Росіяни у окупованих районах області грабують автодорожні підприємства, - Запорізька ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо окупованих районів області на 11 травня.

Як інфформує Цензор.НЕТ про це поідомляє ОВА у фейсбуці.

У інформації зазначається: "За повідомленнями місцевих мешканців, на території Розівської громади, є проблеми із мобільним зв’язком. Окупанти поселилися у будинках мирних жителів. Роботи немає, тож єдина змога заробити гроші - погодитися на пропозицію окупантів і поїхати до Маріуполя, щоб розбирати завали. При цьому оплачують таку працю загарбники не готівкою, а пайками. Крім того, росіяни наказують місцевим писати заяви на тимчасове приєднання до псевдореспубліки "ДНР" із подальшим приєднанням її до рф.

У Мелітопольському районі росіяни продовжують мародерити. Сьогодні стало відомо про те, що окупанти пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького облавтодору та асфальтобетонні заводи у селищі Кам'янка та селі Обільне. Розграбували загарбники й бази ТОВ "Автомагістраль-Південь" у м. Мелітополь, м. Токмак та в селі Новополтавка. Також розграбовано виробничу базу ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком".

Бердянці у тимчасово окупованому місті знову були в інформаційній блокаді через повну відсутність мобільного зв’язку та частково Інтернету. Захоплене росіянами місцеве радіо 106 FM, яке нині має назву "Свободный Бердянск", поширює пропагандистські меседжі та дезінформацію щодо стану справ в місті та Україні загалом. У Бердянську тривалий час не працюють великі мережі супермаркетів, зачиняються промислові підприємства і крамниці, власники яких не погоджуються співпрацювати з окупаційною владою".

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