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Новини Війна
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Міноборони РФ звинуватило Pfizer і Moderna у створенні біологічної зброї в Україні

вакцина,модерна

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кирилова, ідеологами військово-біологічної діяльності США в Україні нібито є лідери Демократичної партії.

"Україна стає полігоном західних країн для створення компонентів біологічної зброї і тестування нових зразків фармпрепаратів", - цинічно заявив Кирилов.

Законодавчу базу, за словами російського генерала, для фінансування військово-біологічних досліджень безпосередньо з коштів федерального бюджету формували органи виконавчої влади США.

"У цю схему залучені великі фармацевтичні компанії, в тому числі Pfizer, Moderna, Merck, а також афілійована з американським військовим відомством компанія Gilead", - повідомив Кирилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "НАТО побудувало в Україні понад десяток біолабораторій": Нові фейки російської пропаганди

Він також заявив, що до військово-біологічної діяльності нібито залучені українські держструктури, основними завданнями яких є "приховування діяльності, проведення польових і клінічних випробувань і надання необхідного біоматеріалу".

Автор: 

Міноборони рф (717) біологічна зброя (28) фейк (749)


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Топ коментарі
+37
Шо? Опять?🤦
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11.05.2022 21:21 Відповісти
+26
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11.05.2022 21:29 Відповісти
+15
А кроти, а бджоли.
В нас все живе - біологічна зброя.
І рослини - теж.

Причому - винятково для москалів.
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11.05.2022 21:29 Відповісти
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Шо? Опять?🤦
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11.05.2022 21:21 Відповісти
галаперидолу накушались
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11.05.2022 21:24 Відповісти
Ці долбодятли навіть не уявляють як працює фарміндустрія!

Сусід по дачі працює на британську Астра-Зенеку, збирає біоматеріал.
Питаю навіщо? Просвітив, каже фірма має бути впевнена у ефективності та не

шкідливості препарату для людини будь-якої раси
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11.05.2022 21:40 Відповісти
Пігулки перестали приймати
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11.05.2022 21:26 Відповісти
Та це було вже ж!
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11.05.2022 21:31 Відповісти
гениальные биоинженеры компании файзер и модерна, сделали вакцины, которые спасают жизни всем в мире, но при этом убивают кацапов - отето да - такая она, мировая русофобия, научно подкованная
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11.05.2022 21:58 Відповісти
От файзера или от модерны Жирик подох тому наглядный пример.
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11.05.2022 21:23 Відповісти
слушать этот эбонариум ...
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11.05.2022 21:23 Відповісти
Раз так просят то давно пора уже.за неимением ЯО
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11.05.2022 23:22 Відповісти
Які ж кацапи дурні, а точніше брехливі. Знають же, що вся біологічна зброя в наших гусях і голубах, а брешуть, брешуть і ще раз брешуть.
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11.05.2022 21:23 Відповісти
А кроти, а бджоли.
В нас все живе - біологічна зброя.
І рослини - теж.

Причому - винятково для москалів.
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11.05.2022 21:29 Відповісти
Srabativaet tolko na lishniju xramosomu roZZijan...
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11.05.2022 21:40 Відповісти
Сама земля наша завжди повстає проти них...
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11.05.2022 22:19 Відповісти
это ваш спутник биологическое оружие. долбоярды козломордые
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11.05.2022 21:24 Відповісти
Спутничок.
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11.05.2022 21:28 Відповісти
Гарна зброя!
На собі випробував.
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11.05.2022 21:24 Відповісти
Вот видишь! Тебе вкололи - и ты стал биндерафцым! А кому фкалоли спутничок - фсе за путена! Какии ишшо нужны дакозатильства!!!!!111адын
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11.05.2022 21:30 Відповісти
Ну що з дебілів взяти,окрім аналізів? Та і ті нікуди не годяться.
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11.05.2022 21:26 Відповісти
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11.05.2022 21:27 Відповісти
ржунемагу. які придуркі. а піпл хаває.
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11.05.2022 21:27 Відповісти
Там не пипл там тупой скот.
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11.05.2022 21:37 Відповісти
Смішно... мабуть коношенко прогуляв сьогодняшній етер!
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11.05.2022 21:29 Відповісти
Такі звинувачення має висувати Лукашенко з картою.
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11.05.2022 21:29 Відповісти
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11.05.2022 21:29 Відповісти
Голуби миру. Це тільки кацапи на свойому язику не відчувають різницю між "світом" та "миром". У них є лише одно слово. До сього часу сперечаються як розуміти назву роману "Война и мир".
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11.05.2022 21:34 Відповісти
Це не так. До алфавітної реформи 1918 року ці ДВА слова писалися по-різному: "мир" і "мір". Начебто, й вимова чимось відрізнялася.
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11.05.2022 22:12 Відповісти
Але хто з них тепер це пам'ятає?
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12.05.2022 03:23 Відповісти
У них є одне слово. І слово це - на три букви. І навіть не одне. Там їх ціла купа, до того ж у кожній "башці".

От тільки слово мир до них не входить. Поняття не дозволяють.
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11.05.2022 21:38 Відповісти
От нащо Ви це запостили? Спалили знов всю хату... Що тепер робити з бойовими бджолами Ющенка, га? А бойові страуси Овоча й досі тут...
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11.05.2022 22:25 Відповісти
Головне, тримати наколотиє апільсіни окремо. Не змішувати різновиди біологічної зброї
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11.05.2022 22:36 Відповісти
не-не-не... ни в жизь! вони самі прорекламувались )))))
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11.05.2022 22:45 Відповісти
І полетіли....... https://www.youtube.com/watch?v=EKoBXU2ai00
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11.05.2022 22:56 Відповісти
Будь ласка! Навчи, як вставити фото.
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11.05.2022 23:21 Відповісти
Якщо знаходите картинку в неті, то:
1. Right click на і вибираєте Copy image address
2. Тут клікаєте на Вставити / змінити зображення (іконка перед смайликами) і вставляєте посилання в Джерело.

