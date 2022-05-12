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Новини Війна
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Україна має бути готовою до боротьби з наслідками війни протягом наступних 100 років, - Шольц

війна

Проблема нерозірваних боєприпасів маже турбувати Україну найближчі 100 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прессконференції з президентом Аргентини Альбертом Фернандесом.

"Ті, хто живе в Німеччині, знають, що бомби часів Другої світової війни все ще часто зустрічаються... Україна повинна підготуватися до боротьби з наслідками цієї війни протягом наступних 100 років", - наголосив він.

"Це одна з причин, чому ми повинні працювати разом для її відновлення", - додав канцлер ФРН.

Водночас президент Аргентини також попередив про глобальні наслідки війни в Україні.

"Латинська Америка також відчуває наслідки цієї війни... Це вже не проблема між НАТО і Росією або між Росією та Україною, це стало проблемою для всього світу", - зазначив Фернандес.

Також читайте: Зеленський і Шольц обговорили оборонну допомогу Україні та санкції проти РФ

Автор: 

Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+22
Дякуємо. Тільки дуже шкода, що Шольц, приводячи в приклад Німеччину, не в курсі, що Друга світова прокотилася по Україні двічі - туди і обратно. І це було саме завдяки таким шольцам.
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12.05.2022 00:10 Відповісти
+17
Напевно, найшкідливіший елемент в усій владній команді. Товариш Гетьманцев

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12.05.2022 00:06 Відповісти
+17
Да хоть 1000 главное чтобы помойки сбоку больше не было. Украина была бы по экономическому развитию не хуже США если бы орда не набегала. Поэтому, нужно сначала эту помойку засыпать и залить бетоном, а потом каждый шаг Украины будет только на пользу.
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12.05.2022 00:07 Відповісти
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12.05.2022 00:04 Відповісти
Очерет занадто задимлює
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12.05.2022 00:06 Відповісти
Напевно, найшкідливіший елемент в усій владній команді. Товариш Гетьманцев

