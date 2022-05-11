Під час окупації села Степанки на Харківщині рашисти розстріляли з танку житловий будинок, загинули троє людей, - прокуратура
Під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування загибелі трьох мирних жителів с.Степанки у період, коли населений пункт був окупований ЗС РФ.
"За даними слідства, 27 березня 2022 року під час окупації села Степанки Харківського району військові країни-агресора здійснили обстріл житлового будинку з танка. В результаті обстрілу загинули двоє чоловіків і жінка. Небайдужі жителі села поховали їх у дворі будинку, де проживали загиблі. Після звільнення села Степанки від російських військовослужбовців люди одразу повідомили про звірства окупантів у телеграм-боті обласної прокуратури", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством) КК України.
11 травня 2022 року керівництво Харківської окружної прокуратури спільно зі слідчо-оперативною групою відділу поліції виїхали до Степанкова для проведення першочергових слідчих дій за фактом умисного вбивства цивільних осіб. Тіла вбитих були ексгумовані та направлені для проведення судово-медичної експертизи.
Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП у Харківській області. Наразі вирішується питання визначення підслідності у кримінальному провадженні за УСБУ в Харківській області.
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