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Новини Війна
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Російські гіперзвукові ракети суттєво не вплинули на перебіг війни в Україні, - Пентагон

ракета,обстріл

Застосування росіянами певної кількості гіперзвукових ракет під час бойових дій в Україні не створило для РФ ефекту, який міг би суттєво вплинути на перебіг війни.

Про це заявило керівництво Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми проаналізували кожен запуск, який вони провели… Але, крім швидкості цієї зброї, з точки зору ефективності враження цілі сьогодні ми не побачили реально значимого ефекту", - сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

До того ж, за його словами, російські сили застосували лише невелику кількість гіперзвукових ракет. Генерал не став коментувати подробиці, однак пообіцяв надати конгресменам більш детальну інформацію під час закритих слухань.

Міністр оборони США Ллойд Остін у цьому зв’язку додав, що погоджується з оцінкою Марка Міллі.

"Українці продовжують боротися", - констатував глава Пентагону. Тож, за його словами, використання цієї зброї "не стало чинником, який суттєво змінює правила гри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни по Україні випущено 788 крилатих та балістичних ракет із території РФ та Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

крилаті ракети (1081) Пентагон (1439) ракети (4078)


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Топ коментарі
+5
Для кого ь і ядро з цар-пушки - гіперзвукова ракета! 😁 Якщо мавпі дати калькулятор, це ніяк не полегшить для неї збирання бананів. Кацапська агентура вкрала технічну документацію на Заході, як колись ядерну, купила комплектуюючі там же, в основному у французів, навіть докупи зібрала. Але як правильно цим користуватися - так і не зрозуміла.
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11.05.2022 21:14 Відповісти
+1
Они и не могли повлиять, этих игрушек у них не много.
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11.05.2022 21:13 Відповісти
+1
Немає в них гіперзвукових ракет.Балістичні ракети,це не гіперзвукові.
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11.05.2022 21:45 Відповісти
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Они и не могли повлиять, этих игрушек у них не много.
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11.05.2022 21:13 Відповісти
Для кого ь і ядро з цар-пушки - гіперзвукова ракета! 😁 Якщо мавпі дати калькулятор, це ніяк не полегшить для неї збирання бананів. Кацапська агентура вкрала технічну документацію на Заході, як колись ядерну, купила комплектуюючі там же, в основному у французів, навіть докупи зібрала. Але як правильно цим користуватися - так і не зрозуміла.
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11.05.2022 21:14 Відповісти
Да и хорошо.
А то читая его, создаётся впечатление, что он выпрашивает замену боеголовок.

"Мы проанализировали каждый запуск, который они провели… Но кроме скорости этого оружия с точки зрения эффективности поражения цели сегодня мы не увидели реально значимого эффекта"

В этом оружии скорость и есть самое главное.
Заряд можно менять.
Они сейчас отрабатываю исключительно процент прохождения сквозь ПВО противника.
Это только для меня, невоенного человека так очевидно ???
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Немає в них гіперзвукових ракет.Балістичні ракети,це не гіперзвукові.
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11.05.2022 21:45 Відповісти
Ну и как положено вылезает эксперт и поясняет ,что командующий комитета штабов ничего не понимает про гиперзвуковые ракеты
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11.05.2022 22:10 Відповісти
Я так бачу, якщо умовний "голова комітету начальників штабів" назве танк "далекобійною артустановкою", при будь-якому запереченні звідкись будуть вилізати якісь крокодили. Бо жираф - він великий.
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11.05.2022 22:32 Відповісти
Скоріш за все, що немає, ні в кого причому, якщо говорити про бойові. Сприймати всерйоз заяви про "Авангард" ("эффект эскимо - летит и плавится") чомусь не виходить.
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11.05.2022 22:55 Відповісти
Гиперзвук это выше 5 И.даже древняя как говно мамонта Х22 приближается к этим показателям 3,8-4,5 маха
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11.05.2022 23:18 Відповісти
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11.05.2022 23:19 Відповісти
Слово "гіперзвук" - так, 5 М і вище. Клас озброєння "гіперзвукове" означає ще дещо. Так і V-2 можна назвати "гіперзвуковою зброєю".
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11.05.2022 23:50 Відповісти
ты сейчас отрабатываешь исключительно кремлевскую методичку
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11.05.2022 21:45 Відповісти
Будь-яка ракета з достатньо потужним РДТП запущена з великої висоти досягне гіперзвуку (за таким параметром гіперзвукові ракети існують вже багато десятилітть), але головне - це швидкість зіткнення з ціллю, бо гіперзвукова зброя вражає кінетичною боєголовкою, яка взагалі не має вибухової речовини. І тут у кацапів дійсно нічого немає.
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12.05.2022 10:11 Відповісти
 
 