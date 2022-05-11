На Східному напрямку 11 травня відбито 5 атак ворога, знищено склад з боєприпасами, спостережний пункт, до 250 окупантів, 6 танків, - ОТУ "СХід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати боротьби з агресором на східному напрямку за 11 травня.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ.

У повідомленні зазначається: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 11 травня, російські фашистські війська здійснили 5 атак. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост. Втрати ворога складають: особового складу – до 250; танків – 6; БМП – 1; БТР – 2; ББМ – 2; АТТ – 7".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 травня на Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 260 окупантів, 4 танки, 4 одиниці бронетехніки, 4 САУ та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"