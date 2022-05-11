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Луганщина невдовзі залишиться без газу через окупантів, мобільного зв'язку немає, гуманітарна допомога закінчується, - Гайдай

луганщина

Російські окупанти викачали газ на розподільчій станції у Новопскові.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти активізувалися, намагаються прорватися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне, відрізати Луганщину від "великої землі" взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Ключове "намагаються". Обстріли населених пунктів надпотужні. Білогорівка нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою Наші захисники б‘ють орків як мух. До "дороги життя" росіяни пробитися не можуть, але 7км ділянки щільно прострілюють здалеку", - розповів він.

Водночас, за словами Гайдая, гуманітарна ситуація в Луганській області на межі. На складах залишилося небагато гуманітарної допомоги. Завезти через обстріли дороги важко.

"Мобільний зв‘язок не ловить. Працюємо над вирішенням ситуації, але надії мало. Луганщина відрізана від інформації ззовні. Евакуація ПОКИ неможлива. Орки викачали газ на розподільчій станції у Новопскові. Перекрили крани. За пару днів увесь регіон залишиться без газу", - підсумував глава ОВА.

Також читайте: 70% будинків у Сєверодонецьку пошкоджено через обстріли, 30% - непридатні для проживання, - глава міської ВА Стрюк

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4894)


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тікайте хто як може.
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11.05.2022 21:30 Відповісти
линия фронта пройдет ровно по границе победы кпсс на выборах. дурачки там как жили, так ними и остались
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11.05.2022 21:38 Відповісти
Когда без газа будет Брянск, Курск,Воронеж- подсказываю , кам тоже есть газопроводы и распределительные станции
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12.05.2022 07:11 Відповісти
 
 