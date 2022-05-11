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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку 11 травня відбито 5 атак ворога, знищено склад з боєприпасами, спостережний пункт, до 250 окупантів, 6 танків, - ОТУ "СХід"

схід,оту

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати боротьби з агресором на східному напрямку за 11 травня.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ.

У повідомленні зазначається: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 11 травня, російські фашистські війська здійснили 5 атак. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост. Втрати ворога складають: особового складу – до 250; танків – 6; БМП – 1; БТР – 2; ББМ – 2; АТТ – 7".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 травня на Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 260 окупантів, 4 танки, 4 одиниці бронетехніки, 4 САУ та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1859) ЗСУ (7681)


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11.05.2022 21:43 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 21:46 Відповісти
Молодці ! Слава ЗСУ ! смерть рашиським окупантам.
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11.05.2022 22:23 Відповісти
Здається 200-й літак не буде збитий ніколи. Я чойто ачкуюсь.. Невже збився приціл? Добре що компенсують дохлою органікою.
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11.05.2022 22:28 Відповісти
літаки у них мало літають. Ми за 2 місяці вибили більше літаків ніж вони роблять за рік
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11.05.2022 23:01 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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12.05.2022 01:46 Відповісти
 
 