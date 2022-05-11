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Новини Війна
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Запропонували Росії обміняти поранених бійців з "Азовсталі" на військовополонених РФ, - Верещук

азовсталь

Україна запропонувала Росії провести обмін - віддати полонених РФ в обмін на вивезення важкопоранених бійців з "Азовсталі".

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо. Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно. Що робити? Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - зазначила вона.

"В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін:

Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

Домовленості ще немає. Переговори тривають", - підсумувала Верещук.

Також дивіться: У небі над "Азовсталлю" - чорні клуби диму. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3245) евакуація (2347) Азовсталь (446) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+21
На жаль,на своїх полонених оркам плювати.І відпускати таку сакральну жертву як азовці вони,на жаль ,не будуть.Ми не маємо справу з людьми,а з мутованими виродками і нелюдами.
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11.05.2022 21:24 Відповісти
+20
А Красный Крест не хочет принять участие? В качестве гарантов и пан Гутеришь?
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11.05.2022 21:15 Відповісти
+19
Х@йло на це не піде. Бо він Х@йло.
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11.05.2022 21:15 Відповісти
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А Красный Крест не хочет принять участие? В качестве гарантов и пан Гутеришь?
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11.05.2022 21:15 Відповісти
Х@йло на це не піде. Бо він Х@йло.
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11.05.2022 21:15 Відповісти
А ***** згодитися?
Великі сумніви , тобто він визнає маленький програш к цій битві за Маріуполь .
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11.05.2022 21:16 Відповісти
Думаю может согласиться, чтобы показать свою гуманность, как бы да...
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11.05.2022 21:19 Відповісти
Да думаю хер там. Сорри. Пока не разхерячим всю эту ****** орду думая кина не будет((((
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11.05.2022 21:22 Відповісти
Они хотят публично сохранить свое лицо. Этим надо пользоваться и давить на это. Если Буча это постановка, то пусть докажет свою приверженность гуманитарному праву.
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11.05.2022 21:27 Відповісти
Гумманість?
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11.05.2022 21:25 Відповісти
У рашистів!?
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11.05.2022 21:33 Відповісти
Я про те у нього і питаю
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11.05.2022 21:49 Відповісти
Якби, Дмитрику, якесь сучище не дало наказ розмінувати Чонгар, то трагедії Маріуполя не було б. Так що тут не *****, а своє **********, ну ти ж в курсі...
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Ми хйла не вибираєм, а от ви хйлика вибрали!
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11.05.2022 21:37 Відповісти
Так ви завше за тих бариг , хто вам 30 срібняків дає .
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11.05.2022 21:49 Відповісти
30 срібняків дає подоляк своїм зеботам. яких уже й фейсбук викривав не раз.
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11.05.2022 21:58 Відповісти
не отмазывай ****** своего БоНеВтика...\эта отмазка не проходит...\
не ***** давало команду на разминирование...\а может и оно - твоему...!\
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11.05.2022 21:53 Відповісти
Там не сучище, там ціла зграя зелених покидьків та зрадників
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11.05.2022 22:53 Відповісти
баби исчо нарожают
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11.05.2022 21:23 Відповісти
На жаль,на своїх полонених оркам плювати.І відпускати таку сакральну жертву як азовці вони,на жаль ,не будуть.Ми не маємо справу з людьми,а з мутованими виродками і нелюдами.
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11.05.2022 21:24 Відповісти
Na svoix imu plevat, no putin ***** etot variant mozet razigrat kak svoju pobedu nad doblesnimi gerojami Ukraini...
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11.05.2022 21:34 Відповісти
А "мерри попинс" не хочет рассказать,как до этого вообще дошло? Например Люська уже высказалась.
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11.05.2022 21:27 Відповісти
Люсю вже поперли наче, от воно і грюкнуло дверима зі словом "********". Тепер там Лещ замість гоміка.
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11.05.2022 21:31 Відповісти
Хм. А ведь на самом деле может сростись.
Обмен пленных на раненых - покажет его гуманность для чужих и расчётливость для своих.
Тут может всё упереться в нюанс - раненые будут выходить с оружием или без. Это может стать проблемой. Но это уже детали.

