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Новини Газова війна
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Євросоюз витратить 195 млрд євро, щоб знизити енергозалежність від Росії, - Financial Times

єс

ЄС витратить 195 мільярдів євро за наступні п'ять років, щоб забезпечити собі енергетичну незалежність від Росії. Основними векторами перспективних планів розвитку є розвиток альтернативних джерел енергії та зниження споживання.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це пише Financial Times.

Проект пропозицій Європейської комісії показує, що Брюсселю будуть потрібні додаткові інвестиції до 2027 року, крім планів щодо збільшення витрат на скорочення викидів вуглецю. ЄС також доведеться скоротити споживання енергії більше, ніж передбачалося раніше, щоб досягти амбітних цілей щодо нульових викидів вуглецю до 2050 року.

Брюссель також прагне прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії, щоб до 2030 року вони покривали 45% Всього попиту на енергію в порівнянні з цільовим показником в 40%.

Поряд з цим ЄС необхідно буде знайти способи знизити залежність європейської промисловості від природного газу. Масовий перехід виробництва на поновлюваний водень і біометан можуть заощадити до 35 млрд кубометрів природного газу до 2030 року.

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Автор: 

газ (10500) Євросоюз (13707)


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МОЩНОСТЬЮ ПО 1 МЕГАТОННЕ
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12.05.2022 02:54 Відповісти
У НАТО кратна перевага над кацапами у будь-якому озброєнні, тому з такими савєтами - до бабульок що гутарять під під'їздами
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12.05.2022 10:43 Відповісти
 
 