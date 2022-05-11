Вимагаємо від РФ припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства, - заява МЗС

Міністерство закордонних справ України категорично засуджує дії РФ щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв. Російські окупанти вилучають українське зерно, спрямовують його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках.

Про це йдеться в заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Крадіжки харчових ресурсів з території незалежної суверенної держави є одним з проявів мародерства.

МЗС України попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російської окупаційної влади. Вважаємо, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасниками цього злочину", - зазначили в міністерстві.

За даними Кабміну, окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тис. т зерна на суму понад 100 млн доларів США. Практично всі кораблі, які виходять із зерном з Севастополя, перевозять крадену українську продукцію.

"Злочинне вилучення, вивезення та користування українським зерном є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які, зокрема, порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду. Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях. Вимагаємо від Росії припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден.

Закликаємо міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії РФ проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі", - наголосили в МЗС.

Також читайте: Обговорюється створення гуманітарного коридору для українського зерна через Білорусь у порти Балтики, - Литва