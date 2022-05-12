УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9893 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 342 2

На південному напрямку 11 травня знищено 23 окупанти, 2 танки та 2 БМП, - ОК" Південь"

танк

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку на Півдні України на вечір 11 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування. 

У повідомленні зазначається: " На Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубіжі. Ані атакувати, ані просунутись йому наші підрозділи не дозволяють.

Натомість, ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено 2 танки та 2 БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

По Одещині ворог знов здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.

Корабельне угруповання противника має перемінний склад, але у постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування". 

Автор: 

Миколаївська область (2302) Одеська область (3309) ЗСУ (7681) Херсонська область (5901)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда Снигиревку освободим?Третий месяц...
показати весь коментар
12.05.2022 02:11 Відповісти
Вперед на допомогу, автомат в руки
показати весь коментар
12.05.2022 08:47 Відповісти
 
 