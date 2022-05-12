Рашисти повністю заблокували евакуацію з Маріуполя, в місті фактично немає води та їжі, - радник мера Андрющенко
Заблоковані окупантами евакуаційні процеси змушують маріупольців повертатися в місто.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Ми говоримо про збільшення кількості людей у місті. Перш за все це пов'язано з тим, що фактично зупинені евакуаційні процеси, вони заблоковані російською стороною у всіх видах... тому люди змушені повертатися в місто, тому що їм ніде жити вже... і внаслідок цього починається ще більша напруга на гуманітарну сферу і ще більше загроз і нових викликів", - розповів він.
За словами Андрющенка, в Маріуполі фактично немає води, їжі та придатних для життя приміщень.
"Ми розуміємо, що фактично не залишилося ... придатного житла для проживання. Є якісь квартири, найменш постраждалі, фактично майже без вікон ... води немає, питної води не вистачає категорично,... розставлені баки, але якість тієї води, яка розвозиться, - дуже низька, тому що вона береться з найпершої історичної в Маріуполі свердловини... понад 2 місяці вживання цієї води – це точно не плюс здоров'ю. Їжі катастрофічно не вистачає", - додав радник мера.
Андрющенко підкреслив, що навіть ті дані, якими хваляться окупанти, розповідаючи про роздачу продуктових наборів маріупольцям, доводять, що їжі в місті катастрофічно не вистачає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подивіться на цей русскій мір, щоб відсахнутися від нього НАЗАВЖДИ!
Розкажіть дітям і онукам.
Четверта Женевська конвенція забороняє:
напади під час війни на цивільне населення в цілому або окремих мирних громадян;
застосування зброї або методів ведення бойових дій, які можуть спричинити непотрібні втрати або зайві страждання.
Напади можуть бути спрямовані лише на військові об'єкти.
Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.
навмисні напади на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовими цілями;
напад на незахищені міста, села, помешкання або будівлі, які не є військовими цілями, або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів;
розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо він захоплений штурмом;
переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію, або депортація чи переміщення населення окупованої території у межах або за межами цієї території.
Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.