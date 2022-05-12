Росіяни у окупованих районах області грабують автодорожні підприємства, - Запорізька ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо окупованих районів області на 11 травня.
Як інфформує Цензор.НЕТ про це поідомляє ОВА у фейсбуці.
У інформації зазначається: "За повідомленнями місцевих мешканців, на території Розівської громади, є проблеми із мобільним зв’язком. Окупанти поселилися у будинках мирних жителів. Роботи немає, тож єдина змога заробити гроші - погодитися на пропозицію окупантів і поїхати до Маріуполя, щоб розбирати завали. При цьому оплачують таку працю загарбники не готівкою, а пайками. Крім того, росіяни наказують місцевим писати заяви на тимчасове приєднання до псевдореспубліки "ДНР" із подальшим приєднанням її до рф.
У Мелітопольському районі росіяни продовжують мародерити. Сьогодні стало відомо про те, що окупанти пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького облавтодору та асфальтобетонні заводи у селищі Кам'янка та селі Обільне. Розграбували загарбники й бази ТОВ "Автомагістраль-Південь" у м. Мелітополь, м. Токмак та в селі Новополтавка. Також розграбовано виробничу базу ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком".
Бердянці у тимчасово окупованому місті знову були в інформаційній блокаді через повну відсутність мобільного зв’язку та частково Інтернету. Захоплене росіянами місцеве радіо 106 FM, яке нині має назву "Свободный Бердянск", поширює пропагандистські меседжі та дезінформацію щодо стану справ в місті та Україні загалом. У Бердянську тривалий час не працюють великі мережі супермаркетів, зачиняються промислові підприємства і крамниці, власники яких не погоджуються співпрацювати з окупаційною владою".
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Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні незалежно від бажання зеленського здати частину України
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Хочу напомнить , что раша оккупировала полностью Азовское море и теперь пытается оккупировать Чёрное море. Потому с Азова рашу надо выдавить полностью и оставить им только Новороссийск или отобрать .