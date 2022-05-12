На південному напрямку 11 травня знищено 23 окупанти, 2 танки та 2 БМП, - ОК" Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку на Півдні України на вечір 11 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: " На Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубіжі. Ані атакувати, ані просунутись йому наші підрозділи не дозволяють.

Натомість, ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено 2 танки та 2 БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

По Одещині ворог знов здійснив ракетну атаку, однак оперативне і прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.

Корабельне угруповання противника має перемінний склад, але у постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування".