Україна має бути готовою до боротьби з наслідками війни протягом наступних 100 років, - Шольц

Проблема нерозірваних боєприпасів маже турбувати Україну найближчі 100 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прессконференції з президентом Аргентини Альбертом Фернандесом.

"Ті, хто живе в Німеччині, знають, що бомби часів Другої світової війни все ще часто зустрічаються... Україна повинна підготуватися до боротьби з наслідками цієї війни протягом наступних 100 років", - наголосив він.

"Це одна з причин, чому ми повинні працювати разом для її відновлення", - додав канцлер ФРН.

Водночас президент Аргентини також попередив про глобальні наслідки війни в Україні.

"Латинська Америка також відчуває наслідки цієї війни... Це вже не проблема між НАТО і Росією або між Росією та Україною, це стало проблемою для всього світу", - зазначив Фернандес.

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