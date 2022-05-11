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Новини Війна
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Російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині. Механізатор важко поранений, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області російський літак обстріляв трактор, який працював у полі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині. Механізатор важко поранений, - Нацполіція 01

В результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав тяжке поранення.

Російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині. Механізатор важко поранений, - Нацполіція 02

"Подія сталася сьогодні поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті молодий механізатор отримав тяжкі поранення, він доставлений до шпиталю", - йдеться у повідомленні.

Російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині. Механізатор важко поранений, - Нацполіція 03

Також дивіться: Окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" околиці Миколаєва, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині. Механізатор важко поранений, - Нацполіція 04

Автор: 

обстріл (29302) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+40
ну не підараси?
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11.05.2022 22:00 Відповісти
+31
ні, не підараси, просто кацапо-фашисти. Хочеш місце в раю?, позбав людство хоч від 1 кацапо-фашиста.
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11.05.2022 22:06 Відповісти
+21
это не Буча, но эта новость должна быть во всех СМИ мира, и особенно в странах которые будут голодать без украинского зерна
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11.05.2022 22:10 Відповісти
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Российская помощь голодающим в Африке.
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11.05.2022 21:58 Відповісти
ну не підараси?
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11.05.2022 22:00 Відповісти
ні, не підараси, просто кацапо-фашисти. Хочеш місце в раю?, позбав людство хоч від 1 кацапо-фашиста.
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11.05.2022 22:06 Відповісти
Российские военные, вероятно, убили беларуского рыбака на границе с Украиной, - беларусские СМИ. Видео 18+ 9 мая в приграничной территории, недалеко от д. Верхние Жары (Брагинский рн.) в момент рыбалки на р. Днепр был убит ветврач из Гомеля Сергей Чембрович.
https://twitter.com/i/status/1524455019453501441
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11.05.2022 22:39 Відповісти
Это у них денацификация или демилитаризация?
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11.05.2022 22:00 Відповісти
etovo "pilota" nado prizemlitj i "sprositj"....."laskovo"....pered smertju
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11.05.2022 22:03 Відповісти
Это у рашек "конченизация".
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12.05.2022 00:26 Відповісти
pridetsa HUJARITJ po nim cherez kordon......uvi....eto bystro nezakonchitsa , dazhe s vihodom ZSU na kordon
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11.05.2022 22:02 Відповісти
кацапи прийшли сюди робити репресії ,розстріли ,пересилки та голодомори.
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11.05.2022 22:03 Відповісти
кацапи прийшли нас вбивати, знищувати нас як народ, знищувати нашу державу. За це до кацапа і кацапії ніяких сентиментів, ніяких гуманних підходів. Кацапи-зловонне сміття, зараза, яку потрібно знищити.
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11.05.2022 22:10 Відповісти
А достать кацапскую срань никак нельзя?
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11.05.2022 22:03 Відповісти
Каждому трактористу по Стингеру
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11.05.2022 23:30 Відповісти
З території оркостану літак стріляв?
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11.05.2022 22:06 Відповісти
Та хоч би і звідти - у нас війна і якщо підлетів на віддаль ураження - треба стріляти відразу.
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11.05.2022 22:26 Відповісти
Ні, залетів прямо у село, особисто бачив літак своїми очами (зараз знаходжусь у цьому селі). Тут десь 40 км до кордону.
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12.05.2022 11:14 Відповісти
А потом мы по 5 лет им тюрьмы даём за убийства наших граждан...
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11.05.2022 22:07 Відповісти
Согласен. 15 минималочка и выше должно быть,без права уменьшения срока.задолбали своей добротой,чехи своему гражданину воевавшему за дырляндию 15 впаяли
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11.05.2022 23:29 Відповісти
Кормить еще этих пидаров! Смертная казнь, да и все дела. Застрелить при попытке побега.
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12.05.2022 00:12 Відповісти
