Рашисти повністю заблокували евакуацію з Маріуполя, в місті фактично немає води та їжі, - радник мера Андрющенко

Заблоковані окупантами евакуаційні процеси змушують маріупольців повертатися в місто.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми говоримо про збільшення кількості людей у місті. Перш за все це пов'язано з тим, що фактично зупинені евакуаційні процеси, вони заблоковані російською стороною у всіх видах... тому люди змушені повертатися в місто, тому що їм ніде жити вже... і внаслідок цього починається ще більша напруга на гуманітарну сферу і ще більше загроз і нових викликів", - розповів він.

За словами Андрющенка, в Маріуполі фактично немає води, їжі та придатних для життя приміщень.

"Ми розуміємо, що фактично не залишилося ... придатного житла для проживання. Є якісь квартири, найменш постраждалі, фактично майже без вікон ... води немає, питної води не вистачає категорично,... розставлені баки, але якість тієї води, яка розвозиться, - дуже низька, тому що вона береться з найпершої історичної в Маріуполі свердловини... понад 2 місяці вживання цієї води – це точно не плюс здоров'ю. Їжі катастрофічно не вистачає", - додав радник мера.

Андрющенко підкреслив, що навіть ті дані, якими хваляться окупанти, розповідаючи про роздачу продуктових наборів маріупольцям, доводять, що їжі в місті катастрофічно не вистачає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйнований російськими окупантами центр Маріуполя. ВIДЕО