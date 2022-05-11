Луганщина невдовзі залишиться без газу через окупантів, мобільного зв'язку немає, гуманітарна допомога закінчується, - Гайдай

Російські окупанти викачали газ на розподільчій станції у Новопскові.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти активізувалися, намагаються прорватися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне, відрізати Луганщину від "великої землі" взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Ключове "намагаються". Обстріли населених пунктів надпотужні. Білогорівка нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою Наші захисники б‘ють орків як мух. До "дороги життя" росіяни пробитися не можуть, але 7км ділянки щільно прострілюють здалеку", - розповів він.

Водночас, за словами Гайдая, гуманітарна ситуація в Луганській області на межі. На складах залишилося небагато гуманітарної допомоги. Завезти через обстріли дороги важко.

"Мобільний зв‘язок не ловить. Працюємо над вирішенням ситуації, але надії мало. Луганщина відрізана від інформації ззовні. Евакуація ПОКИ неможлива. Орки викачали газ на розподільчій станції у Новопскові. Перекрили крани. За пару днів увесь регіон залишиться без газу", - підсумував глава ОВА.

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