Міноборони РФ звинуватило Pfizer і Moderna у створенні біологічної зброї в Україні

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кирилова, ідеологами військово-біологічної діяльності США в Україні нібито є лідери Демократичної партії.

"Україна стає полігоном західних країн для створення компонентів біологічної зброї і тестування нових зразків фармпрепаратів", - цинічно заявив Кирилов.

Законодавчу базу, за словами російського генерала, для фінансування військово-біологічних досліджень безпосередньо з коштів федерального бюджету формували органи виконавчої влади США.

"У цю схему залучені великі фармацевтичні компанії, в тому числі Pfizer, Moderna, Merck, а також афілійована з американським військовим відомством компанія Gilead", - повідомив Кирилов.

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Він також заявив, що до військово-біологічної діяльності нібито залучені українські держструктури, основними завданнями яких є "приховування діяльності, проведення польових і клінічних випробувань і надання необхідного біоматеріалу".