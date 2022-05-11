На Запорізькій АЕС, яку контролюють російські військові, є 30 тис. кг збагаченого урану і плутонію, - МАГАТЕ

Будь-які припущення щодо розробки Україною ядерної зброї заперечуються представниками МАГАТЕ на підставі проведених інспекцій ядерних об’єктів. Водночас МАГАТЕ занепокоєне збереженням ядерних матеріалів на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем російських військ.

Про це під час виступу на засіданні підкомітету Європарламенту з оборони і безпеки заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж кількох минулих тижнів і навіть щойно з боку високих посадових осіб звучали заяви, що Україна може розвивати ядерну зброю. Безумовно, МАГАТЕ твердо це заперечує. Але ми заперечуємо це не на основі політичних висновків, вподобань або політичних інстинктів. Ми це робимо на основі фактів, оскільки маємо можливість проводити інспекції та об’єктивно підтверджувати, що ядерні матеріали не піддаються модифікаціям", - сказав керівник МАГАТЕ.

Він зауважив, що на будь-якому об’єкті атомної енергетики існують певні роботи, які потребують фізичної присутності інспекторів. В тому, що стосується Запорізької АЕС, - вона наразі знаходиться під контролем російських військ, які не допускають на цей об’єкт фахівців МАГАТЕ.

"На будь-якій атомній станції є певні процедури, які час від часу потребують фізичної інвентаризації та інших дій всередині об’єкта. Без цього ми не можемо надати міжнародному співтовариству інформацію, де ці ядерні матеріали знаходяться та що відбувається з ними… Ми відкидаємо таку ситуацію, коли існує місце, де знаходяться більше 30 000 кілограмів збагаченого урану та подібний же обсяг плутонію, і я не можу прийти та провести інспекцію. В такий ситуації ймовірність звинувачень, припущень та сумнівів, що трапиться з цими матеріалами у майбутньому, становить дуже реальну небезпеку і має сприйматися з усією серйозністю", - заявив Гроссі.

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Він наголосив, що ситуація, що склалася на атомних об’єктах України після початку російського вторгнення, є далекою від вирішення. Особливо тривожною є ситуація на найбільшій в Європі Запорізькій АЕС. Навколо станції, у 200 метрах від неї, на початку березня точилися бойові дії, і всім дуже пощастило, що це не призвело до фізичного пошкодження будівель або будь-якого з шести атомних реакторів, - це могло мати драматичні наслідки та додати до трагедії війни ще й ядерний інцидент.

"З цього моменту ми живемо у дуже вразливій ситуації. Станція продовжує обслуговуватися українськими операторами від Енергоатому, але безпековий контроль здійснюють російські військові. На станції присутні також якісь російські фахівці, функції яких не зовсім зрозумілі. Вочевидь, ці люди долучені до управління станцією, що йде всупереч всім існуючим або можливим принципам безпеки. Є потенціал для непогодження, для напруги, для суперечливих інструкції… ніхто б не хотів мати таку ситуацію на такому складному та сучасному об’єкті як атомна енергетична станція", - зауважив генеральний директор МАГАТЕ.

Він повідомив, що говорив про цю проблему з Президентом Володимиром Зеленським. Гроссі запропонував таке рішення також для російської сторони, з якою повинен мати справу, коли йдеться про безпеку АЕС.

"Я сказав їм (росіянам – ред.), що вони мають дозволити експертам МАГАТЕ прибути до Запоріжжя. Я запропонував, що сам очолю цю місію на АЕС, щоб прояснити ситуацію з ядерними матеріалами та переконатися, що вони перебувають у порядку з точки зору збереження та безпеки", - зазначив Гроссі.

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Нагадуємо, Запорізька АЕС з 4 березня захоплена російськіми військами.