Росія та США повинні сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну в Україні, - прем’єр Італії Драгі
США та Росії необхідно говорити одне з одним, щоб спробувати завершити війну в Україні.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, наступного дня після зустрічі з президентом США Джо Байденом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Драгі заявив на пресконференції, що він та Джо Байден визнають, що шлях до миру дуже складний. Але, за його словами, всім необхідно докласти зусиль, щоб допомогти Росії та Україні знайти рішення для завершення війни.
"Є так багато можливостей, але перш ніж ми підійдемо до цього моменту, потрібно докласти зусиль, і всі союзники, зокрема Росія та Сполучені Штати, повинні сісти за стіл", - сказав Драгі.
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+84 Папєрєднік
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+57 jklpqrs
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+57 Max K. #516298
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