Україна має бути готовою до боротьби з наслідками війни протягом наступних 100 років, - Шольц
Проблема нерозірваних боєприпасів маже турбувати Україну найближчі 100 років.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прессконференції з президентом Аргентини Альбертом Фернандесом.
"Ті, хто живе в Німеччині, знають, що бомби часів Другої світової війни все ще часто зустрічаються... Україна повинна підготуватися до боротьби з наслідками цієї війни протягом наступних 100 років", - наголосив він.
"Це одна з причин, чому ми повинні працювати разом для її відновлення", - додав канцлер ФРН.
Водночас президент Аргентини також попередив про глобальні наслідки війни в Україні.
"Латинська Америка також відчуває наслідки цієї війни... Це вже не проблема між НАТО і Росією або між Росією та Україною, це стало проблемою для всього світу", - зазначив Фернандес.
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кремлівського фашиста , який може принести ще дуже багато горя
всьому світу , так як він психічно - хворий вилупок 😠
1. Пан Шольц не в курсі, що територія України постраждала більше, ніж Німеччина в Другу Світову - тому нам не звикати.
2. Для - в нас ще й досі гинуть люди від *********** 80 річної давності, а не так давно був випадок в Карпатах - підірвались на снаряді Першої (!) Світової.
Щось не дуже шукачі скарбів допомогають...
Мені таке не підходить.
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Теперь они хотят дать русским люфт. В отрытую уже не могут, а вот так вот - готовы.
https://t.me/allgolobutsky/19420 Олексій Голобуцький
ОЛУХ шольц