Російські окупанти 11 травня обстріляли Комишуваху та Оріхів, в якому вводять подовжену комендантську годину, - Запорізька ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію в області на 11 травня.

Як інфформує Цензор.НЕТ про це поідомляє ОВА у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Росія не змінює своїх планів щодо України, окупації її територій та створення псевдореспублік у південних областях нашої країни, з цією метою продовжує вести збройну та інформаційну агресію. Воїни Сил Оборони Запорізького краю не поступаються ані сантиметром своєї землі, тож захищають рубежі, які сьогодні впродовж дня знаходилися під постійними обстрілами з боку окупантів.

Слідчі СБУ у Запорізькій області розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу збройними силами рф із застосуванням реактивної системи залпового вогню мирного населення села Таврійське Запорізького району. Артилерійська атака, внаслідок якої загинула жінка, сталася вчора, 10 травня.

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Сьогодні російська армія вкотре довела злочинність своїх методів ведення війни. Задля створення паніки та знищення народу України агресор цілий день гатив по житлових районах та інфраструктурі Комишуваської територіальної громади. Російські військові зруйнували близько 60 будинків мешканців громади. У результаті атаки троє цивільних громадян отримали поранення різного ступеню важкості, одна людина загинула.

Не припиняли росіяни і обстріли Оріхова. Третю добу поспіль інтенсивність артилерійських атак по місту не вщухають. Ворог поставив собі за мету знищити будинки мирних жителів, студентські гуртожитки, лікарню міста. Сьогодні російська ракета поцілила в елеватор.

Рішенням Оріхівської міської ради 13 травня 2022 року з 18:00 розпочнеться подовжена комендантська година на території міста. До 6-ї ранку 16 травня містянам буде заборонено перебувати на вулицях чи у громадських місцях без спеціальних перепусток. З дому можна виходити лише для того, аби спуститися в укриття чи вигуляти домашнього улюбленця. В Оріхівській міськраді просять із розумінням поставитися до запроваджених тимчасових обмежень".

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