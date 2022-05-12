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"Допоможи нам вийти з Азовсталі", - командир морпіхів Волина звернувся до Ілона Маска

сергій,волина,волинський

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до Ілона Маска.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я створив аккаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

Текст мого звернення: "Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи."

Звертаюся до кожної людини планети Земля, допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення. Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми!

Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас!" , - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Цивільні покинули завод "Азовсталь", - заступник командира полку "Азов" Паламар

Автор: 

Маріуполь (3245) Маск Ілон (684) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+54
Зе вова, захисники Маріуполя це тобі не Вагнергейт - від цього вже не відмиєшся ніколи і ніякими відосіками не скажеш що такого не було і ти ні при чому, навіть дЄрмак не спасе твою шкуру від цієї відповідальності і на кацапів не спишешь, бо сам їх привів з Криму до Маріуполя
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12.05.2022 02:06 Відповісти
+31
зе чмо что ты натворило
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12.05.2022 02:12 Відповісти
+26
https://www.facebook.com/elena.buran?__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************-j6MpoIdxX4ct5xiRi5LoAfC6Do6CdDc4CFQ2KpMk99KdHbVN2t5kaOCk5sxTFzIaRjd1mDi2f&__tn__=-UC%2CP-y-R Олена Буран

https://www.facebook.com/elena.buran/posts/5255209391200350?__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************-j6MpoIdxX4ct5xiRi5LoAfC6Do6CdDc4CFQ2KpMk99KdHbVN2t5kaOCk5sxTFzIaRjd1mDi2f&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 04:07 ·

******** 2.0

Напишу, бо болить.

Ніякого " ********" не було. Був план здатися, простий і примітивний.

Розмінування, мовчання і чекання.

За два місяці не було сплановано жодної евакуації населення, архівів, музеїв, цінностей, обладнання, ресурсів, зброї, палива.

Вивезли тільки свої родини.

Коли стало зрозуміло, що завдяки опору ВСУ і громадян, "АЗОВА", Бога і Королеви, допомоги Британії та інших друзів, план " прийняти з усіх сторін" валиться, був включений "загальний марафон" і хештег "неначасі". Військові коментатори не допускаються в масс- медіа, заборонені будь- які коментарі від професіоналів.

Плюс до цього був повернутий Єрмак, що втік на початку навали. Повернувся, щоб гальмувати допомогу Заходу- паливо, набої, зброю. Додаємо до цього вояжи Арахамії для чогось там опитування в армії, додаємо сюди швидкі намагання здатися на перемовинах. Крім того висвітлення в масс- медіа ( простий відкритий засіб передачі інформації противнику) знакових об'єктів для знищення: полігони, ремонтні заводи, склади з допомогою від союзників.

Роль Резнікова: створення суєти без реальної роботи. Перед початком агресії ссоссії почалося різке і тріумфальне прийняття на озброєння непромислових зразків, тобто таких, що були пафосними для ТВ, але не могли бути поставлені в війська в короткий термін. На це зливалися мільйони, і згодовувалися електорату, а реальних закупок - НУЛЬ. НУЛЬ палива, НУЛЬ броніків, НУЛЬ форми, НУЛЬ шоломів, НУЛЬ....
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12.05.2022 06:00 Відповісти
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Що тут скажеш ... Бити ракетами навколо Азовсталі, хоч так ушанувати героїв - захисників Маріуполя.
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12.05.2022 02:03 Відповісти
Британия передала Украине грузовые дроны для доставки оборудования на передовую. Квадрокоптеры производства Malloy Aeronautics проходили испытания в морской пехоте Британии и предназначены для доставки грузов на передовую. Каждый из этих БПЛА способен нести до 68 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 70 километров. возможно ли завезти на Азовсталь еду и медикаменты?
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12.05.2022 04:58 Відповісти
Есть K-MAX UAS, беспилотно доставляет 3т на 400 км, использовался в Афгане. Стоит только захотеть.
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12.05.2022 06:21 Відповісти
В Афганістані у талібів не було ППО. Цей БПЛА великий і помітний для радарів. Потрібні маленькі зі швидкістю менше 100 км/год (на такі РЛС не звертає уваги), але достатньо далекобійні. І використовувати їх вночі, щоб їх візуально не засікали.
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12.05.2022 07:06 Відповісти
Когда нужно доставить или вывести груз используют грузовики, сотня мопедов их не заменит. Для воздушного моста должны быть постановщики помех, подавляющие атаки и тд., полноценная операция Генштаба. Но "верховный" не ставит такой задачи.
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12.05.2022 07:55 Відповісти
нажаль ніт
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12.05.2022 09:26 Відповісти
Ні
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12.05.2022 10:50 Відповісти
Зе вова, захисники Маріуполя це тобі не Вагнергейт - від цього вже не відмиєшся ніколи і ніякими відосіками не скажеш що такого не було і ти ні при чому, навіть дЄрмак не спасе твою шкуру від цієї відповідальності і на кацапів не спишешь, бо сам їх привів з Криму до Маріуполя
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12.05.2022 02:06 Відповісти
Арестович признался, что ситуация вокруг Азовстали вышла из-под контроля.

Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов «Азова».

ТРУХА ⚡️ Украина 23:22
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12.05.2022 06:03 Відповісти
зе чмо что ты натворило
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12.05.2022 02:12 Відповісти
Ви краще не бубніть тут, а хто знає як, переадресуйте звернення до Маска, бо, знаю, що це не так легко зробити.
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12.05.2022 02:23 Відповісти
я закинув копію цього звернення на Ютуб канал Ілону Маску : https://www.youtube.com/watch?v=viQ_rQk78JE
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12.05.2022 05:49 Відповісти
Могли б і посилання на твітер дати, щоб люди могли лайкнути....по логіці соцмереж, найбільш підтримуване повідомлення підіймається вверх (хоча хз, я там не буваю)
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12.05.2022 06:07 Відповісти
https://twitter.com/Serjvlk/with_replies https://twitter.com/Serjvlk/with_replies


Тримайте
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12.05.2022 07:00 Відповісти
Кинула в его твитер ....
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12.05.2022 06:24 Відповісти
Важко. Про дипломатичний варіант сьогодні на Прямому сказав Береза:
Китай, Турція, Ізраїль звертаються до путіна, але тільки разом.
Та росія, мабуть, не з тих, хто може визнати героїзм противника.
Героям Слава!
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12.05.2022 02:24 Відповісти
Маск читає виключно твіттер.
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12.05.2022 02:25 Відповісти
Нічого він не читає, секретарки йому може щось повідомляють, якщо вважають за доцільне.
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12.05.2022 05:08 Відповісти
Він його купив, тому що читає
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12.05.2022 05:30 Відповісти
Блд. Ні уЕрдогана, ні в НАТИ немає яєць,людськості. Ніхто нінащо нездатен
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12.05.2022 02:39 Відповісти
Столтенберг язык в джоппу проглотил, он как Меркель, только в НАТО.
Его настоящая фамилия, видно, Столтенфельд. Или Столтенбаум. Бабушка учила, что своим надо всегда помогать. А объяснение потом всегда можно найти. В данном случае - "избежать эскалации".
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12.05.2022 04:46 Відповісти
Гэта нейкі абсурд, тэлепорты, звышлюдзі, іншыя планеты... Маск звычайны чалавек і нічым тут не дапаможа, таму што не мае для гэтага інструмэнтаў уплыву.
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12.05.2022 02:42 Відповісти
Не зовсім так західний світ влаштований. Людина найбагатша на планеті має величезний вплив на політиків і на владу (тільки це не означає вчіняти корупційні дії, як в нас).
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12.05.2022 05:13 Відповісти
Ну калі вы жывеце не ў заходнім свеце, то так думаеце. Маск не ўплывае на палітыкаў ЗША.
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12.05.2022 05:26 Відповісти
It's #Bono's birthday & the news is out. He's written a memoir. 'SURRENDER: 40 Songs, One Story'
Coming 1 Nov. He reads from the chapter #OutOfControl about starting to write U2's 1st single on 10 May 1978, his 18th birthday,
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12.05.2022 02:43 Відповісти
Онуфрий хотел что то сделать. Пусть обращается к Гундяеву. Христианство, православие... То. Се.
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12.05.2022 02:48 Відповісти
онуфрій такій само як й гундяйка, не хритияни, це службовці фсб.
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12.05.2022 08:50 Відповісти
Жесткий ультиматум:
Или в 24 часа эвакуация бойцов Азова, или полная безпощадная ликвидация клоаки Приднестровья. Только такой тон понимают в кремле. Все!...
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12.05.2022 02:50 Відповісти
касапи будуть тільки раді цьому.
Втям! В них стоїть завдання завоювати якщо не всю Європу, то хоч Україну. Оскільки в них мочі не вистачає на це - то вони шукають скандали, які допоможуть хоча би зруйнувати коаліцію, яка постала проти них. І спроба України ліквідувати ПМР - їм на руку. (та хоча би Румунія втрутилась, якщо не Кишинів власноручно... але не Україна!)
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12.05.2022 03:33 Відповісти
Украина имеет полное моральное право уничтожить эту клоаку! Силы стоят на границе! Румыния не имеет юридических возможностей для этой операции!

