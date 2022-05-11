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Новини Війна
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З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 20 одиниць техніки окупантів і 4 безпілотники типу "Орлан-10", - пресцентр ОС

війна

Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема українські захисники знищили 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів ворога та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Автор: 

Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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минус тонна мяса та лям баксов. гут, вольдемар, гут.
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11.05.2022 21:47 Відповісти
Маловато будет - исцо давайте (стёб)
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11.05.2022 22:00 Відповісти
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11.05.2022 22:17 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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12.05.2022 01:48 Відповісти
 
 