Росія підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО - Зеленський на зустрічі з французькими студентами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми агресивними діями в Україні підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО.

"Щодо Швеції та Фінляндії: вони зробили свій внутрішній вибір. Я впевнений, що Росія багатьох відштовхує від себе. І від свого впливу. Я гадаю, що випадок і рішення щодо Швеції та Фінляндії через російське вторгнення в Україну... Але ще раз хочу сказати, що іноді Росія, бажаючи щось захистити, робить набагато гірше, вони (росіяни - ІФ) захищають себе, як вони кажуть, від впливу НАТО, але таким кроком із захисту вони штовхнули і Фінляндію, і Швецію саме в НАТО", - заявив Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед французькими студентами у середу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави також висловив упевненість у тому, що ці держави будуть в Альянсі.

"Лідери цих держав зробили вибір, який буде підтриманий їхніми суспільствами. Упевнений, що вони будуть у НАТО. І якщо раніше в людей у цих країнах поділялися думки щодо членства їхніх країн у НАТО, то тепер я впевнений, що більшість людей на сьогодні хочуть бути там, тому що люди хочуть бути захищеними... Але крапку Росія поставила в тому, що на сьогодні цивілізовані країни хочуть бути захищеними від Росії... Раніше вони думали, що від якихось загроз, агресії, війни, а сьогодні всі кажуть: я просто хочу жити спокійно у своєму будинку, працювати, проводити час із сім'єю, виховувати дітей, але я хочу бути захищеним від Росії", - додав він.

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