мені нагадує.... от тільки кого?

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11.05.2022 20:41 Відповісти
+1
от нах...я тобі французькі студєнти, тобі що, зайнятись під час війни більше нічим?
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11.05.2022 20:31 Відповісти
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Шкода що найвеличнішого актора ********** рабсія не підштовхнула ні пдч отримати нічо окрім шашликів і оману
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11.05.2022 20:25 Відповісти
Саме так ,останній дзвіночок нам пролунав 2008 року,коли рашисти атакували Грузію.Але наші політики та й виборці теж, не зробили висновків хто буде наступний..
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11.05.2022 20:36 Відповісти
от нах...я тобі французькі студєнти, тобі що, зайнятись під час війни більше нічим?
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11.05.2022 20:31 Відповісти
Студенти у кожній країні дуже активна частина населення, тому з ними також треба говорити.
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11.05.2022 21:56 Відповісти
Что значит "подтолкнула"? Антифашисты всегда едины,ибо это-социальное движение.
Мерзоту треба знищити.
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11.05.2022 20:31 Відповісти
А хто підштовхнув тебе здати південь і коридор на Крим що призвело до блокади Маріуполя?
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11.05.2022 20:36 Відповісти
когось воно мені нагадує.... от тільки кого?

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11.05.2022 20:41 Відповісти
+++

)))
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11.05.2022 20:57 Відповісти
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11.05.2022 20:56 Відповісти
воно ж цілу компанію в країні розгорнуло "намненадовнато" які вони там в опі кончені всі.......
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11.05.2022 21:01 Відповісти
 
 