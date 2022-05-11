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Новини Війна
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Росія та США повинні сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну в Україні, - прем’єр Італії Драгі

путин,байден,путін

США та Росії необхідно говорити одне з одним, щоб спробувати завершити війну в Україні.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, наступного дня після зустрічі з президентом США Джо Байденом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Драгі заявив на пресконференції, що він та Джо Байден визнають, що шлях до миру дуже складний. Але, за його словами, всім необхідно докласти зусиль, щоб допомогти Росії та Україні знайти рішення для завершення війни.

"Є так багато можливостей, але перш ніж ми підійдемо до цього моменту, потрібно докласти зусиль, і всі союзники, зокрема Росія та Сполучені Штати, повинні сісти за стіл", - сказав Драгі.

Також читайте: Переговори між Україною і РФ - єдине, що може відновити мир, - Макрон

Автор: 

США (23483) Драгі Маріо (60) переговори з Росією (1307)


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Топ коментарі
+84
Шо воно меле?
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11.05.2022 20:28 Відповісти
+57
***** должно сесть на эшафот. А затем и под него. А вот когда его оттуда снимут, тогда можно и на стол, и под стол, и даже за стол. Это уже вкусовщина.
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11.05.2022 20:28 Відповісти
+57
Ещё одна хууйловская консерва бомбанула.
Премьер Италии Драги, вам на русский военный корабль(с).
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11.05.2022 20:28 Відповісти
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в четверг Драгі скажет что его не так поняли. Спорим?
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11.05.2022 23:06 Відповісти
Это Путину надо подписать капитуляцию России перед Украиной и тогда война закончится!А при чем здесь США , а тем более Италия , мне непонятно!
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11.05.2022 23:26 Відповісти
х!йло намагається викрутитись через підкуп/шантаж чи погрози різним лідерам в європі
щоб щось захапать в Україні
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12.05.2022 01:02 Відповісти
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