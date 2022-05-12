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Росіяни у окупованих районах області грабують автодорожні підприємства, - Запорізька ОВА

мелітополь

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо окупованих районів області на 11 травня.

Як інфформує Цензор.НЕТ про це поідомляє ОВА у фейсбуці.

У інформації зазначається: "За повідомленнями місцевих мешканців, на території Розівської громади, є проблеми із мобільним зв’язком. Окупанти поселилися у будинках мирних жителів. Роботи немає, тож єдина змога заробити гроші - погодитися на пропозицію окупантів і поїхати до Маріуполя, щоб розбирати завали. При цьому оплачують таку працю загарбники не готівкою, а пайками. Крім того, росіяни наказують місцевим писати заяви на тимчасове приєднання до псевдореспубліки "ДНР" із подальшим приєднанням її до рф.

У Мелітопольському районі росіяни продовжують мародерити. Сьогодні стало відомо про те, що окупанти пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького облавтодору та асфальтобетонні заводи у селищі Кам'янка та селі Обільне. Розграбували загарбники й бази ТОВ "Автомагістраль-Південь" у м. Мелітополь, м. Токмак та в селі Новополтавка. Також розграбовано виробничу базу ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком".

Бердянці у тимчасово окупованому місті знову були в інформаційній блокаді через повну відсутність мобільного зв’язку та частково Інтернету. Захоплене росіянами місцеве радіо 106 FM, яке нині має назву "Свободный Бердянск", поширює пропагандистські меседжі та дезінформацію щодо стану справ в місті та Україні загалом. У Бердянську тривалий час не працюють великі мережі супермаркетів, зачиняються промислові підприємства і крамниці, власники яких не погоджуються співпрацювати з окупаційною владою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти 11 травня обстріляли Комишувату та Оріхів, в якому вводять подовжену комендантську годину, - Запорізька ОВА

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пограбування (577) окупація (6755) Запорізька область (3750)


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в крыму появился дешёвой сахар и яйца, ворованное с николаевской области.
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12.05.2022 02:42 Відповісти
Схоже таки Зе накануні 24 лютого таки здав південь України, схоже на те :

Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні незалежно від бажання зеленського здати частину України

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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12.05.2022 03:07 Відповісти
Грибы? Кислота? ЛСД? Бензин с нафталином?
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12.05.2022 07:55 Відповісти
Чому, сувора реальність.
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12.05.2022 08:45 Відповісти
Скільки отримав серебренників? всі 30 чи як завжди, обманули?
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12.05.2022 09:00 Відповісти
Мосты бы из Крыма взорвали и везти уже было бы ворованное кацапам некуда .

Хочу напомнить , что раша оккупировала полностью Азовское море и теперь пытается оккупировать Чёрное море. Потому с Азова рашу надо выдавить полностью и оставить им только Новороссийск или отобрать .
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12.05.2022 05:18 Відповісти
Закатать їх в асфальт
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12.05.2022 08:12 Відповісти
Огородить и залить бетоном.
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12.05.2022 16:04 Відповісти
 
 