И никакие там кАалиции не будут затронуты. Венгры сразу идут в йух....та даже Молдова идет в йух при таких "маневрах"!
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12.05.2022 05:07 Відповісти
Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ, подчиняется Московскому патриархату) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предложил провести крестный ход...

Вот. Крестный ход до Мариуполя. Пусть попробуют стрелять в верующих.
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12.05.2022 02:51 Відповісти
постріляють. В тіла, може і ні; але поверх голів - так, щоб ті обісрались - на раз.
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12.05.2022 03:34 Відповісти
А как это будет выглядеть даже для тех же русских? Уже и верующие МП фашисты и нацисты?
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12.05.2022 04:05 Відповісти
Иди ка ты в йух со своими "верующими" мп, черт!
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12.05.2022 05:16 Відповісти
Иди ты сам на йюх со своими планами, тебе уже подробно написали почему.
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12.05.2022 07:32 Відповісти
по рашенТБ не покажуть, всіх дєлов...
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12.05.2022 13:01 Відповісти
онуфрій ніякий не митрополит Київський і тим більше не всієї України, він просто представник рпц на території України, тому він самозванець. онуфрій взагалі не християнин, це офіцер фсб московії під прикриттям. хіба він може піти проти своїх???
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12.05.2022 08:53 Відповісти
Земля делает все что может,за чонгар спросите пограничников и тех кто охранял выход из Крыма,сбушников местных и прочую продажную шваль.Почему к ним нету вопросов но есть к Зеле?А руссо боты? Руссо троли подводят уничтожение защитников Азовстали к вине Земли хотя он сделал все что мог плеат всех цивильных вывел.....мечтают майдан нарисовать во время войны дабы ослабить ЗСУ и западную поддержку.Думайте когда поддакиваете этим питорам.
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12.05.2022 02:51 Відповісти
Шебуршинов, вже багато разів доказано, перехід розмінувала зелена пліснява згідно своєї програми "демілітарізаціі" і хвалилась тим в ЗМІ.
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12.05.2022 05:19 Відповісти
ваша термінологія і структура речень ідентична стандарту оп...
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12.05.2022 05:39 Відповісти
https://twitter.com/maiky7701/status/1524537767010648065
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12.05.2022 02:53 Відповісти
xi xi xi
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12.05.2022 03:02 Відповісти
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
...Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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12.05.2022 03:11 Відповісти
Я не можу нічого сказати. Ніхто з нас не знає ситуацію до кінця.
Тому я просто вірю. Хочу вірити. Бо інакше можна помішатися.

