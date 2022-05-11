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Новини Війна
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На Запорізькій АЕС, яку контролюють російські військові, є 30 тис. кг збагаченого урану і плутонію, - МАГАТЕ

магате

Будь-які припущення щодо розробки Україною ядерної зброї заперечуються представниками МАГАТЕ на підставі проведених інспекцій ядерних об’єктів. Водночас МАГАТЕ занепокоєне збереженням ядерних матеріалів на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем російських військ.

Про це під час виступу на засіданні підкомітету Європарламенту з оборони і безпеки заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж кількох минулих тижнів і навіть щойно з боку високих посадових осіб звучали заяви, що Україна може розвивати ядерну зброю. Безумовно, МАГАТЕ твердо це заперечує. Але ми заперечуємо це не на основі політичних висновків, вподобань або політичних інстинктів. Ми це робимо на основі фактів, оскільки маємо можливість проводити інспекції та об’єктивно підтверджувати, що ядерні матеріали не піддаються модифікаціям", - сказав керівник МАГАТЕ.

Він зауважив, що на будь-якому об’єкті атомної енергетики існують певні роботи, які потребують фізичної присутності інспекторів. В тому, що стосується Запорізької АЕС, - вона наразі знаходиться під контролем російських військ, які не допускають на цей об’єкт фахівців МАГАТЕ.

"На будь-якій атомній станції є певні процедури, які час від часу потребують фізичної інвентаризації та інших дій всередині об’єкта. Без цього ми не можемо надати міжнародному співтовариству інформацію, де ці ядерні матеріали знаходяться та що відбувається з ними… Ми відкидаємо таку ситуацію, коли існує місце, де знаходяться більше 30 000 кілограмів збагаченого урану та подібний же обсяг плутонію, і я не можу прийти та провести інспекцію. В такий ситуації ймовірність звинувачень, припущень та сумнівів, що трапиться з цими матеріалами у майбутньому, становить дуже реальну небезпеку і має сприйматися з усією серйозністю", - заявив Гроссі.

Також читайте: "Росатом" намагається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС. Ситуація на станції залишається складною, - МАГАТЕ

Він наголосив, що ситуація, що склалася на атомних об’єктах України після початку російського вторгнення, є далекою від вирішення. Особливо тривожною є ситуація на найбільшій в Європі Запорізькій АЕС. Навколо станції, у 200 метрах від неї, на початку березня точилися бойові дії, і всім дуже пощастило, що це не призвело до фізичного пошкодження будівель або будь-якого з шести атомних реакторів, - це могло мати драматичні наслідки та додати до трагедії війни ще й ядерний інцидент.

"З цього моменту ми живемо у дуже вразливій ситуації. Станція продовжує обслуговуватися українськими операторами від Енергоатому, але безпековий контроль здійснюють російські військові. На станції присутні також якісь російські фахівці, функції яких не зовсім зрозумілі. Вочевидь, ці люди долучені до управління станцією, що йде всупереч всім існуючим або можливим принципам безпеки. Є потенціал для непогодження, для напруги, для суперечливих інструкції… ніхто б не хотів мати таку ситуацію на такому складному та сучасному об’єкті як атомна енергетична станція", - зауважив генеральний директор МАГАТЕ.

Він повідомив, що говорив про цю проблему з Президентом Володимиром Зеленським. Гроссі запропонував таке рішення також для російської сторони, з якою повинен мати справу, коли йдеться про безпеку АЕС.

"Я сказав їм (росіянам – ред.), що вони мають дозволити експертам МАГАТЕ прибути до Запоріжжя. Я запропонував, що сам очолю цю місію на АЕС, щоб прояснити ситуацію з ядерними матеріалами та переконатися, що вони перебувають у порядку з точки зору збереження та безпеки", - зазначив Гроссі.

Також читайте: Деякі міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під російський контроль, - Зеленський

Нагадуємо, Запорізька АЕС з 4 березня захоплена російськіми військами.

