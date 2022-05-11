Запропонували Росії обміняти поранених бійців з "Азовсталі" на військовополонених РФ, - Верещук
Україна запропонувала Росії провести обмін - віддати полонених РФ в обмін на вивезення важкопоранених бійців з "Азовсталі".
Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо. Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно. Що робити? Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - зазначила вона.
"В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін:
Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.
Домовленості ще немає. Переговори тривають", - підсумувала Верещук.
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Великі сумніви , тобто він визнає маленький програш к цій битві за Маріуполь .
не ***** давало команду на разминирование...\а может и оно - твоему...!\
Обмен пленных на раненых - покажет его гуманность для чужих и расчётливость для своих.
Тут может всё упереться в нюанс - раненые будут выходить с оружием или без. Это может стать проблемой. Но это уже детали.
У меня другой вопрос.
До этого писали, что было предложено много вариантов и русские отказались, а сейчас она говорит, что это первый шаг.
Кем вы станете в глазах партнёров ?
Жажда мести понятна - вот только способы нужны выбирать грамотно !!!
-- У наших полонених. ГЕРОЇВ--ЗАХИСНИКІВ Маріуполя-.-- впереді тяжкі випробування...І виснажливе.тривале перевезення в глибинку ДЕРЖИМОРДІЇ. І тяганина по - судах РФ із клеймом " ТЕРОРИСТ ". і катуваннями. задля надання ліліпутінських ЗМІ необхідної лжеінформації. і нелюдські приниження в ув*язненні/ досить згадати полонених--захисників Ічкерії/І. традиційне. підтруєння самих затятих хлопців... Думаю .що вони іще НЕ раз згадають " добрим " словом наших " рятівничків " керманичів ...Отож побажаємо всим нашим бранцям сили. волі й мужності гідно зустріти своє завтра і. НЕ зламатися ...А ми .з часом. маємо запитати оцю владу : чому НЕ здійснили спробу прориву блокади /окрім завідомо--провальної спроби з посилкою гілікоптерів серед білого дня із втратою 3-ох екіпажів.../ Крім того/з часом/ треба вимагати опублікування автобіографічних даних всих ГЕРОЇВ -- СПАРТАНЦІВ...ми повинні знати їх поіменно...
P.S. Сподіватися на рівнозначний обмін із ліліпутінським сміттям---це більше. аніж смішно...Згадаймо. як керманич " червоного хреста " запопадливо пропонував ліліпутіну /на початку вторгнення/ створити у Ростові конслагеря. для наших полонених...