І все.
Але якщо картинка у Вас збережена в документах, то треба через файлообмінник. То хай вже хлопці пояснять краще: там акаунт треба створити.
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12.05.2022 01:19 Відповісти
Не треба, Ведано, тут все гарно дякувати Богові, працює: https://uk.imgbb.com/

До цього був інший хостинг, але що видає назараз Ви бачите: https://piccy.info/
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12.05.2022 01:25 Відповісти
Ок, дякую, пане Семене.
Треба спробувати знову.
Минулого разу щось не фіналізувала процедуру.

Бо я, наприклад, як бачу щось цікаве на фб зберігаю, то там же і зберігаю і потім звідти ставлю.
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12.05.2022 01:41 Відповісти
Ваша правда, пані Ведано, з фб все працює гаразд, але є фото, які фб забанить.
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12.05.2022 02:46 Відповісти
Крыша едет не спеша. Курлык, курлык, боевые голуби.
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11.05.2022 21:30 Відповісти
Вот это дичь Дедушка Гебельс отдыхает
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11.05.2022 21:30 Відповісти
Їпанутим нема спокою....
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Нагадало старий анекдот:

в кацапстані - больніци, в них болєют
в Україні - лікарні, в них лікують
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11.05.2022 21:33 Відповісти
В Україні лікарі лікують, а в кацапстані врачі врут.
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11.05.2022 22:04 Відповісти
куйло ніяк не ляже на операцію ,все сцить, що рашистські зооветиринари його ,ну тей то як його "укокошат".Йому б у штатовську сільську лікарню попасти, так плять руки вимазав в українській крові
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11.05.2022 21:33 Відповісти
Debili, blj***
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11.05.2022 21:38 Відповісти
А почему именно в Украине? У США своей территории или других стран партнёров мало? Что-то слишком тупая лживая пропаганда!
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11.05.2022 21:39 Відповісти
(з інтернету) расійя розпочала війну "против доминирования сша в мире", але тут за США вступилися українці...
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11.05.2022 21:45 Відповісти
Ну вроде как американцы колонизируют украинцев, чтобы был материал для опытов. А на ком они свой Спутник испытывают и не является ли он биологическим оружием? Или на своем народонаселении это староколониализм? Ещё неизвестно с какой целью они хотят украинцев освободить от колониального американского гнета. Может какую то новую вакцину изобрели, которая только на славян действует? Ага.
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11.05.2022 22:09 Відповісти
"За словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кирилова"

Ви Рудий Ліс копали, дебіли, куди вам до західних розробок патякати
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11.05.2022 21:40 Відповісти
Якось навіть не цікаво
Одна і та ж пластинка від **********

певно кокс точно був з конюшини
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11.05.2022 21:44 Відповісти
всё как в сталинские времена!
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11.05.2022 21:52 Відповісти
Шиза у касабів прогресує
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11.05.2022 21:57 Відповісти
Коли українцям вкололи пфайзер , вони стали кіборгами, коли модерну - універсальними бандерівцями. Шо тут нє панятнава?
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11.05.2022 22:01 Відповісти
А без них - злющі (до москалів) укри !
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12.05.2022 01:21 Відповісти
Это мешает ВООЗ заявить что рф использует свое собственное население как полигон для испытании препаратов и различных биологических опытов над человеком и что новые люди им нужны для этой же цели и поэтому они порабащают другие народы?
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11.05.2022 22:03 Відповісти
Хай вони всі йдуть за рашистським кораблем і спутніки і пфайцери з модернами!
Те, що рахунок мирних загиблих українців пішов на тисячі, гендиректора ВООЗ мало хвилювало. Його хвилювало більше те, що "забагато уваги приділяють Україні"
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11.05.2022 22:11 Відповісти
Хтось доп*здиться, що й без Віагри залишиться і без ботоксу...
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11.05.2022 22:26 Відповісти
А, ясно: орківська техніка дохне від натівського війська, а самі орки - від біозброї.
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11.05.2022 22:41 Відповісти
Знову ці наколоті апельсини )))
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11.05.2022 22:44 Відповісти
Кремль свихнулся на биотерроре | Виталий Портников
https://www.youtube.com/watch?v=EsQlPN2gXl0
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11.05.2022 23:42 Відповісти
Це говорить ро те,що мордор буде використовувати на нашій території біохімічну зброю.
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12.05.2022 00:16 Відповісти
так це було заплановано,
коли мордор депортує українців з імунітетом до ковіда до мордора то вони всіх там заразять вірусом
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12.05.2022 00:44 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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12.05.2022 00:56 Відповісти
Саме так і є, міністерство нападу рф.

Україна.Ранок.Нарада біля біолабораторії. (с)

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12.05.2022 01:24 Відповісти
Pfizer і Moderna насрали на безглузді звинувачення від хворих людей в міноборони рф...
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12.05.2022 07:29 Відповісти
Тобто, росіяни вважають, що щепленням цими вакцинами Українців американці зробили із нас СУПЕР-СОЛДАТІВ і рашисти своїми солдатами заповнених бояришником не можуть нас перемогти... Так ось чим вони виправдовують х*йлу свої поразки... тонко.
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12.05.2022 07:34 Відповісти
 
 