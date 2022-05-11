Російські гіперзвукові ракети суттєво не вплинули на перебіг війни в Україні, - Пентагон
Застосування росіянами певної кількості гіперзвукових ракет під час бойових дій в Україні не створило для РФ ефекту, який міг би суттєво вплинути на перебіг війни.
Про це заявило керівництво Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми проаналізували кожен запуск, який вони провели… Але, крім швидкості цієї зброї, з точки зору ефективності враження цілі сьогодні ми не побачили реально значимого ефекту", - сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
До того ж, за його словами, російські сили застосували лише невелику кількість гіперзвукових ракет. Генерал не став коментувати подробиці, однак пообіцяв надати конгресменам більш детальну інформацію під час закритих слухань.
Міністр оборони США Ллойд Остін у цьому зв’язку додав, що погоджується з оцінкою Марка Міллі.
"Українці продовжують боротися", - констатував глава Пентагону. Тож, за його словами, використання цієї зброї "не стало чинником, який суттєво змінює правила гри".
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А то читая его, создаётся впечатление, что он выпрашивает замену боеголовок.
"Мы проанализировали каждый запуск, который они провели… Но кроме скорости этого оружия с точки зрения эффективности поражения цели сегодня мы не увидели реально значимого эффекта"
В этом оружии скорость и есть самое главное.
Заряд можно менять.
Они сейчас отрабатываю исключительно процент прохождения сквозь ПВО противника.
Это только для меня, невоенного человека так очевидно ???