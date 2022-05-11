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Новини Війна
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Вимагаємо від РФ припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства, - заява МЗС

зерно,экспорт

Міністерство закордонних справ України категорично засуджує дії РФ щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв. Російські окупанти вилучають українське зерно, спрямовують його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Крадіжки харчових ресурсів з території незалежної суверенної держави є одним з проявів мародерства.

МЗС України попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російської окупаційної влади. Вважаємо, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасниками цього злочину", - зазначили в міністерстві.

За даними Кабміну, окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тис. т зерна на суму понад 100 млн доларів США. Практично всі кораблі, які виходять із зерном з Севастополя, перевозять крадену українську продукцію.

"Злочинне вилучення, вивезення та користування українським зерном є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які, зокрема, порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду. Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях. Вимагаємо від Росії припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден.

Закликаємо міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії РФ проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі", - наголосили в МЗС.

Також читайте: Обговорюється створення гуманітарного коридору для українського зерна через Білорусь у порти Балтики, - Литва

Автор: 

зерно (3137) МЗС (4183)


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Топ коментарі
+6
формальна заява, очевидно, для судового позову про спричинені збитки, щоб починати забирати заморожені резерви русні.
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11.05.2022 22:04 Відповісти
+5
Ті ,хто при владі в Україні постійно неприємно дивували.
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11.05.2022 22:03 Відповісти
+4
МЗС Рівенделу Вимагаємо від Мордору і Ізенгарду припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства, - заява МЗС
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11.05.2022 22:02 Відповісти
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МЗС Рівенделу Вимагаємо від Мордору і Ізенгарду припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства, - заява МЗС
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11.05.2022 22:02 Відповісти
це ви до кого звертаєтесь?
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11.05.2022 22:02 Відповісти
Ті ,хто при владі в Україні постійно неприємно дивували.
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11.05.2022 22:03 Відповісти
формальна заява, очевидно, для судового позову про спричинені збитки, щоб починати забирати заморожені резерви русні.
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11.05.2022 22:04 Відповісти
Какой-то сюр. МЗС, але - война идет. Вы что-то требуете у врага, к-рый каждый день ракетами по мирняку пуляет?
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11.05.2022 22:04 Відповісти
Тільки дохлий кацап нічого не вкраде ...
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11.05.2022 22:05 Відповісти
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim

Севастополь когда вся великая пАбеда - ограбить украинских фермеров

и гордиться, гордиться!

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11.05.2022 22:08 Відповісти
Дохлого кацапа можуть вкрасти самі кацапи та вимагати за нього викуп у його родини. Традиція, однако...
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11.05.2022 22:16 Відповісти
кацапи прийшли сюди робити репресії ,розстріли ,пересилки та голодомори.
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11.05.2022 22:06 Відповісти
соромно за такі заяви((((
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11.05.2022 22:07 Відповісти
Блокировка и арешт всіх торгових суден с рашки які йдуть через босфор ось і все.Це вже до Турків або поставити туди пару американскіх кораблів біля виходу с босфора.
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11.05.2022 22:07 Відповісти
Хорошо, что у нас в стране ещё никто не запретил «вимагати»
Блин, не позорились бы)
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11.05.2022 22:07 Відповісти
Вам самим не смішно ?
Звертаються вони ! До кого ?
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11.05.2022 22:09 Відповісти
Ага, вимагаємо потомственних крадіїв припинити пограбування.

Так вони вас і послухають.
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11.05.2022 22:14 Відповісти
Можливо це формальна процедура - вимога від України, на яку кацапи звісно нічого не роблять, і тоді на кацапів накладаються додаткові обмеження?
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11.05.2022 22:15 Відповісти
Некоторые заявления граничат с дебилизмом.
Они сами понимают, что они говорят ?!
То есть перевод для тупых - требуем от врага дать нам возможность торговать, чтобы легче было обороняться, а может и наступать.
Ну должна же быть хоть одна извилина, пусть даже и прямая, чтобы не нести такую дичь.
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11.05.2022 22:16 Відповісти
Боже, якф вони жалюгідні ! Вимагатєлі хрєнові.
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11.05.2022 22:18 Відповісти
Что мешает кораблям НАТО сопровождать наши судна и тем самым разблокировать порты Украины?
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11.05.2022 22:34 Відповісти
Так НАТО, это первые сцикуны. Они могут только слабых бомбить, как Югославию
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11.05.2022 22:37 Відповісти
Не МЗС а дебилизм.
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11.05.2022 22:35 Відповісти
Нормальний господар зробив би усе для того, щоб зберегти своє добро зароблене тяжкою працею, або в крайньому випадку усе б знищив. Ненормальний чекав на «визволителів» або слухав тих, які говорили, що війни не буде. Тому, щодо цього, краще помовчати.
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11.05.2022 22:51 Відповісти
Не вимагати ,заборону про викрадення зерна,ви собі ***** надіньте і не піартесь.Треба робити прості речі,документально юридично,подавати документи у всі міжнародні суди і трибунали,в раду безпеки ООН,і так далі.А не кричати на весь світ у нас ******** зерно.
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11.05.2022 23:27 Відповісти
И требовать признать рашу страной-мародером!!
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11.05.2022 23:32 Відповісти
В Спортлото не пробували жалітися, нездари.
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11.05.2022 23:31 Відповісти
Бездіяльність Українського МЗС щодо розблокування морських портів та попередження продажу краденого зерна просто вражає.
Боневтік сказав нєзліть другана - турецького *****?
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12.05.2022 10:19 Відповісти
 
 