Міноборони РФ звинуватило Pfizer і Moderna у створенні біологічної зброї в Україні
У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кирилова, ідеологами військово-біологічної діяльності США в Україні нібито є лідери Демократичної партії.
"Україна стає полігоном західних країн для створення компонентів біологічної зброї і тестування нових зразків фармпрепаратів", - цинічно заявив Кирилов.
Законодавчу базу, за словами російського генерала, для фінансування військово-біологічних досліджень безпосередньо з коштів федерального бюджету формували органи виконавчої влади США.
"У цю схему залучені великі фармацевтичні компанії, в тому числі Pfizer, Moderna, Merck, а також афілійована з американським військовим відомством компанія Gilead", - повідомив Кирилов.
Він також заявив, що до військово-біологічної діяльності нібито залучені українські держструктури, основними завданнями яких є "приховування діяльності, проведення польових і клінічних випробувань і надання необхідного біоматеріалу".
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Сусід по дачі працює на британську Астра-Зенеку, збирає біоматеріал.
Питаю навіщо? Просвітив, каже фірма має бути впевнена у ефективності та не
шкідливості препарату для людини будь-якої раси
В нас все живе - біологічна зброя.
І рослини - теж.
Причому - винятково для москалів.
На собі випробував.
От тільки слово мир до них не входить. Поняття не дозволяють.
1. Right click на і вибираєте Copy image address
2. Тут клікаєте на Вставити / змінити зображення (іконка перед смайликами) і вставляєте посилання в Джерело.
І все.
Але якщо картинка у Вас збережена в документах, то треба через файлообмінник. То хай вже хлопці пояснять краще: там акаунт треба створити.
До цього був інший хостинг, але що видає назараз Ви бачите: https://piccy.info/
Треба спробувати знову.
Минулого разу щось не фіналізувала процедуру.
Бо я, наприклад, як бачу щось цікаве на фб зберігаю, то там же і зберігаю і потім звідти ставлю.
в кацапстані - больніци, в них болєют
в Україні - лікарні, в них лікують
Ви Рудий Ліс копали, дебіли, куди вам до західних розробок патякати
Одна і та ж пластинка від **********
певно кокс точно був з конюшини
Те, що рахунок мирних загиблих українців пішов на тисячі, гендиректора ВООЗ мало хвилювало. Його хвилювало більше те, що "забагато уваги приділяють Україні"
https://www.youtube.com/watch?v=EsQlPN2gXl0
коли мордор депортує українців з імунітетом до ковіда до мордора то вони всіх там заразять вірусом
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Україна.Ранок.Нарада біля біолабораторії. (с)