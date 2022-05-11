Навіть публічна згадка про можливе застосування ядерної зброї має бути підставою для превентивних санкцій, - Зеленський

Якщо лідер тієї чи іншої ядерної держави публічно допускає можливість застосування його країною ядерної зброї, це має бути підставою для жорсткої реакції та превентивних санкцій, адже це порушує міжнародні домовленості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі студентами провідних університетів Франції, представниками академічних кіл та медіа.

За словами Зеленського, що РФ не одна у світі озвучує такі погрози, а найстрашніше – якщо вона застосовуватиме не лише погрози, а й свої ядерні можливості, оскільки це буде сигналом для всіх, що так можна.

"Тому я вважаю, що мають бути превентивні санкції. Якщо людина говорить про це в медіа, якщо вона публічно це каже й погрожує застосувати ядерну зброю у разі… То далі навіть не цікаво, що ця людина говорить. У разі чого? Такі ультиматуми цілковито не цікаві. Це свідчить про те, що вже відбулася дискредитація будь-яких домовленостей щодо незастосування ядерної зброї", - пояснив президент.

На його думку, така дискредитація сталася після того, як Росія порушила Будапештський меморандум, і після публічних погроз застосуванням ядерної зброї.

Зеленський переконаний, що за цю ситуацію несе відповідальність насамперед Путін.

"Тому що не всі в Росії за застосування ядерної зброї проти України чи світу. Я впевнений у цьому. Є багато людей, які підтримують і Україну, і цивілізований шлях вирішення будь-яких військових конфліктів, мирного врегулювання. Але, на жаль, через інформаційну політику їх відсоток у Росії стає все меншим і меншим", – сказав він.

Президент також зазначив, що повністю підтримує підхід щодо необхідності ядерного роззброєння.

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