Автор: 

МАГАТЕ (740) Запорізька АЕС (1431) розробка ядерної зброї (9)


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Топ коментарі
+4
А в Україні що, українська влада? Ото ж, нічого дивного.
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11.05.2022 23:20 Відповісти
+4
от чи не за цей матеріал жванію задвохсотили?...



https://twitter.com/13Hellis_13/status/1523965306661650435?cxt=HHwWhoCymeiXm6YqAAAA
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11.05.2022 23:35 Відповісти
+3
Ось вам і ядрьона бімба.
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11.05.2022 23:01 Відповісти
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Ось вам і ядрьона бімба.
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11.05.2022 23:01 Відповісти
То не оружейний уран/плутоній
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12.05.2022 10:26 Відповісти
з Нікополя в Енергодар зранку ходив паром та два катери. біля пристані зразу почитається сосновий ліс. народ збирав маслюки мішками. а тапер там **** москальня.
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11.05.2022 23:11 Відповісти
Не до понял, у нас только на одной АЭС находилось по 30 тон обогащенного урана и плутония ? И мы до сих пор без бимбы да ещё и отдали это кацапам , всё чудастей и чудастей становится
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11.05.2022 23:13 Відповісти
А в Україні що, українська влада? Ото ж, нічого дивного.
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11.05.2022 23:20 Відповісти
Це так, але деякою гарантією ненападу ********* було маріонетковий уряд , тому олігархат не міг допустити проукраїнську владу
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12.05.2022 00:55 Відповісти
Chtobi zdelat atomnuju bombu nado mnogo, mnogo eshtjo chevo, a iz etova tolko grjaznaja bomba, kotoraja zagrjaznaet teretoriju...
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11.05.2022 23:23 Відповісти
30 тонн - это типичная закладка твэлов на раз на один реактор. А в прудах-охладителях возле станции пару лет лежат отработанные твэлы, у которых наработанного в реакторе плутония хватит на пару сотен ядерных зарядов малой мощности. Но есть нюанс. Надо только уметь разделять изотопы. Кацапы делают это центрифугами, штаты делают газодиффузным методом. А мы - никак не умеем. Собственно, умение разделять изотопы трансурановых и делают страну членом ядерного клуба. Как только страна это умеет, то она потенциально может делать атомные бомбы. А может и не делать. Пример - Япония, обогащать уран она умеет, а бомбы не делает. Потому что этот же процесс важен и для другого - иметь законченный цикл по ядерному топливу. Мы отработанные сборки отдавали бесплатно кацапам, а это на треть ещё неизрасходованный уран, а на треть - смесь изотопов плутония, в том числе оружейный 239 и реакторный 241. И мы им дарили ценное сырьё. Любопытно, кому мы будем отдавать следующую партию отработанных твэлов?
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12.05.2022 02:02 Відповісти
от чи не за цей матеріал жванію задвохсотили?...



https://twitter.com/13Hellis_13/status/1523965306661650435?cxt=HHwWhoCymeiXm6YqAAAA
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11.05.2022 23:35 Відповісти
жванія п*дарас ще той, файно що здох цей щур.
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12.05.2022 02:38 Відповісти
Так не базікайте, а робіть щось, бо русьня наробить-всі вимремо, з вашими "озабоченнями".
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11.05.2022 23:50 Відповісти
А що їм зробиш , для них не існує жодних законів в світі окрім вказівки *****
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12.05.2022 00:52 Відповісти
Ще то МАГАТе кацапам дупу лиже.
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12.05.2022 02:33 Відповісти
мы все таки хотели бимбу что ли сделать? Ну красавчики
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12.05.2022 02:59 Відповісти
Цікаво, малось на увазі закладене у двох реакторах паливо, чи українська влада окрім, зерна, олії, палива, сільхозтехніки залишила кацапам ще й подарунок у вигляді твелів?
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12.05.2022 10:29 Відповісти
 
 