Запропонували Росії обміняти поранених бійців з "Азовсталі" на військовополонених РФ, - Верещук

Україна запропонувала Росії провести обмін - віддати полонених РФ в обмін на вивезення важкопоранених бійців з "Азовсталі".

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо. Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно. Що робити? Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - зазначила вона.



"В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін:



Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.



Домовленості ще немає. Переговори тривають", - підсумувала Верещук.

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