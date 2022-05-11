На Східному напрямку 11 травня відбито 5 атак ворога, знищено склад з боєприпасами, спостережний пункт, до 250 окупантів, 6 танків, - ОТУ "СХід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати боротьби з агресором на східному напрямку за 11 травня.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ.
У повідомленні зазначається: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 11 травня, російські фашистські війська здійснили 5 атак. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост. Втрати ворога складають: особового складу – до 250; танків – 6; БМП – 1; БТР – 2; ББМ – 2; АТТ – 7".
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Слава нації
Смерть москалям
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.