З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 20 одиниць техніки окупантів і 4 безпілотники типу "Орлан-10", - пресцентр ОС
Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема українські захисники знищили 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів ворога та одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.