**** фашистская, недолго тебе летать.
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11.05.2022 22:08 Відповісти
это не Буча, но эта новость должна быть во всех СМИ мира, и особенно в странах которые будут голодать без украинского зерна
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11.05.2022 22:10 Відповісти
Эту суку надо приземлить и заставить землю жрать.
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11.05.2022 22:11 Відповісти
запад!!!! где бл435345ть самолеты я вас спрашиваю????
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11.05.2022 22:11 Відповісти
а запад тебе обещал самолеты? чтобы ты и дальше выбирал прокацапских предателей во власть?
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11.05.2022 22:37 Відповісти
поїш асвальту ЗЕленського, попустить !
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11.05.2022 23:49 Відповісти
Чому Украіна не обстрілюе територію Росії?
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11.05.2022 22:11 Відповісти
И этот Пи*Ор по прозвищу ***** орало о красных линиях. Какой нужно быть летающей падалью расстрелять мирный пашуший трактор в поле ? Ни верьте хлопцы каждому сбитому орку ни одному слову , ни одному.... Слава Украине !!!!
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11.05.2022 22:17 Відповісти
Згадалося, як ото днями керівник Миколаївської ВЦА Кім хвалив московитською мовою московитських же пілотів, які скидають бомби в полі, а не на міста чи на наших військових.
Мовляв, є поміж пацаків шляхетні і розумні.
А вони аж ніяк не шляхетні чи розумні - вони просто сцикуни, які бояться нашої ППО та наших пілотів, тому і воюють там, де не страшно - в полі з трактором.
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11.05.2022 22:17 Відповісти
Мовляв, є поміж пацаків шляхетні і розумні.
Так , і там є люди ...
Питання - скільки %
Хоч 5% нормальних необалванених найдете ?
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12.05.2022 04:21 Відповісти
може 1-2%.
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12.05.2022 05:06 Відповісти
российская сволота
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11.05.2022 22:19 Відповісти
Скот не там летает и бьёт по мирным, иначе нам не пришлось так долго ждать 200-того.
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11.05.2022 22:25 Відповісти
кацапы не умеют ни пахать ни сеять
только разрушать
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11.05.2022 22:27 Відповісти
Ну а с кем еще рашисты умеют воевать кроме женщин, детей, и мирных граждан.
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11.05.2022 22:28 Відповісти
Випустив ракету в трактор та полетів собі... А міг би стати тим самим двохсотим двохсотим.
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11.05.2022 23:07 Відповісти
Рашик решил по полям отстреляться? Ну или там в тылу наши резервы.
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11.05.2022 23:11 Відповісти
А може вже час частину ППО пересувати до кордоні, бо , якщо *********** ОП в Україні стане менше агентів Кремля, а якщо *********** трактор з сівалкої то тіж агенти здохнуть з голоду та в топляться в тому, що люди на них наплюють.
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11.05.2022 23:30 Відповісти
рашисько-путінська мерзота, тебе чіпав той трактор!? Сучий ти потрох!
Вам і вашій рассіє кінець, тварі!
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11.05.2022 23:53 Відповісти
Стрелять в хлебороба! Чтобы вы орки с голоду подсохли.
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12.05.2022 00:07 Відповісти
Стрелять в хлебороба! Чтобы вы с голоду подсохли орки.
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12.05.2022 00:10 Відповісти
Это же просто фашистское днище!
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12.05.2022 00:23 Відповісти
всім прикордонникам по стінгеру да хай всі москальські літаки садять
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12.05.2022 00:31 Відповісти
Пропоную знищити Московську імперію НАЗАВЖДИ.
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12.05.2022 03:11 Відповісти
Ну ни *******!!!?
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12.05.2022 06:36 Відповісти
Анекдот времён конфликта на острове Даманский:
Группа китайских экстремистов обстреляла мирно пашущий советский трактор, на что последний ответил ураганным артилерийстским огнём. ТАСС уполномочен заявить, что в случае повторения провокаций, на поля выйдут сеялки, веялки, сноповязалки, и прочая "сельскохозяйственная" техника.
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12.05.2022 06:40 Відповісти
Это запредельный русский 🐷 фашизм! Фото нужно распространить во всех международных СМИ.
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12.05.2022 08:58 Відповісти
Новий Мерчик - це глибоко у середині неокупованих територій. Отже контролю повітря у ЗСУ - майже ніякого.
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12.05.2022 10:17 Відповісти
 
 