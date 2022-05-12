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Новини Війна
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Рашисти повністю заблокували евакуацію з Маріуполя, в місті фактично немає води та їжі, - радник мера Андрющенко

мариуполь,маріуполь

Заблоковані окупантами евакуаційні процеси змушують маріупольців повертатися в місто.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми говоримо про збільшення кількості людей у місті. Перш за все це пов'язано з тим, що фактично зупинені евакуаційні процеси, вони заблоковані російською стороною у всіх видах... тому люди змушені повертатися в місто, тому що їм ніде жити вже... і внаслідок цього починається ще більша напруга на гуманітарну сферу і ще більше загроз і нових викликів", - розповів він.

За словами Андрющенка, в Маріуполі фактично немає води, їжі та придатних для життя приміщень.

"Ми розуміємо, що фактично не залишилося ... придатного житла для проживання. Є якісь квартири, найменш постраждалі, фактично майже без вікон ... води немає, питної води не вистачає категорично,... розставлені баки, але якість тієї води, яка розвозиться, - дуже низька, тому що вона береться з найпершої історичної в Маріуполі свердловини... понад 2 місяці вживання цієї води – це точно не плюс здоров'ю. Їжі катастрофічно не вистачає", - додав радник мера.

Андрющенко підкреслив, що навіть ті дані, якими хваляться окупанти, розповідаючи про роздачу продуктових наборів маріупольцям, доводять, що їжі в місті катастрофічно не вистачає.

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Автор: 

Маріуполь (3245) евакуація (2347)


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Топ коментарі
+13
їм цього ніколи не простять. ці суки вже виють по всьому світі. ЗА ЧТО? за все.
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12.05.2022 00:36 Відповісти
+6
Четверта Женевська конвенція 1949 року, яка наразі включена у склад звичаєвих норм міжнародного права - тобто є обов'язковою до виконання для усіх країн - учасниць конфлікту, незалежно від того, чи підписували вони конвенцію, чи ні.

Четверта Женевська конвенція забороняє:

напади під час війни на цивільне населення в цілому або окремих мирних громадян;

застосування зброї або методів ведення бойових дій, які можуть спричинити непотрібні втрати або зайві страждання.

Напади можуть бути спрямовані лише на військові об'єкти.

Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.
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12.05.2022 01:06 Відповісти
+5
Руссонацисти.
Подивіться на цей русскій мір, щоб відсахнутися від нього НАЗАВЖДИ!
Розкажіть дітям і онукам.
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12.05.2022 00:44 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
їм цього ніколи не простять. ці суки вже виють по всьому світі. ЗА ЧТО? за все.
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12.05.2022 00:36 Відповісти
Руссонацисти.
Подивіться на цей русскій мір, щоб відсахнутися від нього НАЗАВЖДИ!
Розкажіть дітям і онукам.
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12.05.2022 00:44 Відповісти
Хай ці тварини готуються до Гааги
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12.05.2022 00:55 Відповісти
Четверта Женевська конвенція 1949 року, яка наразі включена у склад звичаєвих норм міжнародного права - тобто є обов'язковою до виконання для усіх країн - учасниць конфлікту, незалежно від того, чи підписували вони конвенцію, чи ні.

Четверта Женевська конвенція забороняє:

напади під час війни на цивільне населення в цілому або окремих мирних громадян;

застосування зброї або методів ведення бойових дій, які можуть спричинити непотрібні втрати або зайві страждання.

Напади можуть бути спрямовані лише на військові об'єкти.

Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.
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12.05.2022 01:06 Відповісти
совок никогда не подписывал Женевскую конвенцию. учите историю
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12.05.2022 18:51 Відповісти
З 2002 року встановленням відповідальних за скоєння воєнних злочинів займається Міжнародний кримінальний СУД У ГААЗІ (МКС). Базою для функціонування МКС є Римський статут, прийнятий у 1998 році. Серед воєнних злочинів, яким присвячена 8 стаття Статуту, зокрема, фігурують:

навмисні напади на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовими цілями;

напад на незахищені міста, села, помешкання або будівлі, які не є військовими цілями, або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів;

розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо він захоплений штурмом;

переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію, або депортація чи переміщення населення окупованої території у межах або за межами цієї території.

Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.

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12.05.2022 01:08 Відповісти
Я уже не уверен, что во время т.н.ВОВ чЛенинград блокировали немецкие фашисты.
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12.05.2022 07:45 Відповісти
Так. Вы правильно відчуваєте. Повної блокади не було. Танкобудівний завод працював протягом т. з. блокади. Червоним фашистам було байдуже до населення.
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12.05.2022 09:44 Відповісти
верхушка і обслуга жрали як завжди в три горла, а люди з голоду помирали, і працювали люди за корку хліба, а якщо не дай Боже, зімліє хтось , і піде якійсь брак, то не дивилися дитина, жінка, розстрілювали.
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12.05.2022 15:01 Відповісти
Русские просто медленно убивают 200 тыс свидетелей их преступлений.
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12.05.2022 09:15 Відповісти
Украину может защитить только ядерное оружие!!!
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12.05.2022 15:47 Відповісти
Продуктовые наборы везут из белорашки лукадрочера.... Интересно другое...молокозаводы луки устроили забастовку ...нет зарплаты..раньне было 800 ********...иногда тясча кажуть рабочие молокозавода...видно показали телеканал НЕХТА..в Ютьюбе..
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12.05.2022 15:49 Відповісти
 
 