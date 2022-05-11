Російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині. Механізатор важко поранений, - Нацполіція. ФОТО
У Харківській області російський літак обстріляв трактор, який працював у полі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
В результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав тяжке поранення.
"Подія сталася сьогодні поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення, він доставлений до шпиталю", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+40 Генадий Горелик
показати весь коментар11.05.2022 22:00 Відповісти Посилання
+31 Панас Стець
показати весь коментар11.05.2022 22:06 Відповісти Посилання
+21 Kirill Yakovlev
показати весь коментар11.05.2022 22:10 Відповісти Посилання
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Мовляв, є поміж пацаків шляхетні і розумні.
А вони аж ніяк не шляхетні чи розумні - вони просто сцикуни, які бояться нашої ППО та наших пілотів, тому і воюють там, де не страшно - в полі з трактором.
Так , і там є люди ...
Питання - скільки %
Хоч 5% нормальних необалванених найдете ?
только разрушать
Вам і вашій рассіє кінець, тварі!
Группа китайских экстремистов обстреляла мирно пашущий советский трактор, на что последний ответил ураганным артилерийстским огнём. ТАСС уполномочен заявить, что в случае повторения провокаций, на поля выйдут сеялки, веялки, сноповязалки, и прочая "сельскохозяйственная" техника.