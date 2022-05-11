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Новини Війна
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Навіть публічна згадка про можливе застосування ядерної зброї має бути підставою для превентивних санкцій, - Зеленський

зброя,ядерна

Якщо лідер тієї чи іншої ядерної держави публічно допускає можливість застосування його країною ядерної зброї, це має бути підставою для жорсткої реакції та превентивних санкцій, адже це порушує міжнародні домовленості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі студентами провідних університетів Франції, представниками академічних кіл та медіа.

За словами Зеленського, що РФ не одна у світі озвучує такі погрози, а найстрашніше – якщо вона застосовуватиме не лише погрози, а й свої ядерні можливості, оскільки це буде сигналом для всіх, що так можна.

"Тому я вважаю, що мають бути превентивні санкції. Якщо людина говорить про це в медіа, якщо вона публічно це каже й погрожує застосувати ядерну зброю у разі… То далі навіть не цікаво, що ця людина говорить. У разі чого? Такі ультиматуми цілковито не цікаві. Це свідчить про те, що вже відбулася дискредитація будь-яких домовленостей щодо незастосування ядерної зброї", - пояснив президент.

На його думку, така дискредитація сталася після того, як Росія порушила Будапештський меморандум, і після публічних погроз застосуванням ядерної зброї.

Зеленський переконаний, що за цю ситуацію несе відповідальність насамперед Путін.

"Тому що не всі в Росії за застосування ядерної зброї проти України чи світу. Я впевнений у цьому. Є багато людей, які підтримують і Україну, і цивілізований шлях вирішення будь-яких військових конфліктів, мирного врегулювання. Але, на жаль, через інформаційну політику їх відсоток у Росії стає все меншим і меншим", – сказав він.

Президент також зазначив, що повністю підтримує підхід щодо необхідності ядерного роззброєння.

Також читайте: Війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) росія (66193) санкції (12159) ядерна зброя (1177)


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Топ коментарі
+10
Як там кримінальна справа на Т.Чорновіл за те що наважилась пуляти Стугною по кацапам?
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11.05.2022 20:29 Відповісти
+9
Всі хочуть надерти дупу Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору
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11.05.2022 20:25 Відповісти
+7
Сев.Корея и пидороССия два ***** которые пугают весь мир своей ядерной дубиной.
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11.05.2022 20:27 Відповісти
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діло каже
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11.05.2022 20:24 Відповісти
О ядерном оружии ему лучше з@ткнутся! Помнится, последние его высеры о ядерном оружии были перед 24 февраля... Оно очень много лишнего говорит
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11.05.2022 20:44 Відповісти
Всі хочуть надерти дупу Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору
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11.05.2022 20:25 Відповісти
його в нас і не було
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11.05.2022 20:29 Відповісти
Та щось не сильно тих санкцій кацапи бояться; деякі "побратими" продовжують підкормлювати руській мір.
Ти, Вовочка, краще про азовських кіборгів кумекай.
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11.05.2022 20:26 Відповісти
Сев.Корея и пидороССия два ***** которые пугают весь мир своей ядерной дубиной.
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11.05.2022 20:27 Відповісти
Якщо Мордор стільки пи*дить про ядерну зброю, то фіг її застосує, давно вже нах* проржавіла)
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11.05.2022 20:28 Відповісти
Як там кримінальна справа на Т.Чорновіл за те що наважилась пуляти Стугною по кацапам?
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11.05.2022 20:29 Відповісти
Рашисты самоубийцы получат в ответ от украинского народа взрыв нового Чернобыля на **********.
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11.05.2022 20:45 Відповісти
 
 