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Новини Війна
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Перша леді США Джилл Байден звернулася до Путіна: "Припиніть цю безглузду та жорстоку війну"

байден,джилл

Перша леді США Джилл Байден звернулася до президента РФ Путіна, аби він припинив війну" проти України.

Про це вона написала в авторській колонці на вебресурсі CNN, інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на Укрінформ.

"Пане путін, будь ласка, припиніть цю безглузду та жорстоку війну", - зазначила Байден.

Вона поділилася враженнями від спілкування з українськими біженцями у Словаччині й Румунії та переміщеними особами в Ужгороді, а також розповіла про свою зустріч з дружиною президента України Оленою Зеленською.

"Неможливо вийти із зони, де йде війна, не змінившись. Вам не потрібно бачити горе очима, бо його відчуваєш серцем. Горе – це те, що прикриває обличчя, наче вуаль", - зазначила перша леді США, описуючи українських матерів, з якими вона зустрічалася. Вона зауважила, що людям, котрі врятувалися від бойових дій, бракує сміху, який зазвичай супроводжує спілкування між жінками.

За словами Байден, українські матері в румунських та словацьких школах, які вона відвідала, розповіли їй "про жахи від бомб, які кожної ночі падали довкола, коли вони намагалися знайти притулок під час просування на захід". "Багатьом доводилося цілими днями жити без їжі та сонячного світла, ховаючись у підвалах під землею", - додала вона, переповівши кілька конкретних випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми віддані підтримці України, - перша леді США Джилл Байден

Перша леді США також розповіла, що дружина президента України залишила укриття, де перебувають її діти, щоб зустрітися з нею та "попросити допомоги для народу своєї країни".

"Вона не просила про їжу, одяг чи зброю. Вона просила допомогти в наданні психологічної допомоги всім, хто потерпає від наслідків безглуздої та жорстокої війни володимира путіна", - зазначила Байден. Також Зеленська розповіла Байден "про ґвалтування жінок та дітей, про багатьох дітей, які бачили, як стріляють по людях, вбивають їх, як спалюють їхні будинки".

Автор: 

путін володимир (24143) США (23483) Байден Джилл (3)


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Топ коментарі
+10
Пані, перша леді. Кацапи - це не люди і ***** не один винен, росіяни кровожерливі вбивці, це поганий народ загалом. Рідкістна мразота від ***** до ванькі з сахаліну.
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11.05.2022 22:38 Відповісти
+8
Та ні бабцю

Він не зрозуміє,він просто *****
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11.05.2022 22:34 Відповісти
+8
Бабусь, він цю війну й зробив, щзоб знищити Українців, те що не змогли його попередники за 350 років, АЛЬО ГАРАЖ))
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11.05.2022 22:37 Відповісти
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Та ні бабцю

Він не зрозуміє,він просто *****
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11.05.2022 22:34 Відповісти
Навіть нехай і так. А де звернення першої леді України до будь-кого?
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11.05.2022 22:50 Відповісти
Це не "бабця" а Перша Леді США.
Вона декому щось шепне на вушко, і у путіна потемніє в очах.
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12.05.2022 04:57 Відповісти
Бабусь, він цю війну й зробив, щзоб знищити Українців, те що не змогли його попередники за 350 років, АЛЬО ГАРАЖ))
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11.05.2022 22:37 Відповісти
Пані, перша леді. Кацапи - це не люди і ***** не один винен, росіяни кровожерливі вбивці, це поганий народ загалом. Рідкістна мразота від ***** до ванькі з сахаліну.
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11.05.2022 22:38 Відповісти
Пізно вже це говорити.
Багато вбили мирних людей.
Може він і хоче закінчити , але вже *******.
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11.05.2022 22:47 Відповісти
дідусь краще допомагає
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11.05.2022 22:49 Відповісти
зі стародавніх часів першою до печери йде Жінка. а потім вже Чоловік.
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11.05.2022 23:04 Відповісти
до сраки це, Джіл.
Спитай Джо, він пояснить.
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11.05.2022 23:04 Відповісти
Все обращения к бандитам прекратить преступления, расцениваются ими как проявление слабости.
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11.05.2022 23:12 Відповісти
Вони зрозуміють тільки це..
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11.05.2022 23:19 Відповісти
он под наркотой
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11.05.2022 23:57 Відповісти
Секта понимающих Путина +1
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12.05.2022 00:44 Відповісти
 
 