У меня другой вопрос.
До этого писали, что было предложено много вариантов и русские отказались, а сейчас она говорит, что это первый шаг.
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11.05.2022 21:30 Відповісти
Раненые с оружием? Нет. На такое он не пойдет. Обмен пленными это обмен пленными.
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11.05.2022 21:35 Відповісти
Навіщо раненим зброя???- нісенітниця. Зброя потрібна захисникам!!!! підвозу немає, вивозити? даже думка про це - зрада.
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Раненые это тоже пленные. Поэтому обмен. К не раненым можно применить ту же процедуру. Вопрос в их безопасности. Кто гарантирует что их не убьют или не будут пытать. Красный Крест. Как то они не очень активны.
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11.05.2022 21:48 Відповісти
Ага,ага, скажи ще, що "гуманітарний коридор" через фільтраційний табір.....ну не дебіли?
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11.05.2022 21:31 Відповісти
варіант для обміну не ідеальний. зато може бути дієвий, якщо кацапня на нього не пристане, буде чудовий приклад для нищення кацапо-фашистів в міжнародних, економічних, дипломатичних, медіа і інтернетпросторах... Слава героям Азовсталі!
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Если не пойдут на обмен, то надо срочно из кацапов полонених тоже сделать тяжелораненных....
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Вы хотите с ними посоревноваться по уровню чего ?
Кем вы станете в глазах партнёров ?
Жажда мести понятна - вот только способы нужны выбирать грамотно !!!
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11.05.2022 22:46 Відповісти
Скільки можно піариться на героях? Амбристович вже неділю, як сказав що презик все там порішав тепер верещучка заявляє від імені України
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11.05.2022 21:44 Відповісти
" Азов " та наші воїни чітко заявили ..Вихід тільки морським шляхом і під міжнародні гарантії
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11.05.2022 21:52 Відповісти
Зачем *********** МЕНЯТЬ СПИСАННОЕ МЯСО?прийдётся платить компенсацию и всёже не безвисти пропавшие как любят они говорить!и темболее правды больше всплывёт!!!ТОЛЬКО НА ГОЛОВУ ПУТИНА ***** МЕНЯЕМ!!!
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11.05.2022 22:03 Відповісти
Свинособакам насрати на своїх полонених. Не погодяться. Хоча варіант не поганий. дохволить врятувати хлопцям життя.
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11.05.2022 22:25 Відповісти
Зечмоня верещучка - готуйся до суду за свої злочини. Твій щоденний " плач Ярославни" ніяким чином не дасть нам забути про твої "заслуги" у розмінуванні кримського перешийку. За твої пройоби Україна заплатила життями вже десятків тисяч своїх громадян.
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12.05.2022 00:47 Відповісти
Якщо цим буду займатися ця тупорила куриця, то шансів у азовцій не буде жодних
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12.05.2022 10:13 Відповісти
-
-- У наших полонених. ГЕРОЇВ--ЗАХИСНИКІВ Маріуполя-.-- впереді тяжкі випробування...І виснажливе.тривале перевезення в глибинку ДЕРЖИМОРДІЇ. І тяганина по - судах РФ із клеймом " ТЕРОРИСТ ". і катуваннями. задля надання ліліпутінських ЗМІ необхідної лжеінформації. і нелюдські приниження в ув*язненні/ досить згадати полонених--захисників Ічкерії/І. традиційне. підтруєння самих затятих хлопців... Думаю .що вони іще НЕ раз згадають " добрим " словом наших " рятівничків " керманичів ...Отож побажаємо всим нашим бранцям сили. волі й мужності гідно зустріти своє завтра і. НЕ зламатися ...А ми .з часом. маємо запитати оцю владу : чому НЕ здійснили спробу прориву блокади /окрім завідомо--провальної спроби з посилкою гілікоптерів серед білого дня із втратою 3-ох екіпажів.../ Крім того/з часом/ треба вимагати опублікування автобіографічних даних всих ГЕРОЇВ -- СПАРТАНЦІВ...ми повинні знати їх поіменно...
P.S. Сподіватися на рівнозначний обмін із ліліпутінським сміттям---це більше. аніж смішно...Згадаймо. як керманич " червоного хреста " запопадливо пропонував ліліпутіну /на початку вторгнення/ створити у Ростові конслагеря. для наших полонених...
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08.06.2022 12:09 Відповісти
 
 