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12.05.2022 00:06 Відповісти
Вони там всі шкідливі і небезпечні !!
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12.05.2022 00:10 Відповісти
та це прямий агент ФСБ, без жодного сумніву. Його завдання -внести деструктивний елемент і посіяти хаос у фінансах.
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12.05.2022 00:48 Відповісти
санітари, тут паціент созрел.
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12.05.2022 00:07 Відповісти
Шо ти ******, Шольц! Намікаєш, шо три покоління бургерів будуть тут годуватися в Україні???
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12.05.2022 00:07 Відповісти
Да хоть 1000 главное чтобы помойки сбоку больше не было. Украина была бы по экономическому развитию не хуже США если бы орда не набегала. Поэтому, нужно сначала эту помойку засыпать и залить бетоном, а потом каждый шаг Украины будет только на пользу.
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12.05.2022 00:07 Відповісти
Вибачте, Вікторе, але не згодний з Вами: кацапи не винні в тому, що громадяни нашої країни крадуть один в одного. Тому відсутність кацапстану не врятує нас від знищення власних гандонів, які народились, виховувались та існують проміж нас досі.
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12.05.2022 01:42 Відповісти
Україна має бути готовою до війни кожні 5-10 років. Це в разі перемог. На росії іншого змісту в житті немає окрім "пабєди", при чому "ми за ціной не постоїм".
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12.05.2022 00:08 Відповісти
да нет - рашку надо победить один раз и потом разоружить как германию а еще лучше поставить вненшнее управление или развалить на части
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12.05.2022 01:04 Відповісти
Висновок напрошується один - потрібно негайно знищити фізично
кремлівського фашиста , який може принести ще дуже багато горя
всьому світу , так як він психічно - хворий вилупок 😠
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12.05.2022 00:08 Відповісти
там одні хворі психично мешкають і вже черга вишикувалася
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12.05.2022 00:34 Відповісти
В Україні народ масово захоплюється пошуком скарбів з металошукачами. Такі діячі після війни за пару років віднайдуть більшість снарядів. Частину притягнуть додому, частина в процесі цього вибухне
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12.05.2022 00:09 Відповісти
Язиком....
1. Пан Шольц не в курсі, що територія України постраждала більше, ніж Німеччина в Другу Світову - тому нам не звикати.
2. Для - в нас ще й досі гинуть люди від *********** 80 річної давності, а не так давно був випадок в Карпатах - підірвались на снаряді Першої (!) Світової.
Щось не дуже шукачі скарбів допомогають...
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12.05.2022 00:54 Відповісти
Так а хто снаряд часів першої світової війни знайшов, може якраз шукачі скарбів?
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12.05.2022 09:39 Відповісти
Дякуємо. Тільки дуже шкода, що Шольц, приводячи в приклад Німеччину, не в курсі, що Друга світова прокотилася по Україні двічі - туди і обратно. І це було саме завдяки таким шольцам.
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12.05.2022 00:10 Відповісти
І наслідки її знаходять і досі на теренах України.
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12.05.2022 00:21 Відповісти
Латинська Америка також відчуває наслідки цієї війни - наверно проблемы с доставкой кокаина в кацапию , то то я смотрю машка загрустила
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12.05.2022 00:11 Відповісти
Если дать Украине достаточно вооружений, то война закончится за очень короткое время! Превосходство Украины должно быть такое, что Россия не сможет вести войну! И если союзники пришлют войска, то война закончится вообще за недели!
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12.05.2022 00:15 Відповісти
тарапицца не нада с вооруженниемм
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12.05.2022 00:31 Відповісти
"...ті,хто живе в Німеччині,знають,що бомби з Другої Світової,ще часто зустрічаються..."Шольц,а Україна,по твоєму,під час Другої Світової сиділа збоку і нігті пиляла?На території України під час Другої Світової важких бомбардувань хіба не було?"...Україні треба приготуватися до боротьби з наслідками цієї війни протягом наступних сто років.."Шольц,головне щоб Німеччина перестала з кацапами "шухри-мухри" водити і тоді Україні не треба буде розміновувати свою територію по два рази на століття.
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12.05.2022 00:36 Відповісти
Шольц, іди за кораблем., козел профашистський. Ферштейн? А то можу повторити для тупих.
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12.05.2022 00:41 Відповісти
Нє, це дуже довго.
Мені таке не підходить.
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12.05.2022 00:56 Відповісти
Втрати орків прямо вказують, що Х... за 75 днів війни втратив по техніці три бундесвера. А по волжських та сибірських ратниках половину. А його "военниє" віщують, що ЗСУ не справиться з технікою бундесвера. Івашов нещодавно хвастався що армія рузге щорічно проводила з бундесвером до 60 міроприємств щорічно, так сказати обмін досвідом і тренування. Щось не допомагає, видно оркі "сильно грамотні". Україна справиться з наслідками війни, тільки не заважайте.
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12.05.2022 01:07 Відповісти
"Германия задерживает передачу оружия Украине. Речь идет прежде всего о немецких зенитных самоходных установках Gepard. По состоянию на сегодняшний день в Минобороны Германии "не знают, когда анонсированные "Гепарды" будут поставлены в Украину", - Die Welt.
==
Теперь они хотят дать русским люфт. В отрытую уже не могут, а вот так вот - готовы.

https://t.me/allgolobutsky/19420 Олексій Голобуцький
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12.05.2022 01:24 Відповісти
Він якийсь провокатор , цей Шульц . Причому дуже незграбний і тупий .
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12.05.2022 01:58 Відповісти
О, німецька прокремлівська проститутка свій голос дала
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12.05.2022 02:16 Відповісти
ну ладно немецкая земля, породившая нацизм, таких идиотом как меркель, шольц и иже с ними... но чего стоит порождение украинской землей гетманцева, который ранее был советником ярого депутата-антиукраинца и по инициативе которого была сделана привязка загруженности емкостей нефтебаз к GPS, что сразу же засвечивает местоположение всех нефтебаз и объем наличия горючего в них... хотя, ну да - в ответ на вопрос почему разминировали Чонгар люся-проститут сказал - "про*бали"... но время обязательно придет и спросят и у этого, и у другого...
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12.05.2022 05:39 Відповісти
Тiльки не вiйни, пане Шольц. А безглуздоï, безвiдповiдальноï та жадiбноï полiтики. I ви, пан Шольц, були до цього причетнi. Тож кров вбитих в минулому, сьогоднi, i в майбутньому людей є i на ваших руках. Але що вам до того, правда?
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12.05.2022 06:44 Відповісти
та нє.... 100 то мало! давай тишчу!!! мільйон!!! БЕЗКІНЕЧНІСТЬ!!!!!111

ОЛУХ шольц
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12.05.2022 08:16 Відповісти
Менше говоріть, більше робіть, пане Шольц! Ви з паном Макроном вже стали у Європі символами тупого популізму та безхребетності перед загрозою рашистської орди...
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12.05.2022 10:05 Відповісти
Кто бы говорил.
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12.05.2022 10:33 Відповісти
 
 