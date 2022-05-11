Перша леді США Джилл Байден звернулася до Путіна: "Припиніть цю безглузду та жорстоку війну"

Перша леді США Джилл Байден звернулася до президента РФ Путіна, аби він припинив війну" проти України.

Про це вона написала в авторській колонці на вебресурсі CNN, інформує Цензор.НЕТ іх посиланням на Укрінформ.

"Пане путін, будь ласка, припиніть цю безглузду та жорстоку війну", - зазначила Байден.

Вона поділилася враженнями від спілкування з українськими біженцями у Словаччині й Румунії та переміщеними особами в Ужгороді, а також розповіла про свою зустріч з дружиною президента України Оленою Зеленською.

"Неможливо вийти із зони, де йде війна, не змінившись. Вам не потрібно бачити горе очима, бо його відчуваєш серцем. Горе – це те, що прикриває обличчя, наче вуаль", - зазначила перша леді США, описуючи українських матерів, з якими вона зустрічалася. Вона зауважила, що людям, котрі врятувалися від бойових дій, бракує сміху, який зазвичай супроводжує спілкування між жінками.

За словами Байден, українські матері в румунських та словацьких школах, які вона відвідала, розповіли їй "про жахи від бомб, які кожної ночі падали довкола, коли вони намагалися знайти притулок під час просування на захід". "Багатьом доводилося цілими днями жити без їжі та сонячного світла, ховаючись у підвалах під землею", - додала вона, переповівши кілька конкретних випадків.

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Перша леді США також розповіла, що дружина президента України залишила укриття, де перебувають її діти, щоб зустрітися з нею та "попросити допомоги для народу своєї країни".

"Вона не просила про їжу, одяг чи зброю. Вона просила допомогти в наданні психологічної допомоги всім, хто потерпає від наслідків безглуздої та жорстокої війни володимира путіна", - зазначила Байден. Також Зеленська розповіла Байден "про ґвалтування жінок та дітей, про багатьох дітей, які бачили, як стріляють по людях, вбивають їх, як спалюють їхні будинки".