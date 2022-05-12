"Допоможи нам вийти з Азовсталі", - командир морпіхів Волина звернувся до Ілона Маска

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся до Ілона Маска.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я створив аккаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

Текст мого звернення: "Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи."

Звертаюся до кожної людини планети Земля, допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення. Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми!

Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас!" , - йдеться в повідомленні.

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