Хлопці й дівчата, ми чекаємо, щоб ви вийшли з Маріполя і повернулися до рідних.
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12.05.2022 03:13 Відповісти
Юг сдали и за это должны начать умирать коллаборанты. Это было злейшее предательство и патриотов уничтожают и причина этого следствия это работа агентов Путина. Теперь следствие должно стать смерть всех коллаборанты и никакого суда и никакой пощады!!!
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12.05.2022 03:13 Відповісти
Вертолеты США нужны для эвакуации. Апаче и серые ястребы. И нужно всю авиацию послать на бомбежки орков в Мариуполе.
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12.05.2022 03:18 Відповісти
А мо краще тебе провокатор..вслід за руССкім караблем ..." !
Всю авіацію йому давай
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12.05.2022 03:35 Відповісти
заткни пасть говно!
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12.05.2022 06:03 Відповісти
Пнх ..за кораблем
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12.05.2022 06:16 Відповісти
Британия передала Украине грузовые дроны для доставки оборудования на передовую. Квадрокоптеры производства Malloy Aeronautics проходили испытания в морской пехоте Британии и предназначены для доставки грузов на передовую. Каждый из этих БПЛА способен нести до 68 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 70 километров. возможно ли завезти на Азовсталь еду и медикаменты?
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12.05.2022 04:57 Відповісти
Нет, там расстояние больше
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12.05.2022 10:54 Відповісти
Нужны удары по всем точкам, откуда ведутся обстрелы Мариуполя. Это затратно, но сейчас требуется именно это. Московитам нужен болевой шок.
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12.05.2022 03:38 Відповісти
Нічим вдарити
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12.05.2022 10:55 Відповісти
HIMARS працює на 300-500 км.
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12.05.2022 12:05 Відповісти
При помощи HIMARS наносится удар по керченскому мосту.
Ставится условие: выход азовцев или полное уничтожение моста и севастопольской базы подводных лодок.
Размен должен быть примерно таким.
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12.05.2022 04:15 Відповісти
Ваш варіант виглядає, як найбільш дієвий.
Тобто:
1. удар по важливому для кацапів об'єкту, або демонстрація того, що такий об'єкт може бути знищений (може диверсія у глибокому тилу РФ?),
2. обіцянка, що у разі дозволу на екстракцію такого удару (більше ударів) не буде,
3. інтернування азовців у Турцію з умовою, що до кінця війни вони не будуть воювати.
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12.05.2022 10:27 Відповісти
Керченський міст - це наша територія. Севастопольська бухта, база підвоних човнів у Балаклаві, Маріуполь - це все НАША територія. окупована ворогом. Наше законне право ворога знищити.
Це наша внутрішня справа.
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12.05.2022 12:04 Відповісти
Британия передала Украине грузовые дроны для доставки оборудования на передовую. Квадрокоптеры производства Malloy Aeronautics проходили испытания в морской пехоте Британии и предназначены для доставки грузов на передовую. Каждый из этих БПЛА способен нести до 68 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 70 километров. возможно ли завезти на Азовсталь еду и медикаменты?
показати весь коментар
12.05.2022 04:55 Відповісти
Украина получила также 700 дронов-камикадзе.
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12.05.2022 05:21 Відповісти
Героїчний азовець має звертатися з цього приводу до Єрмака, якого він разом з Білецький привів до влади на останніх виборах. Ніколи більше не роби таких дурниць, а Ілон Маск буде дивитися на вас з посмішкою. Жидівське тріо, яке вчепилося у владу в Києві буде намагатися створити в Україні такий саме Каганат, який вже є в Москві.
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12.05.2022 05:51 Відповісти
Він не Азовець, Азов - це Нац. гвардія Авакова,, це Морпіх - ЗСУ.
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12.05.2022 08:20 Відповісти
Нажаль, Зеленський-през був вибором і Волинського.

http://www.niknews.mk.ua/uk/2022/05/04/volyna-komandir-nikolaevskih-morpehov-kotorye-zaschischajut-marupol-nagrazhden-ordenom-bogdan-hmelnitskogo/
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12.05.2022 09:57 Відповісти
https://www.facebook.com/elena.buran?__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************-j6MpoIdxX4ct5xiRi5LoAfC6Do6CdDc4CFQ2KpMk99KdHbVN2t5kaOCk5sxTFzIaRjd1mDi2f&__tn__=-UC%2CP-y-R Олена Буран

https://www.facebook.com/elena.buran/posts/5255209391200350?__cft__[0]=**********************************************************************************************************************************************-j6MpoIdxX4ct5xiRi5LoAfC6Do6CdDc4CFQ2KpMk99KdHbVN2t5kaOCk5sxTFzIaRjd1mDi2f&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 04:07 ·

******** 2.0

Напишу, бо болить.

Ніякого " ********" не було. Був план здатися, простий і примітивний.

Розмінування, мовчання і чекання.

За два місяці не було сплановано жодної евакуації населення, архівів, музеїв, цінностей, обладнання, ресурсів, зброї, палива.

Вивезли тільки свої родини.

Коли стало зрозуміло, що завдяки опору ВСУ і громадян, "АЗОВА", Бога і Королеви, допомоги Британії та інших друзів, план " прийняти з усіх сторін" валиться, був включений "загальний марафон" і хештег "неначасі". Військові коментатори не допускаються в масс- медіа, заборонені будь- які коментарі від професіоналів.

Плюс до цього був повернутий Єрмак, що втік на початку навали. Повернувся, щоб гальмувати допомогу Заходу- паливо, набої, зброю. Додаємо до цього вояжи Арахамії для чогось там опитування в армії, додаємо сюди швидкі намагання здатися на перемовинах. Крім того висвітлення в масс- медіа ( простий відкритий засіб передачі інформації противнику) знакових об'єктів для знищення: полігони, ремонтні заводи, склади з допомогою від союзників.

Роль Резнікова: створення суєти без реальної роботи. Перед початком агресії ссоссії почалося різке і тріумфальне прийняття на озброєння непромислових зразків, тобто таких, що були пафосними для ТВ, але не могли бути поставлені в війська в короткий термін. На це зливалися мільйони, і згодовувалися електорату, а реальних закупок - НУЛЬ. НУЛЬ палива, НУЛЬ броніків, НУЛЬ форми, НУЛЬ шоломів, НУЛЬ....
показати весь коментар
12.05.2022 06:00 Відповісти
Не на часі писати про політику. Не на часі писати про загиблих - за ними ми будемо плакати після перемоги. На часі думати про живих і зменшувати втрати вже сьогодні.

З вчорашнього вечора не виходить з голови то єдине слово арестовича "про@балі".

Приберу всі емоції від того "про@балі" і напишу про те, що вже давно думають більшість з вас.

Не було ніякого "про@балі". Був нормальний план у рф по захопленню України. Була напрацьована агентура на всіх ланках влади - від місцевої, до центральної, яка повинна була відкрити ворота наших міст.

На момент вторгнення кремль мав таку картину:

Всі кордони розміновані, основні сили ЗСУ відведенні на схід країни. На захист держави могли стати декілька тисяч ТРО, які до цього бігали з дерев'яними автоматами, поліція і нацгвардія озброєна легкою зброєю, які по ідеї покидають ту зброю і повтікають, як тільки побачать танк, і нечисленні, небоєздатні залишки ЗСУ, які залишились на місцях постійної дислокації.

Після ракетного обстрілу дислокацій ЗСУ, сили оборони України складалися б з максимально до тисячі цивільних озброєних легкою зброєю у кожному місті. І на ці сили у росіян була забезпечена велика перевага в кількості і озброєнні, якої з головою вистачало для захоплення будь-якого міста України включно з Київом.

Тому три дні. Тому "нацгвардия" з щитами і касками. І це було реально.

І поки б ЗСУ зі сходу йшло на допомогу, орки б вже зайняли міста. І картина війни була б прямо протилежною. Міста штурмувати прийшлось би нам. А сил для цього у нашої армії нема.

Не змогли росіяни прорахувати, що декілька тисяч по всій країні ТРО, за ліченні години, немов птах фенікс, виросте до двох сотень армії. Що поліція і нацгвардія, в переважній більшості, не кине зброю, а прийме перший удар. Що залишки ЗСУ, під ракетним обстрілом виведуть техніку, і полетять/поїдуть захищати країну проти перевагаючого супротивника.

Але давайте будемо чесними перед собою, цього передбачити не зміг би і ніхто із нас.

Відкрите питання залишається по участі Зеленського. Він або був співучасником цього злива, або, скоріш за все, його оточення використало його як дурня. Зеленського ніхто не збирався вбивати. Він потрібен був живий для передачі повноважень "временному правительству". Всі чудово розуміли, що під дулом пістолета і гарантії збереження життя він запише будь-який ролік з будь-якою промовою. І це конче необхідно було путіну для легалізації окупації України.

В будь-якому разі, коли вже очевидно, що країну зливали, а агентурою росіян просто засіяно на всіх ланках влади, відсутність кадрових змін, а також відсутність затримання високих щурів у владі, говорить про злочину недбалість президента. І якщо його це мало турбує, хай подумає про своє життя, яке очевидно під загрозою при такому насиченні кротів у наближеному оточенні. Але краще хай подумає скільки життів воїнів і цивільних зможуть злити ці щури.

І на останок.

"Про@бали" не 24. "Про@бали" в 19, коли замість кваліфікованих кадрів понаставляли своїх тупих друзів, які своєю чергою оточили себе зрадниками і дозволили росії напрацювати таку широку агентуру в нашій країні. Саме з цього почався повномасштабний наступ росії.

Vabim Labas
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12.05.2022 06:06 Відповісти
Не на часі означає - не заважайте про@бувать
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12.05.2022 08:41 Відповісти
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12.05.2022 06:02 Відповісти
Вони такі кончені що весь південь вмився кровью(((
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12.05.2022 06:27 Відповісти
https://twitter.com/Serjvlk/status/1524506283197579267?s=20&t=3AJez__-KZveE9X33Rpqkw
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12.05.2022 06:11 Відповісти
Вся страна на ушах. У всех одно на уме: кто обрек этих людей на страшную медленную смерть...Интересно, а как спит Зеленский и его семья? Ведь одно дело погибнуть на поле боя быстро и другое - быть заживо замурованным в каменной могиле... Смерть героев изменит что-то в его жизни? Вряд ли.... Скорее всего наградит посмертно и постарается забыть, стереть из памяти свою халатность или предательство. Вова, тебя люди ПРОКЛЯНУТ, имей в виду!!!
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12.05.2022 07:12 Відповісти
Повторяется сценарий - как с Киборгами, погибшими в ДАПе.
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12.05.2022 10:51 Відповісти
кроме героизма украинских военньіх, ничего общего
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12.05.2022 12:41 Відповісти
На ЗЕ вже плюнули..
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12.05.2022 08:05 Відповісти
Надо взять в заложники путинских выпердышей, Кабаеву, а также выпердышей Лаврова, Пескова, Нарышкина и остальных кремлядей. Все эти личинки Кремля живут спокойненько на проклинаемом Кремлём Западе и считают, что они в полной безопасности.
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12.05.2022 08:10 Відповісти
Они так прорекламировали интернет Маска, что он мог бы их всех просто выкупить у кремля.
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12.05.2022 08:15 Відповісти
Блогер Остапенко NEW встретился с бойцами ВСУ из Винницы...видос Ютьюбе...просто шок..
Чим та як воюють хлопці...
Ze...де зброя та зв'язок у ВСУ?
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12.05.2022 08:23 Відповісти
Перепрошую...призвище блогера Осіпенко...
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12.05.2022 08:28 Відповісти
можна посилання, будь-ласка?
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12.05.2022 14:53 Відповісти
Видео раненых из Азовстали, а лучше скрины раненых надо, наверное, разместить на страничках всех лидеров в социальных сетях. Пусть подписчики видят, в каких условиях умирают защитники Украины. Готовые скрины из видео (11 шт) есть на странице Ю.Тимошенко в ФБ. Кто-нибудь, кто знает английский, сделайте это пожалуйста, с коротким текстом "Захисники Маріуполя мають бути врятовані!"
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12.05.2022 08:32 Відповісти
Если Маск может что-то сделать, то он сделает, но я не вижу, чем он может помочь. У Байдена больше возможностей.
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12.05.2022 08:38 Відповісти
Нарешті Народ України прозріває,хто є (бо не втік)і його ФСБшне оточення.Він що ночі записує роліки,якісь патріотичні звернення,і т.д. А потім біжить і в синагогу і молиться,щоб всі бійці Азова,були знищені кацапами. Потім дуже легко і пафосно нагородити всіх Героями України посмертно. Він боїться і трясеться,що відкриється правда,про продажу Півдня України.Дай Бог щоб вони протримались і вижили. Оце виступ цьго колаборанта Люсі-арестовича,ми просто проїбали,,,,Південь України,ні курва ти ********** блювотина,ви на чолі з ФСБшним єрамком,продали,ПРОДАЛИ суки,і будете відповідати.(не ясно яка там участь,бо не втік,але те що він був в темі 100%)
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12.05.2022 08:40 Відповісти
Наші військові, які тримають Маріуполь, звертаються за допомогою навіть до олігархів інших країн, але не до свого "Я не втік", бо знають ціну його обіцянок і взяття під особистий контроль. Спецпризначенець Журавель тому приклад, чи Володя думає, що ми про це забули?
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12.05.2022 08:47 Відповісти
Захисників Маріуполя може врятувати лише захоплення у заручники ********* путлєра та їх обмін.
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12.05.2022 09:12 Відповісти
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12.05.2022 09:15 Відповісти
Оман , Патрушев , мілліарди і на фініші маємо те , що маємо !!

Тільки завдяки нашим ЗСУ і допомозі всього світу , ми переможемо
рашинських катів і іхніх холуів у нас під носом , які щось гнусавохрипучим голосом , щось , невпинно , читають із папірця 😡

Нашим азовцям допожуть тільки наші ВОІНИ ✊💪🙏🏼
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12.05.2022 10:01 Відповісти
Ярема, ти хто такий, щоб таке говорити? Ілон Маск має технології і мізки.
Маск може закрити очі російським військам. Ілон Маск має репутацію у ВПК, і має конструктивний склад розуму (не як у тебе) і він здатен змусити росіян на день-два забути про "Азовсталь". А ти тупо радиш азовцям застрелитись? Та хто ти такий ?
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12.05.2022 11:01 Відповісти
це *******... якщо Маск допоможе то він має стати гарантом безпеки України а не ті всі нікчемні ООН та інші
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12.05.2022 09:39 Відповісти
Маск може виручити в скруті, але робити нашу роботу він не повинен.
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12.05.2022 11:17 Відповісти
Здався? Москалям. Що ти верзеш? Щоб вони раділи, катували і вбивали його солдатів, а його в клітці показували по ТБ? "принизливо"
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12.05.2022 10:05 Відповісти
Звернутись по допомогу, перебуваючи в скруті - це нормально.
А здатися на наругу, катування і неминучу смерть - це не вихід.
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12.05.2022 11:05 Відповісти
Зеленський до війни заявляв , що він би життя не пожалів за Крим , який анаксували рашинські орки , а за Маріуполь щось мовчить , як в рот води набрав ,
а як бвгав під фонтанами в Маріуполі і кричав , як там гарно 😠
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12.05.2022 10:08 Відповісти
Если есть новое оружие, то военную базу в Севастополе уже можно превратить в развалины. А без неё теряет смысл оккупация полуострова. Теряет смысл вода в Крым и сухопутный "коридор".
Это придётся делать по-любому, так почему не сейчас ?
Россияне должны увидеть на что способно новое оружие -
так, чтобы они забыли про "Азовсталь".
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12.05.2022 11:22 Відповісти
Так чтож он в схроне сидит а не воюет? А только в твитере зависает.
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12.05.2022 11:36 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5578 Тарас Чорновіл :
"Журналісти цитують фразу Арєстовічя, що ситуація навколо Азовсталі в Маріуполі вийшла з-під контролю, бо йому й його родині стали дзвонити родичі й друзі заблокованих там бійців та погрожувати. Курва! Коли розмінували мости, дамби й дороги з Криму, прибрали артилерію й війська з півдня, коли пропустили ворога з півострова, коли відкрили шлях оркам у спину захисникам Маріуполя, коли не оголошували евакуацію та не завезли озброєнь і припасів військовим, то це, виявляється, було під контролем. Тільки хтось щось про*&@в. А з-під контролю все вийшло, коли питання поставили тобі особисто, як писку Банкової. Дуже брудній й безвідповідальній морді.
Цю фразу про "вихід з-під контролю" я десь пропустив, тому цитую інших. А от останній допис Арєстовічя в ТК не менш красномовний: «Мужчина это не тот, кто умеет воевать, а тот, кто точно знает, кто его враг». Це написав під парою скрінів, де близькі азовців пишуть не дуже приємні звернення його жінці. Те, що пишуть йому особисто (а сам сказав, що цього дуже багато) публікувати не став. Так розумію, що "немужчинами" він вважає, найперше, оборонців Маріуполя та їхніх рідних. А себе точно "мужчінай". він же знає своїх (і Зеленського) ворогів: Залужний, Порошенко, усі патріоти й оборонці України...
Тепер я буду знати, що для нашої укрсучвлади означає "ситуація вийшла з-під контролю"".
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12.05.2022 12:46 Відповісти
 
 