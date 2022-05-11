Російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині. Механізатор важко поранений, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області російський літак обстріляв трактор, який працював у полі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

В результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав тяжке поранення.

"Подія сталася сьогодні поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення, він доставлений до шпиталю", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" околиці Миколаєва, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж